تمت كتابة هذا المقال بمساهمات من Narayanan Alampallam، المدير في قسم تطوير الشركاء العالميين في Microsoft، وSrinivasan Venkatarajan، المدير في قسم أعمال الشركاء العالميين (البيانات والذكاء الاصطناعي) في Microsoft.

هل يمكن تحويل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى حلول واقعية؟ فكر أكثر من 900 مشاركًا في ذلك.

استضافت IBM Consulting وMicrosoft مسابقة التطوير السنوية الثالثة بمشاركة عملاء وفرق IBM في ربيع العام الماضي. محور التركيز هذا العام: الذكاء الاصطناعي الوكيل. بفضل خبرة IBM Consulting وMicrosoft، وفرت مسابقة التطوير فرصة للمؤسسات لبناء حالة استخدام محددة، والتجربة، وتطوير حل مبتكر حقيقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وجاهز لتقديم قيمة للأعمال.

ومن الواضح في الصناعات المختلفة أن العديد من قادة الأعمال وجهوا تركيزهم، واستثماراتهم، إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي. كشفت دراسة CEO العالمية التي أجراها معهد IBM Institute for Business Value لهذا العام أن 61% من الرؤساء التنفيذيين (CEO) يقولون إنهم يعتمدون بنشاط على وكلاء الذكاء الاصطناعي اليوم ويستعدون لتنفيذه على نطاق واسع. ومع ذلك، تواجه المجموعة صعوبة في بناء المواهب، وترتيب أولويات حالات الاستخدام، واختبار القدرات والحوكمة.

وبعد إدراك هذه التحديات، صممت IBM Consulting وMicrosoft مسابقة التطوير لتوفير التقنيات والخبرة وبيئة التجارب المنظمة والدعم العملي اللازم للمشاركين لتجاوز هذه الحواجز في التطوير والتنفيذ.