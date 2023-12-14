الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) هو نظام ذكاء اصطناعي افتراضي يعتمد على البرمجيات، يتمتع بنطاق فكري يتجاوز الذكاء البشري. على المستوى الأساسي، يتميز هذا النوع من الذكاء بوظائف إدراكية متطورة ومهارات تفكير عالية المستوى تفوق تلك التي يمتلكها أي إنسان.
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء لا يزال فكرة افتراضية، إلا أن هناك تقنيات حالية تمثل اللبنات الأساسية لتحقيقه في المستقبل. ولكن أولاً، لتوضيح بعدنا عن تحقيق ASI، تجدر الإشارة إلى أن المستوى الحالي للذكاء الاصطناعي يُشار إليه غالبًا باسم الذكاء الاصطناعي المحدود (ANI)، أو الذكاء الاصطناعي الضعيف، أو تقنيات الذكاء الاصطناعي المحدودة.
يتفوق الذكاء الاصطناعي الضعيف في مهام محددة مثل لعب الشطرنج أو ترجمة اللغات، لكنه لا غير قادر على تعلم مهارات جديدة أو تطوير فهم عميق للعالم. يعتمد هذا النوع من الذكاء على خوارزميات مبرمجة مسبقًا وبيانات مُدخلة، ويتطلب تشغيله تدخلًا بشريًا.
هناك اختلاف بين الباحثين بشأن إمكانية تحقيق الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء. فالذكاء البشري هو نتاج عوامل تطورية محددة، وقد لا يمثل الشكل الأمثل أو العام للذكاء. كما أن آلية عمل الدماغ البشري لا تزال غير مفهومة بالكامل مما يجعل من الصعب محاكاتها عبر البرمجيات والأجهزة.
تتمثل الخطوة الكبيرة نحو تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) هي تحقيق ما يُعرف بـ الذكاء الاصطناعي العام (Artificial General Intelligence - AGI) أو الذكاء الاصطناعي القوي. يشير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) إلى أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على فهم العالم والتعلم وحل المشكلات بمرونة وشمولية تضاهي القدرات البشرية. كما يتميز هذا النوع من الذكاء بالقدرة على التعلم عبر مجالات متعددة وربط المعرفة بين مختلف التخصصات. ورغم ذلك، لم يتم تطوير ذكاء اصطناعي عام حقيقي حتى الآن، شأنه في ذلك شأن الذكاء الاصطناعي الفائق.
تحقيق الذكاء الاصطناعي الفائق يتطلب تطورًا كبيرًا في تقنيات رئيسية. فيما يلي بعض العمليات الأخرى التي تشكل اللبنات الأساسية للذكاء الاصطناعي الفائق. ستحتاج هذه التخصصات إلى مزيد من التطور قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) حقيقة واقعة.
يحتاج الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) إلى الوصول إلى مجموعات بيانات ضخمة لفهم العالم وتعلّمه. ستساهم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في تمكين الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) على فهم اللغة الطبيعية والتفاعل مع البشر.
يُمكّن الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) من معالجة أنواع مختلفة من البيانات مثل النصوص، الصور، الصوت والفيديو، مما يتيح له اتخاذ قرارات دقيقة وأداء المهام المتنوعة. يختلف هذا النهج عن أنظمة الذكاء الاصطناعي أحادية الوسائط (Unimodal AI) التي تتخصص في معالجة نوع واحد فقط من البيانات، مثل النصوص أو الصور.
تعتمد هذه الشبكات على برامج التعلم العميق المستوحاة من آلية عمل الخلايا العصبية في الدماغ البشري. ومع ذلك، سيحتاج الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) إلى شبكات عصبية أكثر قوة وتعقيدًا وابتكارًا مقارنة بالجيل الحالي.
كما أن الشبكات العصبية مستوحاة من عمل الدماغ البشري، فإن الحواسيب العصبية هي أنظمة أجهزة مستلهمة من البنى العصبية والروابط التشابكية في الدماغ البشري.
الحوسبة التطورية هي شكل من أشكال تحسين الخوارزميات المستوحاة من التطور البيولوجي. تعمل الخوارزميات التطورية على حل المشكلات من خلال تحسين مجموعة من الحلول المرشحة بشكل تكراري، مما يحاكي عملية الانتقاء الطبيعي.
يشير هذا المفهوم إلى الأكواد البرمجية والتطبيقات والبرامج التي يتم إنشاؤها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي دون أي تدخل بشري.
تُعتبر التطورات في علوم الكمبيوتر، والقدرات الحسابية، والخوارزميات من العوامل الرئيسية التي تُعزز التوقعات حول الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI). ومع ذلك، فإن امتلاك قوة حسابية أولية وحده لا يكفي لتحقيق هذا الهدف. إحدى المسارات المحتملة للنجاح تكمن في محاكاة العمليات المعقدة للعقل البشري. على الرغم من القيود التي تواجهها العقول البشرية، لكنها معقدة للغاية وتمتلك قدرات استثنائية في الإبداع، وحل المشكلات، والتفكير النقدي. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في بعض المجالات، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات لمضاهاة قدرة الإنسان على التعلم والتكيف مع المواقف الجديدة.
تُعتبر خوارزميات التعلم، المستوحاة من كيفية تعلم العقل البشري، عنصرًا أساسيًا لتحسين أداء الذكاء الاصطناعي مع مرور الوقت. هذا التعلم المستمر أمر بالغ الأهمية لتحقيق ذكاء بمستوى البشر، مما يسمح للذكاء الاصطناعي باكتساب المعرفة والتكيف مع المواقف الجديدة دون الحاجة إلى برمجة صريحة.
تعدّ روبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي التوليدي أمثلةً بارزة على التطورات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي. تُظهر هذه التقنيات تقدم الذكاء الاصطناعي المتزايد في فهم اللغة البشرية والاستجابة لها. على الرغم من أن هذه الأنظمة ليست واعية، فإن قدرتها على فهم اللغة الطبيعية والتفاعل بها بشكل طبيعي تُعد لبنة أساسية لتحقيق ذكاء بمستوى البشر.
الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) يمكن أن يتطور ذاتيًا مع مرور الوقت من خلال تحسين نفسه أثناء عملية التعلّم. كما يمكن أن يولّد ابتكارات جديدة مثل أدوية متطورة، ومواد مبتكرة، ومصادر طاقة مستدامة. سيؤدي التكامل السلس إلى تمكين تفاعل أكثر طبيعية مع الذكاء الاصطناعي، سواء عبر الأوامر الصوتية بلغة طبيعية أو حتى الأوامر الفكرية، مما يستلزم تحقيق اختراقات كبيرة في مجال التفاعل بين الإنسان والحاسوب، وصولًا إلى ما يُعرف بـ التفرُّد التكنولوجي (Technological Singularity).
التقنية المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) ستحدث نقلة نوعية في طريقة عمل العالم على مستوى جوهري، ويعتقد البعض أن الذكاء الاصطناعي الفائق سيكون آخر اختراع للبشر على الإطلاق. تشبه فوائد هذه التقنية ما نراه في قصص الخيال العلمي. وفي جوهره، سيكون الذكاء الاصطناعي الفائق بمثابة كيان خارق الذكاء لا ينضب. سيكون حاسوبًا خارقًا مثاليًا متاح على مدار الساعة، ولديه القدرة على معالجة وتحليل أي كمية من البيانات بسرعة ودقة تتجاوز قدتنا على الفهم.
بفضل هذه القدرات، يمكن للبشر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) لاتخاذ أفضل القرارات وحل المشكلات الأكثر تعقيدًا في مجالات مثل الرعاية الصحية، والتمويل، والبحث العلمي، والسياسة، وكل الصناعات الأخرى. يمكن لمثل هذا التفكير المتقدم أن يحل الألغاز الطبية الأكثر تعقيدًا، ويطور أدوية وعلاجات منقذة للحياة، ويفك أسرار الفيزياء، مما يساهم في تحقيق أهداف البشرية، مثل استكشاف النجوم. وبفضل قدرته على تقليل الأخطاء البشرية بشكل كبير، لا سيما في البرمجة وإدارة المخاطر، يمكن للذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) كتابة وتصحيح البرامج،بالإضافة إلى نشر الروبوتات لأداء مهام مادية خطيرة مثل إبطال مفعول القنابل أو استكشاف أعماق البحار.
نظرًا لقدرة الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) على العمل بشكل مستمر، يمكن أن يكون مثاليًا لمهام مثل التنقل الآمن في شبكات السيارات ذاتية القيادة والمساعدة في استكشاف الفضاء. إضافةً إلى ذلك، يمكن لقدراته الفائقة على الإبداع وتحليل كميات هائلة من البيانات أن تؤدي إلى حلول لا يمكن للبشر حتى تخيلها، مما قد يسهم في تحسين جودة الحياة وربما إطالة عمر الإنسان.
رغم الفوائد العظيمة التي يعد بها الذكاء الاصطناعي الفائق، يحذر العلماء من المخاطر الجوهرية المرتبطة بهذا الابتكار. أحد المخاوف الرئيسية يتمثل في احتمال تجاوز الذكاء الاصطناعي الفائق السيطرة البشرية ليصبح واعيًا بذاته، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة وربما تهديدات وجودية. قد تتيح له قدراته الإدراكية الفائقة التلاعب بالأنظمة، أو حتى التحكم في الأسلحة المتقدمة.
المشكلات المرتبطة بمستوى الذكاء الاصطناعي الحالي قد تتفاقم بشكل كبير مع تطور الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI)، إذ يمكن أن تؤدي الأتمتة واسعة النطاق إلى انتشار البطالة على نطاق واسع، مما يتسبب في اضطرابات اقتصادية واجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة وتعطيل صناعات بأكملها.
في المجالات العسكرية والدفاعية، يمكن للذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) تطوير أسلحة فتاكة ومستقلة، مما يزيد بشكل كبير من الإمكانات التدميرية للحروب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تستغل أطراف خبيثة القدرات المتقدمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الفائق لتحقيق أهداف ضارة مثل السيطرة الاجتماعية وجمع البيانات وتعزيز التحيزات. وأخيرًا، قد يضع الذكاء الاصطناعي الفائق أهدافًا تبدو مفيدة ظاهريًا، لكنها قد تشكل خطرًا وجوديًا على البشرية. ولكن من وبدون تدخلات مناسبة، قد لا تتماشى أنظمته المتقدمة مع القيم الإنسانية.
تُعدّ برمجة هذه الأنظمة لتتماشى مع الأخلاقيات البشرية عمليةً معقدةً للغاية، خاصة في ظل غياب توافق عالمي حول المبادئ الأخلاقية، مما قد يؤدي إلى معضلات أخلاقية وعواقب غير مرغوبة، خصوصًا إذا بدأت هذه الأنظمة العمل خارج السيطرة البشرية. قد تؤدي القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي الفائق إلى سلوكيات غير متوقعة يصعب السيطرة عليها. ويمكن أن تزيد قدرته على التعلم والتكيف السريع من صعوبة التنبؤ بأفعاله ومنع الأضرار المحتملة له.
لذلك، يصبح من الضروري وضع أنظمة حماية ولوائح تنظيمية دولية لمنع حدوث هذه السيناريوهات. وعلى الرغم من المخاطر المحتملة المرتبطة بهذا النوع من الذكاء الاصطناعي، فإنه يحمل وعودًا هائلة لحل المشكلات المعقدة وتحسين حياة البشر. يجب التعامل مع هذه التقنية بحذر ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لسلامة الذكاء الاصطناعي والتزامه بالمعايير الأخلاقية في جميع مراحل التطوير والنشر.
نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي الفائق لا يزال مفهومًا نظريًا، يقدم الخيال العلمي أفضل الأمثلة على ما يمكن أن تكون عليه الآلات فائقة الذكاء. على سبيل المثال، الروبوتات التي يمكنها التحدث والتفكير في سلسلة Star Wars، أو المساعدات الشخصية فائقة الذكاء القادرة على التطور في فيلم Her، أو الحاسوب HAL من فيلم 2001: A Space Odyssey القادر على التحكم في مركبة فضائية بكامل وظائفها.
أما اليوم، فإن الأنظمة المتاحة هي أنظمة ذكاء اصطناعي محدودة وتطبيقات بدائية تمثل مقدمات تمهيدية للذكاء الاصطناعي الفائق، وتشير إلى مستقبل يمكن فيه لنظام ذكاء اصطناعي واحد أن يجمع بين جميع القدرات المعروفة للذكاء الاصطناعي، بل وأكثر. فيما يلي بعض حالات الاستخدام التي تعمل بمثابة "وحدات بناء".
الذكاء الاصطناعي الحواري: تمثل المساعدات الشخصية مثل Amazon Alexa وMicrosoft Cortana وApple's Siri أبرز التطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي الحواري. يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) قادرًا على التحدث باللغة البشرية بطلاقة وديناميكية، مع فهم عميق لجميع تعقيداتها ودلالاتها الدقيقة.
محركات التوصيات: تعتمد تقنية التعلم الآلي المستخدمة في خوارزميات التوصيات، مثل تلك التي تستخدمها Netflix، على خوارزميات تحليل البيانات واتخاذ القرارات التي قد تكون في يوم من الأيام جزءًا من الشبكة العصبية للذكاء الاصطناعي الفائق.
الذكاء الاصطناعي التوليدي: يستخدم ChatGPT من Open AI نموذجًا لغويًا كبيرًا مدرّبًا على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص والرموز،.تمكنه هذه البيانات من معالجة اللغة البشرية وتوليدها بدقة ومرونة مذهلة. فقدرته على فهم الجمل المعقدة، والمشاركة في المحادثات، وإنتاج محتوى إبداعي مثل القصائد والنصوص والموسيقى، تشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الذكاء بمستوى البشر.
السيارات ذاتية القيادة: أظهرت Tesla الإمكانات الهائلة للسيارات ذاتية القيادة. تستخدم السيارات ذاتية القيادة مزيجا من أجهزة الاستشعار والكاميرات وخوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة للتنقل في الطرق بشكل مستقل. إن القدرات المتقدمة على إدراك البيئة واتخاذ قرارات في الوقت الحقيقي التي تم تطويرها لهذه السيارات ذات أهمية كبيرة لأبحاث الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI). وتعد القدرة على معالجة البيانات الحسية المعقدة واتخاذ قرارات في الوقت الحقيقي في البيئات الديناميكية عنصرًا أساسيًا لتحقيق الذكاء العام، وهو هدف رئيسي لأبحاث الاصطناعي الفائق (ASI).
الرعاية الصحية: شهدت الرعاية الصحية تقدمًا كبيرًا بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم الأنظمة الذكية الآن لتحليل الصور الطبية والبيانات لمساعدة الأطباء في تشخيص الأمراض. تعمل شركات مثل IBM Watson Health وDeepMind Health على تطوير أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها اكتشاف أمراض مثل السرطان وأمراض القلب وغيرها بدقة عالية. تُعتبر هذه التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي تمهيدًا لأنظمة أكثر تطورًا قادرة على تشخيص الأمراض وعلاجها بشكل مستقل. كما أن القدرة على تحليل وتفسير البيانات الطبية المعقدة تُعد أحد الجوانب المهمة لتحقيق مستوى ذكاء طبي يعادل أو يتجاوز الذكاء البشري، وهو مجال رئيسي من مجالات الاهتمام في أبحاث الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI).
يتمتع الذكاء الاصطناعي الفائق بإمكانات هائلة يمكن أن تح نقلة نوعية في مختلف جوانب الحياة البشرية. لكن تبرز الحاجة الملحة لمعالجة التحديات الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بهذه التقنية القوية. يجب على الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلماء الكمبيوتر، وشركات التقنية الكُبرى، والحكومات العالمية النظر بعناية في الفوائد والمخاطر المحتملة لضمان استخدام هذه التقنية بشكل مسؤول وأخلاقي لما فيه صالح البشرية.