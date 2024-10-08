تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي شبكة معقدة من مدخلات البيانات والخوارزميات والمنطق وعلم البيانات وغيرها من العمليات لتحقيق رؤى. وكلما كان النموذج أكثر تعقيدًا، كلما كان من الصعب على البشر فهم الخطوات التي أدت إلى رؤيته—حتى لو كان هؤلاء البشر هم من صمموه وبنوه. النموذج القابل للتفسير هو النموذج الذي يمكن للمستخدمين فهم قراراته بسهولة.



استخدام الذكاء الاصطناعي آخذ في التوسع. أصبحت الأنظمة التي تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) جزءًا روتينيًا من الحياة اليومية، بدءًا من الأجهزة المنزلية الذكية إلى الكشف عن الغش في بطاقات الائتمان إلى الاستخدام الواسع النطاق لـ ChatGPT وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. نظرًا لأن النماذج شديدة التعقيد (بما في ذلك خوارزميات التعلم العميق والشبكات العصبية) أصبحت أكثر شيوعًا، تصبح قابلية تفسير الذكاء الاصطناعي أكثر أهمية.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي منتشرة بشكل متزايد في قطاع الرعاية الصحية والتمويل وغيرها من الصناعات التي تنطوي على قرارات حاسمة أو تغير حياة الناس. مع هذه المخاطر العالية، يجب أن يكون الجمهور قادرًا على الوثوق في أن النتائج عادلة وموثوقة. تعتمد هذه الثقة على فهم كيفية وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى تنبؤاتها واتخاذ قراراتها.