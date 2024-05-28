ما الذي تحتاج إلى معرفته حول مسودة قواعد قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) بشأن الذكاء الاصطناعي وتقنية صناعة القرار الآلية

تتضمن مسودة لوائح الذكاء الاصطناعي في قانون CCPA ثلاثة متطلبات رئيسية. يجب على المجموعات التي تستخدم تقنية ADMT المشمولة بموجب القانون إصدار إشعارات ما قبل الاستخدام للمستهلكين، وتقديم طرق للانسحاب من ADMT، وشرح كيفية تأثير استخدام الشركة لتقنية ADMT على المستهلك.

وفي حين قامت وكالة CPPA بمراجعة اللوائح مرة واحدة ومن المرجح أن تفعل ذلك مرة أخرى قبل اعتماد القواعد رسميًا، إلا أن هذه المتطلبات الأساسية تظهر في كل مسودة حتى الآن. وتشير حقيقة استمرار هذه المتطلبات إلى أنها ستظل في القواعد النهائية، حتى لو تغيرت تفاصيل تنفيذها.

إشعارات ما قبل الاستخدام

قبل استخدام ADMT لأحد الأغراض المشمولة، يجب على المجموعات أن تقدم للمستهلكين إشعارًا واضحًا وجليًا قبل الاستخدام. يجب أن يوضح الإشعار بالتفصيل كيفية استخدام الشركة لتقنية ADMT ويشرح حقوق المستهلكين في الوصول إلى مزيد من المعلومات حول ADMT والانسحاب من العملية.

لا يمكن للشركة التراجع عن استخدام لغة عامة لوصف كيفية استخدام ADMT، مثل "نحن نستخدم أدوات آلية لتحسين خدماتنا". وبدلاً من ذلك، يجب على المجموعة وصف الاستخدام المحدد.

يجب أن يوجه الإشعار المستهلكين إلى معلومات إضافية حول كيفية عمل ADMT، بما في ذلك منطق الأداة وكيفية استخدام الشركة لمخرجاتها. يجب ألا تكون هذه المعلومات في نص الإشعار. يمكن للشركة أن توفر للمستهلكين رابطًا أو طريقة أخرى للوصول إليها.

إذا كانت الشركة تتيح للمستهلكين إمكانية التقدم بطعن على القرارات التلقائية، فيجب أن يشرح إشعار ما قبل الاستخدام عملية الطعن.

حقوق إلغاء الاشتراك

للمستهلكين الحق في إلغاء الاشتراك في معظم الاستخدامات المشمولة لتقنية ADMT. ويتعين على الشركات تسهيل هذا الحق من خلال منح المستهلكين طريقتين على الأقل لإرسال طلبات إلغاء الاشتراك.

يجب أن تستخدم واحدة على الأقل من طرق إلغاء الاشتراك نفس القناة التي تتفاعل من خلالها الشركة بشكل أساسي مع المستهلكين. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لدى بائع تجزئة رقمي نموذج ويب للمستخدمين لإكماله.

يجب أن تكون طرق إلغاء الاشتراك بسيطة وألا تحتوي على خطوات غريبة، مثل مطالبة المستخدمين بإنشاء حسابات.

عند استلام طلب إلغاء الاشتراك، يجب على الشركة التوقف عن معالجة المعلومات الشخصية للمستهلك باستخدام تقنية صناعة القرار الآلية خلال 15 يومًا. ولا يمكن بعد ذلك للشركة استخدام أيٍّ من بيانات المستهلك التي عالجتها سابقًا. كما يجب على الشركة أيضًا إخطار أي من مزودي الخدمات أو الجهات الخارجية التي شاركت بيانات المستخدم معها.

الإعفاءات

لا تحتاج المجموعات إلى السماح للمستهلكين بالانسحاب من تقنية ADMT المستخدمة لأغراض السلامة والأمن ومنع الاحتيال. وتشير مسودة القواعد تحديدًا إلى استخدام تقنية ADMT لكشف حوادث أمن البيانات والاستجابة لتلك الحوادث، ومنع وملاحقة الأفعال الاحتيالية وغير القانونية، وضمان السلامة الجسدية للأشخاص.

بموجب استثناء الطعن البشري، لا يتعين على المجموعة تمكين خيارات إلغاء الاشتراك إذا كانت تسمح للأشخاص بالطعن على القرارات الآلية لدى مراجع بشري مؤهل يملك صلاحية إلغاء تلك القرارات.

يمكن للمجموعات التخلي عن إلغاء الاشتراك في بعض الاستخدامات الضيقة لتقنية ADMT في سياقات العمل والمدارس. تتضمن هذه الاستخدامات:

تقييم أداء الشخص لصناعة قرارات القبول والتوظيف.

تخصيص المهام وتحديد الأجر في العمل.

يستخدم التنميط فقط لتقييم أداء الشخص كطالب أو موظف.

ومع ذلك، تُعفى استخدامات العمل والمدارس من إلغاء الاشتراك إذا كانت تستوفي المعايير التالية:

يجب أن تكون ADMT المعنية ضرورية لتحقيق الغرض المحدد للشركة وأن تُستخدم لهذا الغرض فقط.

يجب على الشركة إجراء تقييم رسمي لتقنية ADMT للتأكد من أنها دقيقة ولا تمارس التمييز.

يجب على الشركة وضع ضمانات لضمان بقاء ADMT دقيقة وغير متحيزة.

لا ينطبق أي من هذه الاستثناءات على الإعلانات السلوكية أو تدريب ADMT. يمكن للمستهلكين دائمًا إلغاء الاشتراك في هذه الاستخدامات.

الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة باستخدام ADMT

للمستهلكين الحق في الوصول إلى معلومات حول كيفية استخدام الشركة لتقنية ADMT عليهم. يجب على المنظمات أن توفر للمستهلكين طريقة سهلة لطلب هذه المعلومات.

عند الرد على طلبات الوصول، يجب على المجموعات تقديم تفاصيل مثل سبب استخدام ADMT، ومخرجات ADMT المتعلقة بالمستهلك، ووصف كيفية استخدام الشركة لهذه المخرجات الخاصة بصناعة القرار.

يجب أن تتضمن الردود على طلب الوصول أيضًا معلومات عن كيفية ممارسة المستهلك لحقوقه بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، مثل تقديم الشكاوى أو طلب حذف بياناته.

الإخطار بالقرارات السلبية المهمة

إذا كانت إحدى الشركات تستخدم ADMT لصناعة قرار مهم يؤثر سلبًا على المستهلك، على سبيل المثال، على نحو يتسبب في إنهاء العمل، فيجب على الشركة إرسال إشعار خاص إلى المستهلك بشأن حقوق الوصول الخاصة به فيما يتعلق بهذا القرار.

يجب أن يتضمن الإشعار:

شرح بأن الشركة استعانت بتقنية ADMT لصناعة قرار سلبي.

إشعار بأن الشركة لا يمكنها الانتقام من المستهلك لممارسة حقوقه بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA).

وصف لكيفية وصول المستهلك إلى معلومات إضافية حول كيفية استخدام ADMT.