ما المقصود بشفافية الذكاء الاصطناعي؟

يصف الباحثون أحيانًا الذكاء الاصطناعي بأنه "صندوق أسود"، حيث لا يزال من الصعب شرح نتائج الذكاء الاصطناعي وإدارتها وتنظيمها بسبب تعقيدات التقنيات المتزايدة. تساعد الشفافية الذكاء الاصطناعي في فتح هذا الصندوق الأسود لفهم نتائج الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل وكيف تتخذ النماذج القرارات.

يعتمد عدد كبير من الصناعات ذات المخاطر العالية (بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية والموارد البشرية وإنفاذ القانون) على نماذج الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات. إن تحسين فهم الناس كيفية تدريب هذه النماذج وكيفية تحديدها النتائج يبني الثقة في قرارات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات التي تستخدمها.

يستطيع مبتكرو الذكاء الاصطناعي تقديم ذكاء اصطناعي شفاف وجدير بالثقة من خلال الإفصاح. يمكنهم توثيق ومشاركة منطق واستدلال خوارزمية الذكاء الاصطناعي الأساسية، ومدخلات البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، والأساليب المستخدمة لتقييم النموذج والتحقق من صحته وغير ذلك الكثير. يسمح ذلك للأطراف المعنية بتقييم الدقة التنبؤية للنموذج مقابل الإنصاف والانحراف والتحيزات.

إن توفير مستوى عالٍ من الشفافية أمر في غاية الأهمية للذكاء الاصطناعي المسؤول. الذكاء الاصطناعي المسؤول هو مجموعة من المبادئ التي تساعد في توجيه تصميم الذكاء الاصطناعي وتطويره ونشره واستخدامه. ويأخذ في الاعتبار التأثير المجتمعي الأوسع نطاقًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتدابير اللازمة لمواءمة هذه التقنيات مع قيم الأطراف المعنية والمعايير القانونية والاعتبارات الأخلاقية.