Vulnerability Advisor يوفر توصيات خاصة بنظام التشغيل لإصلاح الثغرات المحتملة وحماية حاويتك من الاختراق.
سجل الصور مدمج مسبقاً مع IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat OpenShift on IBM Cloud لتسريع نشر التطبيق الخاص بك.
تتوفر عناصر تحكم دقيقة في الوصول للمستخدمين داخل حساب ®IBM Cloud الخاص بك، إلى جانب دعم التحقق من سلامة الصور المشفرة باستخدام توقيعات Red Hat.
IBM Cloud Container Registry يدعم مواصفات توزيع مبادرة Open حاوية مفتوحة - OCI (الرابط موجود خارج ®IBM.com) بحيث يمكنك استخدام الأدوات الشائعة مثل Docker و Skopeo للتفاعل مع صورك.
يمكنك إدارة التكاليف باستخدام سياسات الاحتفاظ التلقائية للاحتفاظ فقط بالصور التي تحتاج إليها وحذف الصور القديمة أو القديمة.
قم بإعداد مساحة أسماء الصور الخاصة بك في سجل خاص متعدد المستأجرين ومتوفر بشكل كبير ومتاح للتوسع ومشفّر ومشفّر، ويستضيفه ويديره IBM.
التكنولوجيا تأخذ الأطفال إلى القارة القطبية الجنوبية مؤسسة أكواخ ماوسون تطلق مدعوم بالذكاء الاصطناعي التعلم على IBM Cloud. اقرأ دراسة الحالة
قفزة مجموعة بليندو إلى الذكاء الاصطناعي-تحليل الذكاء القانوني المحسّن مع IBM. اقرأ دراسة الحالة
تُعد Turnr رائدة في مجال الإرجاع من عميل إلى عميل وعمليات التبادل بنقرة واحدة. اقرأ دراسة الحالة
أدوات قوية وتجربة مستخدم سهلة الاستخدام وأمان مدمج لتقديم التطبيقات بشكل أسرع.
استخدم منصة العمليات الآلية المرنة والمرنة للتوسع في التعلم الآلي للتوسع في العمليات الآلية مع أدوات لإنشاء التطبيق الممكّن للتطبيق الاصطناعي الذي ينشره ويديره.
إنشاء سلاسل أدوات لدعم مهام تسليم التطبيقات. أتمتة عمليات الإنشاء، والاختبارات، وعمليات النشر وغيرها.