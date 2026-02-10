Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud

يوفر Red Hat OpenShift Virtualization على IBM® Cloud للمؤسسات مسارًا واضحًا وآمنًا للغاية لتحديث أعباء العمل الافتراضية. بدلًا من تشغيل منصات منفصلة للأجهزة الافتراضية والحاويات، يمكن للفِرق ترحيل وتشغيل التطبيقات القائمة على الأجهزة الافتراضية مباشرةً داخل Red Hat OpenShift باستخدام KubeVirt وKVM. تحظى هذه التكنولوجيا بثقة الصناعة لما تتمتع به من نضج وأداء وأمن.

عند تقديمها على IBM Cloud، وهي منصة مصممة لأعباء العمل الحرجة والمنظمة، توفِّر Red Hat OpenShift Virtualization الأدوات المتسقة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والأتمتة ومرونة السحابة الهجينة اللازمة لتوحيد العمليات القديمة والسحابية الأصلية. سواء أكان هدفك هو توحيد البنية التحتية القديمة، أم الانتقال نحو التحديث المبني على الحاويات، أم إدخال الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الحالية، توفِّر Red Hat OpenShift Virtualization على IBM Cloud أساسًا آمنًا وقابلًا للتوسع للتحول دون الحاجة إلى إعادة كتابة التطبيقات بشكل جذري.