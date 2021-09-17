ما المقصود بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟

تشمل أمثلة قضايا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مسؤولية البيانات والخصوصية، والعدالة، والقابلية للشرح، والمتانة، والشفافية، والاستدامة البيئية، والشمول، والوكالة الأخلاقية، ومواءمة القيم، والمساءلة، والثقة، وإساءة استخدام التكنولوجيا. يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة شاملة للسوق حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الصناعة اليوم. للتعرف على المزيد حول وجهة نظر IBM، راجع صفحة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي هنا.

مع ظهور البيانات الكبيرة، زادت الشركات من تركيزها على دفع الأتمتة واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في جميع مؤسساتها. بينما يكون القصد من ذلك عادةً، إن لم يكن دائمًا، تحسين نتائج الأعمال، فإن الشركات تواجه عواقب غير متوقعة في بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، خاصةً بسبب ضعف تصميم البحث المسبق ومجموعات البيانات المتحيزة.

لقد ظهرت إرشادات جديدة، بشكل أساسي من مجتمعات البحث وعلوم البيانات، لمعالجة المخاوف المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن تم الكشف عن حالات لنتائج غير عادلة. لقد أبدت الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي اهتمامًا راسخًا بصياغة هذه المبادئ التوجيهية، حيث بدأت هي نفسها في تجربة بعض عواقب الإخفاق في الحفاظ على المعايير الأخلاقية داخل منتجاتها. لا يمكن أن يؤدي عدم توخي الحرص في هذا المجال إلى تعريض السمعة والتنظيمية والقانونية للخطر، مما يؤدي إلى نتائج مكلفة. كما هو الحال مع جميع التطورات التكنولوجية، يميل الابتكار إلى تجاوز التنظيم الحكومي في المجالات الجديدة والناشئة. مع تطور الخبرات المناسبة داخل القطاع الحكومي، يمكننا أن نتوقع المزيد من بروتوكولات الذكاء الاصطناعي التي يجب على الشركات اتباعها، مما يمكّنها من تجنب أي انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات المدنية.