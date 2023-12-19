ما المقصود بخصوصية البيانات؟

إن احترام حقوق خصوصية المستخدمين قد يمنح المؤسسة في بعض الأحيان ميزة تنافسية.

قد يفقد المستهلكون الثقة في الشركات التي لا تحمي بياناتهم الشخصية بشكل كاف. على سبيل المثال، تعرضت سمعة فيسبوك لضربة كبيرة في أعقاب فضيحة Cambridge Analytica.5 غالباً ما يكون المستهلكون أقل استعداداً لمشاركة بياناتهم القيمة مع الشركات التي فشلت في احترام الخصوصية في الماضي.

وعلى العكس من ذلك، فإن الشركات التي تتمتع بسمعة طيبة في حماية خصوصية البيانات قد يكون من الأسهل عليها الحصول على بيانات المستخدمين والاستفادة منها.

علاوة على ذلك، في الاقتصاد العالمي المترابط، غالباً ما تتدفق البيانات بين المؤسسات. قد ترسل مؤسسة ما البيانات الشخصية التي تجمعها إلى قاعدة بيانات سحابية للتخزين أو شركة استشارية للمعالجة. يمكن أن يساعد اعتماد مبادئ وممارسات خصوصية البيانات المؤسسات على حماية بيانات المستخدم من إساءة الاستخدام حتى عند مشاركة هذه البيانات مع جهات خارجية. بموجب بعض اللوائح، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، تكون المؤسسة مسؤولة قانوناً عن ضمان الحفاظ على أمن البيانات بواسطة البائعين ومقدمي الخدمات التابعين لها.

أخيرًا، قد تُشكّل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة تحديات كبيرة تتعلق بخصوصية البيانات. فأي بيانات حساسة تُغذّى بها هذه الأنظمة قد تُصبح جزءًا من بيانات تدريب الأداة، وقد لا تتمكن المؤسسة من التحكم في كيفية استخدامها. على سبيل المثال، سرّب مهندسو سامسونج، دون قصد، مصدر رمز برمجي خاص عن طريق إدخاله في ChatGPT لتحسينه.6

بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تحصل المؤسسة على إذن من المستخدمين لتشغيل بياناتهم من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد يشكل ذلك انتهاكًا للخصوصية بموجب لوائح معينة.

يمكن لسياسات وعناصر التحكم في خصوصية البيانات الرسمية أن تساعد المؤسسات على اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي هذه وغيرها من التقنيات الجديدة دون خرق القانون أو فقدان ثقة المستخدم أو تسريب معلومات حساسة عن طريق الخطأ.