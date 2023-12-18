ما هو الفريق الأزرق؟

المؤلفون

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

ما هو الفريق الأزرق؟

الفريق الأزرق هو فريق داخلي لأمن تكنولوجيا المعلومات موجود للدفاع ضد المهاجمين السيبرانيين، بما في ذلك الفرق الحمراء، والتي يمكن أن تهدد مؤسستك وتعزز وضعها الأمني.

تتمثل مهمة الفريق الأزرق في حماية أصول المؤسسة من خلال فهم أهدافها التجارية وتحسين تدابيرها الأمنية باستمرار.

تشمل أهداف الفريق الأزرق ما يلي:

1. تحديد نقاط الضعف والحوادث الأمنية المحتملة والتخفيف من حدتها من خلال تحليل البصمة الرقمية وتحليل معلومات المخاطر.

2. إجراء عمليات تدقيق أمنية منتظمة مثل نظام أسماء النطاقات (DNS) والاستجابة للحوادث والاسترداد.

3. تثقيف جميع الموظفين حول التهديدات الإلكترونية المحتملة.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

كيف يعمل الفريق الأزرق؟

أفضل طريقة لوصف كيفية عمل الفريق الأزرق هي تشبيهه بفريق كرة القدم. الفريق الأزرق، الذي يتألف من متخصصي الأمن السيبراني في المؤسسة، هو خط الدفاع لمؤسستك ضد جميع التهديدات المحتملة، مثل هجمات التصيد الاحتيالي والنشاط المشبوه.

تتمثل إحدى الخطوات الأولى في عمل الفريق الأزرق، أو خط الدفاع، في فهم الاستراتيجية الأمنية للمؤسسة. هذه الخطوة ضرورية لجمع البيانات اللازمة لوضع خطة دفاع ضد هجمات العالم الحقيقي.

قبل وضع خطة الدفاع، تقوم الفرق الزرقاء بجمع كافة المعلومات المتعلقة بالمناطق التي تحتاج إلى الحماية وتقوم بإجراء تقييم مخاطر. خلال فترة الاختبار هذه، يقوم الفريق الأزرق بتحديد الأصول الحساسة وملاحظة أهمية كل منها، إلى جانب تدقيق نظام أسماء النطاقات والتقاط عينات من حركة مرور الشبكة. وبمجرد أن يحدد الفريق هذه الأصول، يمكنه إجراء تقييم للمخاطر لتحديد التهديدات ضد كل أصل واكتشاف أي نقاط ضعف مرئية أو مشكلات في التكوين. ويشبه هذا التقييم ما يحدث في فريق كرة القدم عندما يناقش المدربون واللاعبون المباريات السابقة، وما الذي سار بشكل جيد وما الذي سار بشكل خطأ.

وبمجرد إتمام التقييم، يقوم الفريق الأزرق بوضع تدابير الأمان موضع التنفيذ، مثل تثقيف الموظفين بشكل أكبر بشأن إجراءات الأمان وتعزيز قواعد كلمات المرور. يشبه تنفيذ تدابير السلامة إنشاء خطط لعب جديدة لاختبارها لمعرفة مدى نجاحها في كرة القدم. بعد وضع خطة الدفاع، يتمثل دور الفريق الأزرق في غرس أدوات المراقبة التي يمكنها الكشف عن علامات الاختراق، والتحقيق في التنبيهات، والاستجابة للنشاط غير الاعتيادي.

Mixture of Experts | 28 أغسطس، الحلقة 70

فك تشفير الذكاء الاصطناعي: تقرير إخباري أسبوعي

انضمّ إلى نخبة من المهندسين والباحثين وقادة المنتجات وغيرهم من الخبراء وهم يقدّمون أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
شاهد أحدث حلقات البودكاست

مهارات وأدوات الفريق الأزرق

تستخدم الفرق الزرقاء مجموعة من التدابير المضادة المختلفة واستعلامات التهديدات لفهم كيفية حماية الشبكة من الهجمات الإلكترونية وتعزيز وضع الأمن العام.

يحتاج عضو الفريق الأزرق إلى البحث باستمرار عن نقاط الضعف المحتملة واختبار تدابير الأمان الحالية ضد التهديدات الجديدة والناشئة. اطلع على بعض المهارات والأدوات التي يجب على أعضاء الفريق الأزرق الحفاظ عليها:

فهم الأمن السيبراني 

يجب أن يكون لدى عضو الفريق الأزرق فهم أساسي لبعض مفاهيم الأمن السيبراني، مثل جدار الحماية، والتصيد الاحتيالي، وهندسة الشبكات الآمنة، والتقييم، ونمذجة التهديدات.
اكتساب المعرفة بنظام التشغيل

يجب أن يكون لدى عضو الفريق الأزرق فهم متعمق لأنظمة التشغيل، مثل Linux وWindows وmacOS.
خطط الاستجابة للحوادث

من المهم أن تكون مستعدًا لموعد وقوع حادث وحالة وقوعه. يجب أن يتمتع عضو الفريق الأزرق بمهارات في تطوير وتنفيذ خطة الاستجابة للحوادث.

الخبرة في أدوات الأمان

الكفاءة في استخدام أدوات الأمان، مثل جدار الحماية وكشف التسلل وأنظمة منع التطفل (IDS/IPS)، إلى جانب برامج مكافحة الفيروسات وأنظمة SIEM. تقوم أنظمة SIEM بإجراء عمليات بحث في الوقت الفعلي للبيانات لاستيعاب نشاط الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، أن يتمكن من تثبيت وتكوين أمن نقطة النهاية.
تنمية الاهتمام بالتفاصيل

يتمثل دور الفريق الأزرق في التركيز على التهديدات عالية المستوى وأن يكون دقيقًا في تقنيات الكشف والاستجابة.

الموارد

IBM® X-Force Threat Intelligence Index لعام 2025

احصل على رؤى للاستعداد والاستجابة للهجمات الإلكترونية بسرعة وفاعلية أكبر باستخدام IBM X-Force Threat Intelligence Index.
IDC MarketScape: تقييم مزوِّدي خدمات استشارات الأمن الإلكتروني لعام 2025

اكتشِف سبب تصنيف IBM كإحدى الشركات الفاعلة الرئيسية، واحصل على رؤى تساعدك على اختيار مزوِّد خدمات استشارات الأمن الإلكتروني الأنسب لاحتياجات مؤسستك.
الأمن الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرَّف على كيفية تغير الواقع الأمني اليوم وكيفية التغلب على التحديات والاستفادة من مرونة الذكاء الاصطناعي التوليدي في مواجهة الأزمات.
تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة IBM X-Force لعام 2024

تعرَّف على أحدث التهديدات وعزِّز دفاعاتك السحابية من خلال تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة IBM X-Force.
ما المقصود بأمن البيانات؟

اكتشف كيف يساعد أمن البيانات على حماية المعلومات الرقمية من الوصول غير المصرح به أو التلف أو السرقة طوال دورة حياتها بأكملها.
ما المقصود بالهجوم الإلكتروني؟

الهجوم الإلكتروني هو جهد متعمد لسرقة البيانات أو التطبيقات أو غيرها من الأصول أو كشفها أو تغييرها أو تعطيلها أو إتلافها من خلال الوصول غير المصرح به.
حلول ذات صلة
حلول الأمن المؤسسي

طوّر برنامجك الأمني بشكل غير مسبوق بفضل الحلول المقدمة من أكبر موفري خدمات الأمن المؤسسي.

 استكشف حلول الأمن الإلكتروني
خدمات الأمن الإلكتروني

يمكنك تحويل أعمالك وإدارة المخاطر من خلال الخدمات الاستشارية في الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.

         استكشف خدمات الأمن الإلكتروني
    الأمن الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي (AI)

    حسِّن سرعة الفرق الأمنية ودقتها وإنتاجيتها باستخدام حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

         استكشف الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي
    اتخِذ الخطوة التالية

    سواء كنت بحاجة إلى حلول أمن البيانات أو إدارة نقاط النهاية أو إدارة الهوية والوصول (IAM)، فإن خبرائنا مستعدون للعمل معك لتحقيق وضع أمني قوي. طوّر أعمالك وتمكّن من إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في مجال استشارات الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، والخدمات الأمنية المُدارة.

         استكشف حلول الأمن الإلكتروني اكتشف خدمات الأمن السيبراني