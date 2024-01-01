شراكات IBM الاستراتيجية

اكتشف قوة الشراكة مع IBM. من خلال تعاوننا المشترك سنتفوق في تصميم ونشر وإدارة حلول شاملة لمواجهة تحديات أعمال عملائنا، وتسريع النمو وتوسيع استخدام المؤسسة للذكاء الاصطناعي.
من خلال التعاون بين كلٍ من IBM و AWS، ستتمكن من تحقيق القيمة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي الكامنة في أعمالك بسرعة وبكل ثقة مع قابلية التوسع.
تُعدّ IBM أحد شركاء Adobe في مجال التقنية والخدمات، وحصلت على جائزتين من جوائز Adobe Digital Experience لأفضل شريك لعام 2024 بفضل قدراتها الاستشارية في جميع تقنيات Adobe Cloud السحابية الثلاثة.
مع IBM وSalesforce، يمكنك اتخاذ قرارات أذكى بسرعة أكبر. يعمل IBM Consulting وSalesforce مع عملائنا المشتركين لتسريع التحول في الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تُعدّ IBM شريك دورة حياة كاملة للمنتجات بما تقدمه من حلول SAP وIBM الشاملة، وبفضل خبرتها العميقة في الاستشارات والتقنية التي تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية والأتمتة والخصائص الأمنية.
تقدم كلٌ من IBM و Microsoft لعملائهما حلولاً مشتركة لتحسين التكاليف وزيادة الإنتاجية والمرونة للصمود وقت الأزمات، من خلال تسريع مسيرة تنفيذ التقنيات السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي لدى الشركتين. في عام 2024، فازت شركة IBM بجائزة شريك العام ثلاث مرات.
إن IBM وSamsung يتعاونان في إجراء أبحاث رائدة للمشاركة في إنشاء حلول مفتوحة ومبتكرة وآمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي — مما يؤدي إلى الجمع بين التقنيات السحابية والشبكية والكفاءات البشرية بطرق لم يمكن تصورها من قبل.
لقد تعاون اثنان من قادة الأمن السيبراني الأكثر ثقة عالميًا لتقديم حلول أمنية متكاملة ومفتوحة وشاملة للمؤسسات.
شراكات IBM الإستراتيجية هي بمثابة تعاون بين شركة IBM ومؤسسات أخرى لتطوير وتقديم حلول مبتكرة تساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم. وغالبًا ما تتضمن هذه الشراكات جهود التطوير المشترك والتسويق المشترك والبيع المشترك، ويمكن أن تشمل مختلف المجالات والتقنيات. وبفضل تعاونهم، يمكن لشركة IBM وشركائها الجمع بين خبراتهم ومواردهم وتقنياتهم لتقديم قيمة إلى العملاء وتعزيز النمو لكلا الطرفين.
يمكن أن تساعد شراكات IBM الإستراتيجية العملاء من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التقنيات والخدمات الاستشارية الرائدة، وتحسين تجارب العملاء، وتعزيز نمو الأعمال. وبتعاونهم مع شركة IBM وشركائها، يمكن للعملاء الاستفادة من الخبرات والموارد والتقنيات المشتركة بفضل الشراكة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء حلول مبتكرة مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات العملاء المحددة، كما يمكن أن تساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم بشكل أكثر كفاءة وفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد شراكات IBM الإستراتيجية العملاء على البقاء في الصدارة من حيث التقنيات وتوجهات المجالات، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات.
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