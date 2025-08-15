جعل عمليات التحول على مستوى المؤسسات حقيقة واقعة من خلال تسريع إستراتيجيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.

تتمتع كلٌّ من IBM وMicrosoft بمكانة متميزة تمكنهما من تلبية احتياجات العملاء في رحلة التحول التي يمرون بها، وذلك من خلال نهج مفتوح وتعاوني يهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية للأعمال.

بتعاوننا معًا، نساعد عملاءَنا على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وإدارته من خلال حلول تشمل نماذج متعددة عبر بيئات السحابة الهجينة. تقدِّم فرقنا شبكة شركاء فائقة من المهنيين الذين يتمتعون بالذكاء في المجالات والبارعين في مجال السحابة المتعددة.
أبرز نقاط الشراكة
أكثر من 25 عرضًا من IBM Technology متوفرًا على Azure Marketplace

يمكن للعملاء الوصول مباشرةً إلى قائمة IBM التي تُحدَّث باستمرار بعروض البرمجيات كخدمة والعروض التي يديرها العملاء، بما في ذلك برامج الذكاء الاصطناعي والسحابة والأتمتة على Azure Marketplace. توفِّر IBM® Consulting أكثر من 80 عرضًا في السوق.

IBM Software—Azure Marketplace

IBM Consulting–Azure Marketplace
الفوز بثلاث جوائز: جوائز شريك Microsoft لعام 2024

حظيت IBM وNeudesic وNordcloud (التي استحوذت عليها IBM) بالتقدير على قدرتها في استخدام تقنيات Microsoft لمساعدة العملاء على النجاح في المشهد الرقمي سريع الوتيرة اليوم.

  • جائزة شريك العام في الهند - IBM
  • جائزة شريك العام في الأمريكيتين، في مجال ابتكار البنية التحتية والتطبيقات - Neudesic
  • جائزة Microsoft Finland للانتقال إلى Azure والتحديث - Nordcloud
التأهل للنهائيات 4 مرات: جوائز شريك Microsoft لعام 2024

تأهلت IBM وNeudesic وNordcloud إلى النهائيات؛ تقديرًا لابتكارهم وخبرتهم في 4 فئات وفي مناطق جغرافية مختلفة.

  • جائزة شريك Microsoft للعام في مجال تحديث التطبيقات - IBM
  • جائزة شريك Denmark GSI للعام - IBM
  • جائزة شريك العام للأمن في الأمريكيتين - Neudesic
  • جائزة شريك Microsoft للعام في الانتقال إلى Azure - Nordcloud

 
#1 Red Hat® GSI

تُعَد IBM Consulting متخصصة في Azure Red Hat OpenShift ‏(ARO). وقد ساعدنا هذا الالتزام على أن نحظى بالتقدير هذا العام في 7 فئات ضمن جائزة شريك Microsoft للعام، مع مساعدة العملاء على تبسيط رحلة تحديث التطبيقات لديهم.

اقرأ الملخص
أكثر من 39 ألف شهادة من Microsoft

أنشأت شركة IBM ‏41 مركزًا لاختصاصات Microsoft في 170 دولة ورفعت عدد شهادات Azure إلى 39 ألف شهادة. توسَّعت خبراتنا المتقدمة إلى 6 مجالات وحصلنا على لقب مزوِّد خدمات مُدارة خبير.

تقديم قيمة مشتركة

الأتمتة IBM Copilot Runway Maximo® Application Suite تحديث التطبيقات على Microsoft Azure خدمات الأمن الإلكتروني Watsonx.governance على Microsoft Azure
تفضل بزيارة IBM على Azure Marketplace

تزوِّد IBM وMicrosoft وRed Hat العملاء بالإمكانات التي تساعدهم على تحقيق قيمة أكبر من خلال اختيارهم لشراء ونشر تقنيات IBM على Microsoft Azure، جنبًا إلى جنب مع تفضيلاتهم السحابية واستثماراتهم في خدمات ومهارات Azure الأصلية.
رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد لطبقات زجاجية متموجة باللون الوردي والأرجواني.

تشمل مجموعة IBM Software المتنامية البيانات والذكاء الاصطناعي (بما في ذلك watsonx) والأتمتة والأمن والاستدامة، بينما تضم قائمة IBM Consulting أكثر من 80 عرضًا.

تتوفر عروض IBM Software على Azure Marketplace كحلول برمجيات كخدمة (بما في ذلك StreamSets، وApptio Target Process، وWebMethods) وكخيارات يديرها العملاء وهي مناسبة للعملاء الذين يسعون إلى الاستفادة من ميزانيتهم المخصصة لخدمات Microsoft.

توسعت IBM إلى 15 دولة ورفعت بصمتها في أتمتة البرامج في سوق Azure.
تفضل بزيارة قوائم عروضنا الموسعة: IBM Software—Azure Marketplace IBM Consulting–Azure Marketplace
Mixture of Experts | الحلقة 30
استمع إلى حديث حول أحدث التطورات التي أُعلن عنها في Microsoft Ignite.
التعمق في البيانات لتحويل صناعة النفط والغاز
تعمل Wintershall Dea على تعزيز علم البيانات عبر مؤسساتها باستخدام IBM AI@Scale
Gen AI Hackathon: كيفية تسريع وتيرة الابتكار باستخدام Microsoft Copilot
استمع إلى قادة الهاكاثون والمشاركين فيه وهم يتحدثون عن تجاربهم ومعارفهم حول كيفية إنشاء النماذج الأولية والحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق باستخدام Copilot.
الخطوات التالية


اطَّلِع على قوائم IBM على Azure Marketplace أو تعرَّف على كيفية تسريع رحلتك نحو السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي بمساعدة IBM Consulting.

 استكشف خدمات IBM الاستشارية لشركة Microsoft عرض قوائم IBM على Azure Marketplace