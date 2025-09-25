Red Hat® AI on IBM Cloud

تساعد كلٌّ من IBM وRed Hat الشركات على تسريع رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي

حلول Red Hat AI على IBM Cloud

تُعَد Red Hat AI on IBM Cloud مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة لتسريع تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي عبر بيئات السحابة الهجينة. وهي تساعد المؤسسات على خفض التكاليف التشغيلية وتسريع الوصول إلى السوق من خلال استخدام نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة عالية الكفاءة، ومبنية على بيانات المؤسسة الخاصة ذات الصلة، بطريقة آمنة وخاصة.

يمكِّن Red Hat AI on IBM Cloud المؤسسات من إدارة ومراقبة دورة الحياة الكاملة لنماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤية والتوليدية، سواء تم نشرها على خوادم فردية أو على أنظمة موزعة واسعة النطاق. يعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر، ويستفيد من منظومة شركاء تركِّز على تحسين الأداء والاستقرار ودعم وحدات معالجة الرسومات (GPU) ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي.

 تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي والابتكار لقادة تكنولوجيا المعلومات.

أخبار مميزة

خصِّص رحلة تطوّر أعمالك، واستفِد من قوة الذكاء الاصطناعي على السحابة الهجينة.

احصل على رؤى قيّمة من خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا حول كيفية بناء بنية تحتية سحابية هجينة للذكاء الاصطناعي بدءًا من موقعك الحالي في رحلة التحول.

Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud

اقرأ المدونة حول Red Hat AI InstructLab والمتوفر على IBM Cloud.

ما InstructLab؟

يمكنك الوصول إلى مركز التوضيح الذي يضم محتوى من إعداد خبراء IBM حول أبرز المواضيع التقنية.

Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

اقرأ المدونة حول Red Hat OpenShift AI المتوفرة على IBM Cloud.

عروض Red Hat AI على IBM Cloud

تتضمن مجموعة Red Hat AI on IBM Cloud ما يلي: خدمة Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud(كخدمة SaaS) لبناء النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المخصصة، وRed Hat OpenShift AI on IBM Cloud لتطوير ونشر وإدارة التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وRed Hat Enterprise Linux (RHEL) AI لبيئات خوادم Linux الفردية.

 تعمَّق أكثر في ملخص الحل Red Hat AI on IBM Cloud
استفِد من قوة نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر المناسبة لحجم احتياجاتك لمعالجة تحديات أعمالك الفريدة، بشكل خاص وآمن.

خدمة Red Hat AI InstructLab على IBM Cloud مصمّمة لتبسيط وتوسيع وتأمين عمليات مواءمة النماذج وتدريبها ونشرها بالكامل. من خلال تبسيط إنشاء النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) المخصّصة باستخدام عملية InstructLab، يمكن للمؤسسات بناء نماذج دقيقة وفعالة، مع الحفاظ على ملكية بياناتها. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

  • قابلية النقل، مع الحفاظ على ملكية بياناتك والنموذج.
  •  تقليل مخاطر النسيان الكارثي.
  • كخدمة، مع بنية تحتية متاحة دائمًا.
 البدء
يتوفر OpenShift AI كوظيفة إضافية مُدارة تعمل على Red Hat OpenShift on IBM Cloud.

يُعَد Red Hat OpenShift AI منصة مرنة وقابلة للتوسع لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تُتيح للمؤسسات إنشاء وتقديم تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

يمكن لمستخدمي OpenShift الحاليين على IBM Cloud التوجُّه إلى صفحة النظرة العامة على المجموعة، ثم الانتقال إلى قسم الوظائف الإضافية لتثبيت OpenShift AI. إذا لم تكن لديك مجموعة OpenShift على IBM Cloud، يمكنك إنشاء مجموعة، أو يمكنك استخدام بنية قابلة للنشر للحصول على مجموعة OpenShift تم إنشاؤها حديثًا بالحد الأدنى من الحجم المطلوب مع تثبيت OpenShift AI.

 بنية OpenShift AI القابلة للنشر
يُعَد Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI منصة لنماذج الأساس

تمكَّن من تطوير واختبار ونشر النماذج اللغوية الكبيرة المخصصة المبنية على Granite بشكل منتظم، مع استضافة متكاملة عبر vLLM لتشغيل تطبيقات المؤسسات. يمكنك إنشاء نماذج واستضافتها من نفس الصورة القابلة للتمهيد. بالإضافة إلى عائلة Granite من النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر، توفِّر Red Hat Enterprise Linux AI أدوات مواءمة للنماذج باستخدام InstructLab، استنادًا إلى منهجية LAB ونهج تطوير قائم على المجتمع من خلال مشروع InstructLab. يتم تجميع الحل الكامل في صورة RHEL AI محسَّنة وقابلة للتمهيد، وجاهزة للنشر على IBM Cloud.

 استكشِف كيفية إعداد RHEL AI
نقل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى الإنتاج.

الذكاء الاصطناعي الموثوق به والدقيق

بيانات عالية الجودة موثوق بها ونماذج ذكاء اصطناعي معتمدة لدعم صناعة القرارات بثقة، على بنية هجينة متكاملة للذكاء الاصطناعي تُتيح النشر السلس عبر التطبيقات والبنية التحتية.
العائد الاستراتيجي على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال ذكاء اصطناعي قابل للتوسع مدعوم بالنشر السريع عبر حالات استخدام محددة، إلى جانب بنية تحتية مرنة لأعباء العمل المكثفة.
حماية بيانات الذكاء الاصطناعي

تبسيط خصوصية البيانات وتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي والامتثال المصممين للبنية التحتية شديدة التنظيم.
منصة الذكاء الاصطناعي الشاملة

تجاوَز حدود السحابة. تقدِّم IBM مجموعة ذكاء اصطناعي كاملة من خدمات الخوادم والتخزين والشبكات لمساعدتك في التغلب على التكاليف الخفية للذكاء الاصطناعي والعقبات التقنية.

قصص العملاء

شركة Happiest Minds
منصات ذكاء اصطناعي رقمية مبتكرة لتوليد تدفقات إيرادات رقمية متسارعة.
WIMBLEDON
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز تجربة رقمية عالمية المستوى
حساب IBM 360
تحويل أسلوب التعاون بين الفرق التي تتعامل مع العملاء في IBM
بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
التفوق في التجربة الرقمية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس

حلول ذات صلة

Red Hat OpenShift on IBM Cloud
طرح التطبيقات الأساسية ومبادرات الذكاء الاصطناعي في السوق من خلال عرض OpenShift الآمن والمُدار.
وحدات معالجة الرسومات ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud
قوة الاختيار لنشر الذكاء الاصطناعي الخاص بك
IBM Granite
حقِّق وفورات في التكاليف من خلال نماذج Granite الصغيرة والمفتوحة، المصممة لتعزيز كفاءة المطورين.
الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي مع watsonx
يمكن للمؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفير التكاليف باستخدام نماذج صغيرة ومخصصة لتعزيز النمو.
