Nordcloud، إحدى شركات IBM

استحوذت شركة IBM على شركة Nordcloud في مارس 2021، وهي شركة أوروبية رائدة في مجال تنفيذ السحابة وتطوير التطبيقات والخدمات المُدارة والتدريب.

تُعَد شركة Nordcloud خبيرة في الاستفادة من السحابة العامة لتعزيز النجاح الرقمي وتشغيل عمليات تكنولوجيا المعلومات بشكل أسرع وأرخص وبمزيد من الأتمتة. نصحب عملاءنا في رحلة السحابة بأكملها، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي إلى إدارة التطبيقات.



يقول العملاء إن العمل مع Nordcloud يشبه امتلاك بوصلة، حيث يوجهك خبراء الحوسبة السحابية الأصلية نحو أفضل الممارسات، ويتوقعون التحديات، ويقدمون الدعم التقني الأساسي، ويساعدون الفِرَق على التكيف مع التغيير الثقافي. سواء أكنت تبدأ رحلة الترحيل إلى السحابة أو توسِّع استخدامها عبر الفِرَق والخدمات، فإننا نساعدك على تحقيق أقصى قيمة مستدامة مع تقليل المخاطر والتكاليف.