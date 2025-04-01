IBM Watson Speech to Text
تحويل الكلام إلى نص باستخدام مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام ونسخه
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رجل على مكتب متصل بشريط صوتي ووثائق
ما هو برنامج IBM Watson Speech to Text من واتسون لتحويل الكلام إلى نص؟

IBM Watson Speech to Text تتيح التقنية التقنية نسخ الكلام بسرعة ودقة بلغات متعددة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام, بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخدمة الذاتية للعملاء ومساعدة الوكلاء والتحليلات الكلامية. ابدأ بسرعة مع موديلات الآلي المتطورة من التعلم الآلي من خارج الصندوق أو قم بتخصيصها لتناسب حالة الاستخدام الخاصة بك.

IBM Watson Speech to Text متوفرة الآن كمكتبة حاوية لشركاء IBM لتضمين الذكاء الاصطناعي التقني في التطبيق التجاري الخاص بهم.
المزايا
أكثر دقة الذكاء الاصطناعي الاصطناعي

يتفهم الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئته، المدمج في برنامج Watson Speech to Text، عملاءك حقًا.
قابلة للتخصيص لتناسب عملك

تدريب Watson Speech to Text على لغة مجالك الفريدة وخصائص الصوت المحددة.
يحمي بياناتك

استمتع بأمان ممارسات إدارة البيانات ذات المستوى العالمي IBM.
يعمل حقاً في أي مكان

مصممة لدعم اللغات العالمية وقابلة للنشر على أي سرفيس - عام أو خاص أو خاص أو سحابة متعددة هجينة أو محلي.
أبرز الملامح ما الذي يميز تحويل Watson Speech to Text عن غيره؟ التعرف التلقائي على الكلام

قم بتمكين التطبيق التقني العصبي للتعرف على الكلام باستخدام التطبيق العصبي للتعرف على الكلام المدعوم من IBM Watson.

 

 خيارات التدريب النموذجي

يمكنك تحسين دقة التعرّف على الكلام لحالة الاستخدام الخاصة بك باستخدام خيارات التدريب اللغوي والصوتي.

 مُحسَّن لخدمة العملاء

قم بتنشيط التطبيق الصوتي الخاص بك مع نماذج الكلام المضبوطة لمجال خدمة العملاء.

 نماذج الكلام المدربة مسبقاً

قم بتنشيط التطبيق الصوتي الخاص بك مع نماذج الكلام المضبوطة لمجال خدمة العملاء.

 ميزة الضبط الدقيق

تحسين دقة التعرف على الكلام لاستخراج العبارات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو القوائم.

 زمن انتقال قصير النسخ

استخدم نماذجنا المحسّنة لتحويل زمن قصير في تطبيق الكلام في الوقت الفعلي.

 التشخيص الصوتي قبل النسخ

تحليل الإشارات الصوتية الضعيفة وتصحيحها قبل بدء النسخ.

 النسخ المؤقت قبل النتائج النهائية

تحسين أوقات الاستجابة للتطبيق باستخدام نسخ الكلام عند إنشاء المعلومات التلقائية للكلام وخلال عملية وضع اللمسات الأخيرة.

 التنسيق الذكي

قم بنسخ التواريخ والأوقات والأرقام وقيم العملات وقيم البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني في نصوصك النهائية عن طريق تحويلها إلى أشكال تقليدية.

 يوميات المتحدث

التعرف على من قال ماذا في تبادل صوتي متعدد المشاركين. تم تحسينه حالياً لمحادثات مركز الاتصالات ثنائية الاتجاه، ولكن يمكن أن يصل إلى 6 مكبرات صوت مختلفة.

 اكتشاف الكلمات وتصفيتها

قم بالتصفية بحثاً عن كلمات محددة أو محتوى غير لائق باستخدام ميزة اكتشاف الكلمات المفتاحية وتصفية الألفاظ النابية. (بالإنجليزية فقط)

حالة الاستخدام

الخدمة الذاتية للعملاء اتصل على التحليلات مساعدة الوكيل
عرض توضيحي تفاعلي
تجربة الفرق استكشف قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والأصوات العصبية وتخصيص الصوت في عرض توضيحي تفاعلي متقدم.
الشراكة مع شركة IBM

قم بتسريع نمو أعمالك كبائع برمجيات مستقل (ISV) من خلال الابتكار مع IBM. شارك معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة مدمجة مع الذكاء الاصطناعي العنوان لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.
استكشف طرقاً لتسريع نموك مع IBM
اكتشف المزيد بناء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مع الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين من IBM
طرق الشراء

ابدأ مجاناً أو ابدأ العرض التوضيحي التوضيحي. 

لايت

مجاناً

500 دقيقة من التعرّف على الكلام مجاناً لمدة شهر و38 نموذجاً للكلام مدرباً مسبقاً.

 ابدأ مجاناً

زائد

أقل من 0.01 دولار أمريكي للدقيقة الواحدة

قم بضبط نماذج الكلام لتحسين الدقة في التعرّف وكذلك النسخ. يتضمن إصدار Plus دقائق غير محدودة شهرياً و100 نسخة متزامنة.

 عرض التفاصيل

Premium

اتصل بنا للحصول على التسعير

يوفر للشركات الكبيرة والحساسة أمنيًا المزيد من السعة وحماية البيانات. Premium تتضمن دقائق غير محدودة شهرياً وعدد غير محدود من عمليات النسخ المتزامنة.

ينشر في أي مكان

اتصل بنا للحصول على التسعير

ينشر خلف جدار الحماية أو على أي من السحابة بمرونة IBM Cloud Pak for Data. يتضمن إصدار ينشر في أي مكان عدد غير محدود من الدقائق شهرياً وعدد غير محدود من عمليات النسخ المتزامنة، بالإضافة إلى ميزة خفض الضوضاء وتخصيص الكلام وعزل البيانات. 
الموارد مرجع واجهة برمجة التطبيقات

مواصفات واجهة برمجة التطبيقات التقنية لجميع احتياجاتك التطويرية.

 اقرأ المزيد تنزيل حزم SDKs

مستودع Watson SDK في GitHub.

 انتقل إلى GitHub خصوصية البيانات وأمنها

اطّلع على وثائق حول ميزة الأمان المحسّنة لدينا التي تضمن عزل بياناتك وتشفيرها من طرف إلى طرف، أثناء النقل وفي حالة السكون.

 تعرَّف على المزيد إنشاء نماذج مخصصة للتعرف على الكلام في غضون دقائق

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 Watson مكتبات الكلام للتضمين

يبث الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي القوي في التطبيق التجاري مع مكتبة حاويات مصممة لتمكين IBM الشركاء بمرونة أكبر.
اتخذ الخطوة التالية

شاهد Watson Speech to Text القدرات في العمل.

 ابدأ تجربتك المجانية
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