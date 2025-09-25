تُعَد Red Hat AI on IBM Cloud مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة لتسريع تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي عبر بيئات السحابة الهجينة. وهي تساعد المؤسسات على خفض التكاليف التشغيلية وتسريع الوصول إلى السوق من خلال استخدام نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة عالية الكفاءة، ومبنية على بيانات المؤسسة الخاصة ذات الصلة، بطريقة آمنة وخاصة.

يمكِّن Red Hat AI on IBM Cloud المؤسسات من إدارة ومراقبة دورة الحياة الكاملة لنماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤية والتوليدية، سواء تم نشرها على خوادم فردية أو على أنظمة موزعة واسعة النطاق. يعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر، ويستفيد من منظومة شركاء تركِّز على تحسين الأداء والاستقرار ودعم وحدات معالجة الرسومات (GPU) ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي.