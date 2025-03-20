كانت نماذج التعلم الآلي في السابق تتَّبِع مجموعة من القواعد المبرمجة مسبقًا للوصول إلى قرار. وقد أدى التطور في الذكاء الاصطناعي إلى ظهور نماذج ذكاء اصطناعي تتمتع بقدرات استدلال أكثر تطورًا، لكنها لا تزال بحاجة إلى تدخل بشري لتحويل المعلومات إلى معرفة. يخطو الاستدلال الوكيلي خطوة أبعد، إذ يمكِّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تحويل المعرفة إلى أفعال.

يُعَد "محرك الاستدلال" المسؤول عن تشغيل مرحلتي التخطيط واستدعاء الأدوات ضمن سير العمل الوكيلي. يعمل التخطيط على تجزئة المهمة إلى أجزاء استدلالية أكثر قابلية للإدارة، في حين يساهم استدعاء الأدوات في دعم قرارات وكيل الذكاء الاصطناعي باستخدام الأدوات المتاحة. يمكن أن تشمل هذه الأدوات واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومجموعات البيانات الخارجية، ومصادر البيانات مثل الرسوم البيانية المعرفية.

بالنسبة إلى الأعمال، يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل تعزيز عملية الاستدلال بالأدلة من خلال تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). يمكن لأنظمة RAG استرداد بيانات المؤسسة والمعلومات الأخرى ذات الصلة التي يمكن إضافتها إلى سياق وكيل الذكاء الاصطناعي للاستدلال.