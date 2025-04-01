IBM Watson Text to Speech عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات الخدمة السحابية التي تمكّنك من تحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي الصوت بمجموعة متنوعة من اللغات والأصوات ضمن تطبيق موجود أو ضمن watsonx Assistant. امنح علامتك التجارية صوتاً مميزاً وحسِّن من تجربة العملاء ومشاركتهم من خلال التفاعل مع المستخدمين بلغتهم الأم. يمكنك زيادة إمكانية الوصول للمستخدمين ذوي القدرات المختلفة، أو توفير خيارات صوتية لتجنب تشتيت انتباههم أثناء القيادة، أو أتمتة تفاعلات خدمة العملاء للقضاء على أوقات الانتظار.