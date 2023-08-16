ما المقصود بالوكيل الافتراضي؟

على الرغم من هذا الغموض، هناك إجماع عام على الفروق التقنية التي تفصل بين كل من هذه الأدوات ذات الصلة.

روبوت المحادثة هو مصطلح شامل لبرنامج يحاكي المحادثة البشرية في الوقت الفعلي مع المستخدم. تُعرف روبوتات المحادثة التي تعمل من خلال المطالبات الصوتية بدلاً من المطالبات المكتوبة بأنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR). وعادةً ما يدير روبوت المحادثة تفاعلات العملاء مع تدفق تسلسل القرارات. لا يتضمن هذا بالضرورة الذكاء الاصطناعي؛ تعتمد العديد من روبوتات المحادثة على مجموعة مبرمجة مسبقًا من المدخلات التي يمكن التعرف عليها، كل منها يؤدي إلى إجابة مقابلة مكتوبة مسبقًا. تتطلب روبوتات المحادثة البدائية، غير القادرة على تحليل المدخلات التي لا تتطابق تمامًا مع ما تمت برمجته للتعرف عليه، من المستخدم الاختيار من بين سلسلة من الخيارات البسيطة المكتوبة مسبقًا بدلاً من مدخلات المؤلف (أو التحدث) بكلماته الخاصة.



في حين أن معظم تقنيات الوكلاء الافتراضيين تتضمن روبوتات المحادثة التي تتلقى الطلبات وتستجيب لها، لا تقدم جميع روبوتات المحادثة وظيفة ضريبة القيمة المضافة الحقيقية. وتعمل العديد من روبوتات المحادثة وأنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية على توفير المعلومات الأساسية فقط أو جمعها، مثل نقل ساعات عمل المتجر أو تحديد مكان توجيه العميل في مركز الاتصال.

لا يشير المساعد الافتراضي في المقام الأول إلى البرامج، بل إلى إنسان يقدم المساعدة عن بُعد، أي المساعدة الافتراضية. ومن المربك إلى حد ما أن مصطلح "المساعد الافتراضي" (أو "برنامج المساعد الافتراضي") يُستخدم أحيانًا كمصطلح شامل لجميع المنتجات الافتراضية التي تقدم المساعدة، بما في ذلك خدمات مثل Siri من Apple أو Alexa من Amazon (والتي يطلق عليها أيضًا المساعدين الصوتيين أو المساعدين الرقميين).

الوكلاء الافتراضيون، المعروفون أيضًا باسم الوكلاء الافتراضيين الأذكياء (IVAs) أو المساعدين الافتراضيين الأذكياء (أيضًا IVAs)، هم أكثر من مجرد روبوتات محادثة متطورة للغاية. يتم تعريف الوكلاء الافتراضيين ليس فقط من خلال حلول الذكاء الاصطناعي الحواري التي يمكنها تحديد الغرض من النص أو الكلام الحر من المستخدمين، ولكن أيضًا من خلال أتمتة الخطوات لتلبية هذا الغرض - وتحسين قدرتها باستمرار على القيام بالأمرين معًا. في حين أن روبوت المحادثة يمكنه الاستجابة فقط، يمكن للوكيل الافتراضي أن يفهم ويتعلم ويفعل.



يمكن اعتبار المساعدين الصوتيين مثل Siri أو Alexa وكلاء افتراضيين بهذا التعريف، ولكن مصطلح "الوكيل الافتراضي" يشير بشكل أكثر شيوعًا إلى الاستخدام التنظيمي والتكامل المخصص مع أنظمة المؤسسة. وبعبارة أخرى، يعمل المساعدون الصوتيون عادةً كامتداد لنفسك: فهم يقومون بأتمتة الإجراءات التي قد تقوم بها، مثل إرسال رسالة نصية أو البحث عن معلومات عامة أو تشغيل أغنية. ويُعد الوكلاء الافتراضيون امتدادًا لنشاطك التجاري: حيث يقومون بأتمتة الإجراءات للعملاء أو الموظفين، مثل دفع فاتورة أو تحديث بيانات اعتماد تسجيل الدخول.