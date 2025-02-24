ما هو الذكاء الاصطناعي الفاعل؟

تتمتع الأنظمة الفاعلة بالعديد من المزايا مقارنةً بسابقاتها التوليدية، والتي تقتصر على المعلومات الواردة في مجموعات البيانات التي يتم تدريب النماذج عليها.

مستقلة

أهم تقدم في الأنظمة الفاعلة هو أنها تسمح بالاستقلالية في أداء المهام دون إشراف بشري مستمر. يمكن للأنظمة الفاعلة الحفاظ على أهداف طويلة الأجل وإدارة مهام حل المشكلات متعددة الخطوات وتتبع التقدم بمرور الوقت.

استباقية

توفر الأنظمة الفاعلة مرونة النماذج اللغوية الكبيرة، والتي يمكن أن تولد استجابات أو إجراءات بناء على فهم دقيق يعتمد على السياق، مع الميزات المنظمة والحتمية والموثوقة للبرمجة التقليدية. يسمح هذا النهج للوكلاء "بالتفكير" و"العمل" بطريقة أكثر شبهاً بالبشر.

لا يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة في حد ذاتهم التفاعل مباشرة مع الأدوات أو قواعد البيانات الخارجية أو إعداد أنظمة لمراقبة البيانات وجمعها في الوقت الفعلي، ولكن يمكن للوكلاء ذلك. يمكن للوكلاء البحث في الويب واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والاستعلام عن قواعد البيانات، ثم استخدام هذه المعلومات لاتخاذ القرارات والإجراءات.

متخصصة

يمكن للوكلاء أن يتخصصوا في مهام محددة. بعض الوكلاء بسيطون ويؤدون مهمة متكررة واحدة بشكل موثوق به. ويمكن للآخرين استخدام الإدراك والاعتماد على الذاكرة لحل المشكلات الأكثر تعقيدًا. قد تتكون بنية الذكاء الاصطناعي الوكيل من نموذج "الموجِّه" المدعوم بنموذج لغوي كبير (LLM) الذي يُشرف على المهام والقرارات ويراقب وكلاء أبسط. تُعَد هذه البنى مثالية لسير العمل المتسلسل ولكنها معرضة للعوائق. أما البنى الأخرى فهي أكثر أفقية، حيث يعمل الوكلاء بتناغم على قدم المساواة بطريقة لا مركزية، ولكن هذه البنية يمكن أن تكون أبطأ من التسلسل الهرمي العمودي. تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة بنيات مختلفة.

قابلة للتكيف

يمكن للوكلاء التعلم من تجربتهم وتلقي التعليقات وتعديل سلوكهم. باستخدام ضوابط الحماية المناسبة، يمكن أن تتحسن أنظمة الوكلاء باستمرار. تمتلك الأنظمة متعددة الوكلاء قابلية التوسع للتعامل في النهاية مع المبادرات واسعة النطاق.

حدسية

نظرًا لأن الأنظمة الفاعلة مدعومة بنماذج لغوية كبيرة، يمكن للمستخدمين التفاعل معها من خلال موجهات اللغة الطبيعية. هذا يعني أنه يمكن استبدال واجهات البرامج بأكملها—فكر في العديد من علامات التبويب والقوائم المنسدلة والمخططات وأشرطة التمرير والنوافذ المنبثقة وعناصر واجهة المستخدم (UI) التي تتضمنها منصة SaaS التي يختارها المرء—بلغة بسيطة أو أوامر صوتية. من الناحية النظرية، يمكن الآن اختصار أي تجربة لمستخدم البرنامج إلى "التحدث" مع الوكيل، الذي يمكنه جلب المعلومات التي يحتاج إليها المرء واتخاذ الإجراءات بناءً على تلك المعلومات. لا يمكن المبالغة في تقدير فائدة الإنتاجية هذه، عند الأخذ في الاعتبار الوقت الذي يستغرقه العمال لتعلم وإتقان الواجهات والأدوات الجديدة.