في السنوات الأخيرة، ازداد استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات. وتشير تقارير McKinsey إلى أن 72% من المؤسسات تستخدم الآن شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي (AI)، بزيادة 17% عن عام 2023.

بينما تسعى المؤسسات للاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي -مثل الابتكار والكفاءة وزيادة الإنتاجية- إلا أنها لا تتعامل دائمًا مع المخاطر المحتملة، مثل مخاوف الخصوصية والتهديدات الأمنية والقضايا الأخلاقية والقانونية.

يدرك القادة هذا التحدي جيدًا. فقد وجدت دراسة حديثة لمعهد IBM لقيمة الأعمال (IBM IBV) أن 96% من القادة يعتقدون أن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد من احتمالية حدوث اختراق أمني. وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة معهد IBM لقيمة الأعمال أيضًا أن 24% فقط من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية آمنة.

يمكن أن تساعد إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي على سد هذه الفجوة وتمكين المؤسسات من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي من دون المساس بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي أو أمنه.