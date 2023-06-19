ما هي ثغرة Log4j؟

يمكن للجهات الخبيثة استغلال ثغرة Log4j لتشغيل أي تعليمات برمجية تقريبًا على الأنظمة المعرضة للخطر.

يعتبر الباحثون Log4Shell ثغرة أمنية "كارثية" لكونها واسعة الانتشار، إذ يعد Log4J أحد أكثر البرامج مفتوحة المصدر استخداماً في العالم، وسهل استخدامه. أطلقت Jen Easterly، مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA)، على هذا الأمر وصف "واحد من أخطر الأمور التي رأيتها في مسيرتي المهنية بأكملها، إن لم يكن الأخطر على الإطلاق".

غذّت Log4Shell موجة من الهجمات الإلكترونية في ديسمبر 2021. مؤشر X-Force Threat Intelligence Index من IBM سجل زيادة بنسبة 34% في استغلال الثغرات الأمنية بين عامي 2020 و2021، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى Log4Shell.

تم تصحيح Log4Shell بعد فترة وجيزة من اكتشافه ولكنه سيشكل خطراً لسنوات، لأن Log4J متغلغل بعمق في سلسلة توريد البرمجيات. تقدر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الأمر يستغرق عقدًا من الزمن على الأقل للعثور على كل ثغرة أمنية وإصلاحها.