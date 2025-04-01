IBM Watson Text to Speech
تحويل النص إلى كلام ذي صوت طبيعي بلغات وأصوات متنوعة
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مجموعة من المستندات على منصة متصلة بأشرطة صوتية
ما هي خدمة تحويل النص إلى كلام من IBM Watson Text to Speech؟

IBM Watson Text to Speech عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات الخدمة السحابية التي تمكّنك من تحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي الصوت بمجموعة متنوعة من اللغات والأصوات ضمن تطبيق موجود أو ضمن watsonx Assistant. امنح علامتك التجارية صوتاً مميزاً وحسِّن من تجربة العملاء ومشاركتهم من خلال التفاعل مع المستخدمين بلغتهم الأم. يمكنك زيادة إمكانية الوصول للمستخدمين ذوي القدرات المختلفة، أو توفير خيارات صوتية لتجنب تشتيت انتباههم أثناء القيادة، أو أتمتة تفاعلات خدمة العملاء للقضاء على أوقات الانتظار.

IBM Watson Text to Speech متوفرة الآن كمكتبة حاوية لشركاء IBM لتضمين الذكاء الاصطناعي التقني في التطبيق التجاري الخاص بهم.
المزايا
تحسين تجربة المستخدم

ساعد جميع العملاء على فهم رسالتك من خلال ترجمة النص المكتوب إلى صوت.
يعزز دقة الاتصال

حل مشكلات العملاء بشكل أسرع من خلال توفير المعلومات الأساسية بلغتهم الأم.
يحمي بياناتك

استمتع بأمان ممارسات إدارة البيانات ذات المستوى العالمي IBM.
يعمل حقاً في أي مكان

مصممة لدعم اللغات العالمية وقابلة للنشر على أي من السحابة - العامة أو الخاصة أو السحابة متعددة اللغات أو السحابة المحلية.
أبرز الملامح ما الذي يميز تحويل Watson Text to Speech عن غيره؟ كل ما تحتاجه للبدء تركيب الكلام في الوقت الحقيقي

توفير دعم متعدد اللغات وطبيعي الصوت.

 صوت فريد لعلامتك التجارية

أنشئ صوتاً ذا علامة تجارية مع Premium.

 شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتلقين الآلي (ML)

فائدة من ®IBM بحث في الذكاء الاصطناعي في التعلم الآلي.

 الأصوات العصبية ذات الصوت الطبيعي

فائدة من الشبكة العصبية العميقة لدينا المدربة على الكلام البشري لإنتاج جودة صوت سلسة وطبيعية تلقائيًا.

 أصوات مخصصة

صمم صوتك العصبي الفريد من نوعه على غرار المتحدث الذي اخترته باستخدام ما لا يزيد عن ساعة واحدة من التسجيلات. Premium ميزة.

 سمات الكلام التي يمكن التحكم فيها

يمكنك بسهولة ضبط النطق، ومستوى الصوت، ودرجة الصوت، ونبرة الصوت، والسرعة، والسمات الأخرى باستخدام لغة ترميز تركيب الكلام.

 نطق الكلمات حسب الطلب

قم بتوضيح نطق الكلمات غير المعتادة بمساعدة IPA أو IBM SPR.

 التعبير

تحكم في نبرة الصوت من خلال اختيار أسلوب حديث معين: الأخبار الجيدة، والاعتذار، وعدم اليقين.

 التحول الصوتي

قم بتخصيص جودة الصوت من خلال تحديد سمات مثل القوة، ودرجة الصوت، ونبرة الصوت، ودرجة التنفس، والمعدل والجرس، وغير ذلك الكثير.

حالة الاستخدام

الخدمة الذاتية للعملاء اتصل على التحليلات مساعدة الوكيل
عرض توضيحي تفاعلي
تجربة الفرق استكشف قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والأصوات العصبية وتخصيص الصوت في عرض توضيحي تفاعلي متقدم. انتقل إلى العرض التوضيحي المباشر
الشراكة مع شركة IBM

قم بتسريع نمو أعمالك كبائع برمجيات مستقل (ISV) من خلال الابتكار مع IBM. شارك معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة مدمجة مع الذكاء الاصطناعي العنوان لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.
استكشف طرقاً لتسريع نموك مع IBM
اكتشف المزيد بناء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مع الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين من IBM

دراسة الحالة

روبوت التأمين الآلي يساعد العملاء في الأزمات

تعمل CodeObjects على التخلص من أوقات الانتظار من خلال التخلص من طلبات ومعاملات حامل الوثيقة.

طرق الشراء

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لايت

مجاناً

كل ما تحتاجه للبدء استخدم 10,000 حرف شهرياً بدون تكلفة.

 ابدأ مجاناً

Standard

منخفضة تصل إلى 0.02 دولار أمريكي لكل ألف حرف

مثالية للشركات. احصل على عدد غير محدود من الأحرف، وميزة عالية القيمة ومضمونة مدة التشغيل. 

 اشتر الآن

Premium

اتصل بنا للحصول على التسعير

يوفر للشركات الكبيرة والحساسة أمنيًا المزيد من السعة وحماية البيانات. يشتمل الإصدار Premium على إصدار على صوت عصبي مخصص للعلامة التجارية وضمان توافر عالٍ بنسبة 99.9% وضمان مستوى خدمة مدى التشغيل. 

ينشر في أي مكان

اتصل بنا للحصول على التسعير

ينشر خلف جدار الحماية أو على أي من السحابة بمرونة IBM Cloud Pak for Data. يتضمن إصدار ينشر في أي مكان عددًا غير محدود من الأحرف شهريًا و35 صوتًا عصبيًا و16 لغة ولهجة مدعومة. 
الموارد مرجع واجهة برمجة التطبيقات

استفد من ميزة الأمان المحسّنة التي نقدمها لضمان عزل بياناتك وتشفيرها من طرف إلى طرف أثناء النقل وفي حالة السكون.

 اقرأ المزيد تنزيل حزم SDKs

مستودع Watson SDK في GitHub.

 انتقل إلى GitHub خصوصية البيانات وأمنها

اطّلع على وثائق حول ميزة الأمان المحسّنة لدينا التي تضمن عزل بياناتك وتشفيرها من طرف إلى طرف، أثناء النقل وفي حالة السكون.

 تعرَّف على المزيد دعم لغتك أو لهجتك

تعمل الأصوات العصبية على تحسين تجربة العملاء بصوت واضح ونقي وطبيعي مدعوم من الشبكة العصبية العميقة.

 اقرأ المزيد إنشاء روبوت المحادثة المحادثة الممكّن للصوت

استخدم خدمة Text to Speech لتحويل النص الوارد من watsonx Assistant إلى رد صوتي ليسمعه المستخدم عبر الهاتف.

 اقرأ المزيد قابل للتخصيص Text to Speech على OpenShift

تعرّف على خطوات تثبيت خدمة Text to Speech القابلة للتخصيص في Red Hat OpenShift

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 watsonx Assistant

قم بحل مشكلات العملاء من المرة الأولى باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي افتراضي افتراضي عبر أي تطبيق أو جهاز أو قناة.

 Watson مكتبات الكلام للتضمين

يبث الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي القوي في التطبيق التجاري مع مكتبة حاويات مصممة لتمكين IBM الشركاء بمرونة أكبر.
اتخذ الخطوة التالية

شاهد Watson Text to Speech القدرات في العمل.

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