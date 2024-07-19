ما المقصود بإدارة الوصول المميز (PAM)؟

تشكل الحسابات المميزة مخاطر أمنية كبيرة، فأذوناتها عالية المستوى عرضة لإساءة الاستخدام، وتكافح العديد من المنظمات لتتبع النشاط المميز عبر الأنظمة المحلية وأنظمة السحابة. تساعد إدارة الوصول المميز المنظمات على اكتساب مزيد من التحكم في الحسابات المميزة لإيقاف المخترقين في أثناء ربط المستخدمين بالأذونات التي يحتاجونها.

تتزايد الهجمات القائمة على الهوية التي يستولي فيها المخترقون على حسابات المستخدمين ويسيئون استخدام امتيازاتهم الصالحة. تشير تقارير X-Force من IBM إلى أن هذه الهجمات زادت بنسبة 71% العام الماضي. وهي تمثل الآن 30% من الاختراقات الأمنية. وغالبًا ما تستهدف هذه الهجمات الحسابات المميزة، إما مباشرة أو من خلال الحركة الجانبية.

يمكن للجهات سيئة النية- التهديدات الداخلية أو المهاجمين الخارجيين- التي تضع أيديها على الحسابات المميزة أن تُلحق أضرارًا جسيمة. ويمكنها استخدام الأذونات التي جرى الارتقاء بها لنشر البرامج الضارة والوصول إلى الموارد الحساسة من دون قيود، كل ذلك مع خداع الحلول الأمنية للاعتقاد بأنهم مستخدمون شرعيون بحسابات صالحة.

وفقًا لتقرير تكلفة اختراق البيانات الصادر عن شركة IBM، فإن الاختراقات التي يستخدم فيها المخترقون بيانات اعتماد مسروقة هي من بين أكثر الاختراقات تكلفة حيث تبلغ 4.62 مليون دولار أمريكي في المتوسط. ويمكن أن تتسبب التهديدات الداخلية التي يسيء استخدام امتيازاتها الصالحة في أضرار أكبر، حيث تبلغ تكلفة تلك الاختراقات 4.90 مليون دولار أمريكي في المتوسط.

وعلاوة على ذلك، أدى التحول الرقمي ونمو الذكاء الاصطناعي إلى زيادة عدد المستخدمين المميزين في الشبكة العادية. يجلب كل خدمة سحابية جديدة وتطبيق ذكاء اصطناعي ومحطة عمل وجهاز إنترنت الأشياء (IoT) حسابات مميزة جديدة. وتشمل هذه الحسابات كلاً من حسابات المسؤول التي يحتاجها المستخدمون البشريون لإدارة هذه الأصول والحسابات التي تستخدمها هذه الأصول للتفاعل مع البنية التحتية للشبكة.

وما يزيد الأمور تعقيدًا أن الأشخاص غالبًا ما يتشاركون الحسابات المميزة. على سبيل المثال، بدلاً من تعيين حساب خاص لكل مسؤول نظام، يعد العديد من فرق تقنية المعلومات حساب مسؤول واحدًا لكل نظام ويشاركون بيانات الاعتماد مع المستخدمين الذين يحتاجون إليها.

ونتيجة لذلك، يصعب على المنظمات تتبع الحسابات المميزة بينما تركز الجهات الخبيثة اهتمامها على تلك الحسابات بالذات.

تساعد تقنيات إدارة الوصول المميز وإستراتيجياتها المنظمات على اكتساب الرؤية أوسع والتحكم في الحسابات والأنشطة المميزة من دون تعطيل عمليات سير عمل المستخدم الشرعي. ويدرج مركز أمان الإنترنت أنشطة إدارة الوصول المميز الأساسية ضمن ضوابطه الأمنية "الحساسة".1

يمكن لأدوات مثل خزائن بيانات الاعتماد والارتقاء بالامتيازات في الوقت المناسب تسهيل الوصول الآمن للمستخدمين الذين يحتاجون إليها مع إبعاد المخترقين والعاملين الداخليين غير المصرح لهم. تتيح أدوات مراقبة الجلسات المميزة للمنظمات إمكانية تتبع كل ما يفعله كل مستخدم بامتيازاته عبر الشبكة، ما يمكّن فرق تقنية المعلومات وفرق الأمن من اكتشاف الأنشطة المشبوهة.