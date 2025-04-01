IBM Watson Speech to Text تتيح التقنية التقنية نسخ الكلام بسرعة ودقة بلغات متعددة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام, بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخدمة الذاتية للعملاء ومساعدة الوكلاء والتحليلات الكلامية. ابدأ بسرعة مع موديلات الآلي المتطورة من التعلم الآلي من خارج الصندوق أو قم بتخصيصها لتناسب حالة الاستخدام الخاصة بك.
IBM Watson Speech to Text متوفرة الآن كمكتبة حاوية لشركاء IBM لتضمين الذكاء الاصطناعي التقني في التطبيق التجاري الخاص بهم.
يتفهم الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئته، المدمج في برنامج Watson Speech to Text، عملاءك حقًا.
تدريب Watson Speech to Text على لغة مجالك الفريدة وخصائص الصوت المحددة.
استمتع بأمان ممارسات إدارة البيانات ذات المستوى العالمي IBM.
مصممة لدعم اللغات العالمية وقابلة للنشر على أي سرفيس - عام أو خاص أو خاص أو سحابة متعددة هجينة أو محلي.
قم بتمكين التطبيق التقني العصبي للتعرف على الكلام باستخدام التطبيق العصبي للتعرف على الكلام المدعوم من IBM Watson.
يمكنك تحسين دقة التعرّف على الكلام لحالة الاستخدام الخاصة بك باستخدام خيارات التدريب اللغوي والصوتي.
قم بتنشيط التطبيق الصوتي الخاص بك مع نماذج الكلام المضبوطة لمجال خدمة العملاء.
قم بتنشيط التطبيق الصوتي الخاص بك مع نماذج الكلام المضبوطة لمجال خدمة العملاء.
تحسين دقة التعرف على الكلام لاستخراج العبارات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو القوائم.
استخدم نماذجنا المحسّنة لتحويل زمن قصير في تطبيق الكلام في الوقت الفعلي.
تحليل الإشارات الصوتية الضعيفة وتصحيحها قبل بدء النسخ.
تحسين أوقات الاستجابة للتطبيق باستخدام نسخ الكلام عند إنشاء المعلومات التلقائية للكلام وخلال عملية وضع اللمسات الأخيرة.
قم بنسخ التواريخ والأوقات والأرقام وقيم العملات وقيم البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني في نصوصك النهائية عن طريق تحويلها إلى أشكال تقليدية.
التعرف على من قال ماذا في تبادل صوتي متعدد المشاركين. تم تحسينه حالياً لمحادثات مركز الاتصالات ثنائية الاتجاه، ولكن يمكن أن يصل إلى 6 مكبرات صوت مختلفة.
قم بالتصفية بحثاً عن كلمات محددة أو محتوى غير لائق باستخدام ميزة اكتشاف الكلمات المفتاحية وتصفية الألفاظ النابية. (بالإنجليزية فقط)
قم بتسريع نمو أعمالك كبائع برمجيات مستقل (ISV) من خلال الابتكار مع IBM. شارك معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة مدمجة مع الذكاء الاصطناعي العنوان لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.
ابدأ مجاناً أو ابدأ العرض التوضيحي التوضيحي.
لايت
مجاناً
500 دقيقة من التعرّف على الكلام مجاناً لمدة شهر و38 نموذجاً للكلام مدرباً مسبقاً.
زائد
أقل من 0.01 دولار أمريكي للدقيقة الواحدة
قم بضبط نماذج الكلام لتحسين الدقة في التعرّف وكذلك النسخ. يتضمن إصدار Plus دقائق غير محدودة شهرياً و100 نسخة متزامنة.
Premium
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يوفر للشركات الكبيرة والحساسة أمنيًا المزيد من السعة وحماية البيانات. Premium تتضمن دقائق غير محدودة شهرياً وعدد غير محدود من عمليات النسخ المتزامنة.
ينشر في أي مكان
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ينشر خلف جدار الحماية أو على أي من السحابة بمرونة IBM Cloud Pak for Data. يتضمن إصدار ينشر في أي مكان عدد غير محدود من الدقائق شهرياً وعدد غير محدود من عمليات النسخ المتزامنة، بالإضافة إلى ميزة خفض الضوضاء وتخصيص الكلام وعزل البيانات.
مواصفات واجهة برمجة التطبيقات التقنية لجميع احتياجاتك التطويرية.
مستودع Watson SDK في GitHub.
اطّلع على وثائق حول ميزة الأمان المحسّنة لدينا التي تضمن عزل بياناتك وتشفيرها من طرف إلى طرف، أثناء النقل وفي حالة السكون.
تعرف على كيفية إنشاء نماذج كلام مخصصة باستخدام IBM Watson بسرعة - دون معرفة كيفية البرمجة.
اقرأ عن متطلبات Watson Speech to Text والمنهجية وبعض أفضل الممارسات المستوحاة من العملاء الفعليين.
إرشادات حول كيفية إضافة مساعد افتراضي جديد أو موجود إلى علامتك التجارية الجديدة Watson الصوتية الاستجابة التفاعلية التفاعلية .
تحسين مشاركة العملاء من خلال التفاعل مع المستخدمين بلغتهم الخاصة باستخدام أي نص مكتوب.
قم بحل مشكلات العملاء من المرة الأولى باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي افتراضي افتراضي عبر أي تطبيق أو جهاز أو قناة.
يبث الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي القوي في التطبيق التجاري مع مكتبة حاويات مصممة لتمكين IBM الشركاء بمرونة أكبر.