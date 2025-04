يركز أمان التقنيات التشغيلية (OT) على حماية أنظمة الأجهزة والبرامج التي تدير العمليات المادية وتتحكم فيها في صناعات مثل التصنيع والطاقة والنقل. وعلى عكس أنظمة تقنية المعلومات التقليدية (IT)، التي تتعامل بشكل أساسي مع البيانات والاتصالات، فإن أنظمة التقنيات التشغيلية (OT) هي المسؤولة عن التحكم المباشر ومراقبة الآلات والبيئات الصناعية.

تشمل أنظمة التقنيات التشغيلية (OT) وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) وأنظمة التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA) وأنظمة التحكم الموزعة (DCS). وهذه الأنظمة ضرورية لتشغيل محطات التصنيع وشبكات الطاقة والنقل والشبكات الصناعية الأخرى وضمان سلامتها.

الاختلافات بين التقنيات التشغيلية (OT) وتقنية المعلومات (IT)

تختلف التقنيات التشغيلية (OT) وتقنية المعلومات (IT) من حيث تركيزها وتطبيقها. تتعامل تقنية المعلومات (IT) مع إدارة البيانات ومعالجتها، مع التركيز على أنظمة مثل التطبيقات وقواعد البيانات والخوادم والشبكات لدعم العمليات التجارية وتبادل المعلومات. وتشير التقنيات التشغيلية (OT) إلى التقنية المستخدمة لمراقبة الأجهزة والعمليات والأنظمة المادية والتحكم فيها وأتمتتها.

بينما تركز أنظمة تقنية المعلومات (IT) على سلامة البيانات وأمنها، تعطي أنظمة التقنيات التشغيلية (OT) الأولوية لموثوقية العمليات المادية وتوافرها وسلامتها. ويعد تنفيذ ضوابط أمنية قوية أمرًا ضروريًا في كل من بيئات تقنية المعلومات (IT) والتقنيات التشغيلية (OT) للحماية من التهديدات الإلكترونية وضمان الاستمرارية التشغيلية.

تقارب تقنية المعلومات (IT) والتقنيات التشغيلية (OT) والتحديات الأمنية

تمثل الطبيعة الفريدة لأنظمة التقنيات التشغيلية (OT) تحديات أمنية متميزة. على عكس أنظمة تقنية المعلومات (IT) التقليدية، تتمتع أنظمة التقنيات التشغيلية (OT) بمتطلبات توفر عالية، مما يعني أنها يجب أن تعمل بشكل مستمر ولا يتم نقلها بسهولة إلى وضع عدم الاتصال من أجل الحصول على التحديثات أو الصيانة. وهذه المتطلبات تجعلها عرضة للهجمات المستهدفة والبرامج الضارة وبرامج الفدية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم أنظمة التقنيات التشغيلية (OT) غالبًا بروتوكولات قديمة وخاصة، والتي تتطلب معرفة وحلولا متخصصة للحماية من مخاطر الأمان والأمن الإلكتروني المتطورة. ونتيجة لذلك، يجب أن يركز أمن التقنيات التشغيلية (OT) على الحفاظ على توافر النظام، وفهم البروتوكولات الصناعية المحددة وحماية نقاط النهاية من التهديدات التي تستهدف الأنظمة القديمة.

أدى التقارب بين بيئات التقنيات التشغيلية (OT) وتقنية المعلومات (IT) إلى زيادة تعقيد تأمين هذه الأنظمة. وتاريخيًا، تم عزل أنظمة التقنيات التشغيلية (OT) عن شبكات تقنية المعلومات (IT) والإنترنت، مما قلل من تعرضها للتهديدات الإلكترونية. ومع ذلك، أدى ظهور إنترنت الأشياء (IoT) وإنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) والتحول الرقمي إلى زيادة الاتصال بين أنظمة تقنية المعلومات (IT) والتقنيات التشغيلية (OT)، مما أدى إلى طمس التمييز بينهما. ويسمح هذا التكامل بتحسين تحليلات البيانات وقدرات الوصول عن بعد. ومع ذلك، فإنها تحتاج أيضًا إلى إطار عمل شامل للأمن الإلكتروني يعالج تحديات تقارب التقنيات التشغيلية (OT) ويضمن وضعًا أمنيًا قويًا في بيئة كانت في السابق معزولة عن أنظمة تقنية المعلومات (IT).



وتشمل الممارسات الأمنية الفعالة للتقنيات التشغيلية (OT) فرض الاتصال الآمن من خلال نشر تقنيات مثل جدران الحماية من الجيل التالي والبوابات أحادية الاتجاه وأنظمة إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) وإدارة الوصول إلى الهوية (IAM). كما يعد إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر وإدارة نقاط الضعف ووضع خطط شاملة للاستجابة للحوادث أمرًا بالغ الأهمية لحماية أصول التقنيات التشغيلية (OT). تساعد أدوات الأمان هذه في مراقبة الوصول إلى أنظمة التقنيات التشغيلية (OT) والتحكم فيه واكتشاف حالات الخلل الشاذة والاستجابة للتهديدات المحتملة.

يمكن أن يؤدي تجزئة الشبكة إلى عزل أنظمة التقنيات التشغيلية (OT) المهمة عن شبكات أمان تقنية المعلومات (IT) الأقل أمانًا، مما يقلل من مخاطر التلوث المتبادل. ويعد التنسيق بين فرق أمن تقنية المعلومات (IT) والتقنيات التشغيلية (OT)، بالإضافة إلى مزودي الأمن الخارجيين، أمرًا بالغ الأهمية لضمان الرؤية الكاملة والحماية عبر النظام البيئي بالكامل.