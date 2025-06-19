الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تظهر مسابقة التطوير لشركة IBM وMicrosoft أن الشركات يمكنها بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل لتحقيق تأثير فوري

فريق من المطورين يشاركون في مسابقة التطوير

تمت كتابة هذا المقال بمساهمات من Narayanan Alampallam، المدير في قسم تطوير الشركاء العالميين في Microsoft، وSrinivasan Venkatarajan، المدير في قسم أعمال الشركاء العالميين (البيانات والذكاء الاصطناعي) في Microsoft.

هل يمكن تحويل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى حلول واقعية؟ فكر أكثر من 900 مشاركًا في ذلك.

استضافت IBM Consulting وMicrosoft مسابقة التطوير السنوية الثالثة بمشاركة عملاء وفرق IBM في ربيع العام الماضي. محور التركيز هذا العام: الذكاء الاصطناعي الوكيل. بفضل خبرة IBM Consulting وMicrosoft، وفرت مسابقة التطوير فرصة للمؤسسات لبناء حالة استخدام محددة، والتجربة، وتطوير حل مبتكر حقيقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وجاهز لتقديم قيمة للأعمال.

ومن الواضح في الصناعات المختلفة أن العديد من قادة الأعمال وجهوا تركيزهم، واستثماراتهم، إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي. كشفت دراسة CEO العالمية التي أجراها معهد IBM Institute for Business Value لهذا العام أن 61% من الرؤساء التنفيذيين (CEO) يقولون إنهم يعتمدون بنشاط على وكلاء الذكاء الاصطناعي اليوم ويستعدون لتنفيذه على نطاق واسع. ومع ذلك، تواجه المجموعة صعوبة في بناء المواهب، وترتيب أولويات حالات الاستخدام، واختبار القدرات والحوكمة.

وبعد إدراك هذه التحديات، صممت IBM Consulting وMicrosoft مسابقة التطوير لتوفير التقنيات والخبرة وبيئة التجارب المنظمة والدعم العملي اللازم للمشاركين لتجاوز هذه الحواجز في التطوير والتنفيذ.

النتائج الواقعية للخدمات الحكومية

قال John Harrison، مدير تكنولوجيا المعلومات في إدارة شؤون المجتمع بولاية نيوجيرسي التي طوّرت أحد الحلول الفائزة باسم "Checkmate": "كان من المهم لقسمنا الاستفادة من مسابقى التطوير وخبرة IBM Consulting وMicrosoft لاستكشاف كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي والأتمتة لكفاءة قوة العمل المتنقلة لدينا."

بالشراكة مع IBM، أنشأ العميل Checkmate لمعالجة تحدي إدخال البيانات التقليدي للقوى العاملة المتنقلة في إدارة شؤون المجتمع بولاية نيوجيرسي، مثل مفتشي تطبيق القوانين الذين يعززون السلامة العامة. واستخدم الحل سلسلة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المبنيين باستخدام Microsoft Azure AI متكامل مع Microsoft Dynamics 365 (D365) وPower Automate.

أظهر Checkmate كيف يمكن للمستخدمين التقاط النتائج في الوقت الفعلي ومشاركتها بشكل أكثر كفاءة مع ضمان اتخاذ إجراءات المتابعة في الوقت المناسب. ويتيح الحل التفاعل الحواري بين مفتشي السلامة العامة والذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام وظيفة Speech to Text. وخلال هذه التفاعلات، سيأخذ Checkmate الإدخال من المفتشين ويحللها مقارنةً بنصوص الدليل الرمزي وعناصر البيانات الأخرى ليقترح المخالفات أو الإجراءات المناسبة الأخرى. وبمجرد اكتمال عملية الفحص، ستقوم عناصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، مثل النية والتعرف على السياق، بإنشاء سجل الفحص في D365 للمفتش.

وبشكل عام، يهدف Checkmate إلى تعزيز كفاءة الموظفين في الميدان، ودعم الامتثال بشكل أفضل في جميع أنحاء القسم مع تقليل الأخطاء البشرية، وجعل عملية الفحص أكثر كفاءة، وباختصار، تعزيز السلامة العامة. وقال Harrison: "لن يقتصر الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي على التكامل عبر مجموعة التقنية لدينا لتحسين عملياتنا التجارية اليومية، ولكنه يدعم أيضًا الامتثال بشكل أفضل ويقلل الأخطاء اليدوية ويمكّن فريقنا من العمل بشكل أكثر ذكاءً واتخاذ إجراءات أسرع بشأن النتائج التي توصلوا إليها".

وجاء مشروع آخر ناجح من إدارة سلامة الطفل في ولاية أريزونا (DCS) وركز على إنشاء حل الذكاء الاصطناعي الوكيل للمساعدة في تحويل خدمات رعاية الأطفال والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الأسر التي تخدمها. وباستخدام مجموعة الذكاء الاصطناعي من Microsoft، يهدف حل الفريق إلى تحسين عمليات تحديد الخدمات وتتبعها وتقديمها لتعزيز دقة تقاريرهم والمساعدة في ضمان موثوقية سجلات الخدمة. وتُعد التقارير الموثوقة وسجلات الخدمة أساسية لدعم صناعة القرار للعاملين في الحالات ومساعدة القسم على تأمين والاستفادة القصوى من التمويل الحيوي بناءً على تتبع دقيق للخدمات المجتمعية.

قال Frank Sweeney، المدير التنفيذي للمعلومات في إدارة خدمات الطفل بولاية أريزونا: "ساعدنا فريق IBM Consulting في تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الرئيسية من Microsoft التي حسنت بشكل كبير كفاءة العاملين في الحالات، مما مكنهم من التركيز على ما هو مهم حقا، مساعدة الأسر."

المشاركة القياسية تدفع الابتكار المتنوع

استقبلت مسابقة التطوير هذا العام أكثر من 900 مشارك، وهو رقم قياسي مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث شارك 225 فريقًا في مسابقى التطوير من عملاء من 25 دولة مختلفة في الصناعات تشمل السلع الاستهلاكية المعبأة، والبيع بالتجزئة والأزياء، والرعاية الصحية، والضيافة، والصناعة والتصنيع، والحكومة. وفي ختام الحدث الذي استمر ثمانية أسابيع، تم تقديم أكثر من 200 نموذج أولي للحلول ليتم تقييمها من قبل لجنة من خبراء IBM وMicrosoft.

قال Piyush Mangalick، نائب الرئيس ورئيس قسم الهندسة التطبيقية CoreAI في Microsoft: "تُظهر مسابقة التطوير في الذكاء الاصطناعي الوكيل من IBM وMicrosoft كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل، عند دمجه مع التعاون العميق في الصناعة وقوة Microsoft Azure AI Foundry، تمكين التجارب السريعة وإثبات القيمة، مع تمهيد الطريق لحلول قابلة للتوسع تلبي احتياجات الأعمال الواقعية."

بالإضافة إلى العملاء، شاركت فرق موظفي IBM العالمية أيضًا في مسابقة التطوير هذا العام لتطوير حلولهم الفريدة الخاصة الذكاء الاصطناعي الوكيل. واستخدمت فرق IBM الفائزة أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي الوكيل من Microsoft لبناء حلول تلبي احتياجات الأعمال مثل تحويل عمليات البنوك، وتحسين إنتاج وتخطيط سلسلة التوريد، وإنشاء مستشار رقمي ذكي لتجارب التسوق للمستهلكين، مع إمكانية توسيع كل حل ليصبح أصلاً قابلاً للتكرار للعملاء.

كتب Sumeet Parashar، الشريك المساعد وقائد عرض تكامل الذكاء الاصطناعي في IBM Consulting، في منشور على LinkedIn: "المعرفة الجماعية ونمو الأصول التي شهدناها واستفدنا منها هائلة". حيث (اختبر) المشاركون حدود التكنولوجيا، وبنوا أنماطًا وأصول برمجية لحالات الاستخدام، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وكل جانب من جوانب تبنّي الذكاء الاصطناعي."

ما الخطوة التالية؟

تعتمد ممارسة Microsoft الخاصة بشركة IBM Consulting على شراكة متعددة السنوات تهدف إلى تقديم نتائج الأعمال للعملاء الذين يتنقلون عبر التحولات المعقدة في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة والأمان. وتضم IBM أكثر من 33,000 محترف معتمد من Microsoft، مدعومين بالقدرات في منصة التوصيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، IBM Consulting Advantage، لتقديم قيمة أفضل وأسرع للعملاء.

انضم إلى فريقي IBM Consulting وMicrosoft، بالإضافة إلى فائز في مسابقة تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل، لمناقشة حالة الاستخدام لديهم، وعمليات التطوير، والحلول الناتجة، شاهد عند الطلب.

للتعرف على المزيد عن كيفية تعاون IBM Consulting وMicrosoft، قم بزيارة www.ibm.com/qa-ar/consulting/microsoft.

