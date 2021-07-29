هناك ملايين من تطبيقات Android المتاحة في متجر Google Play. وبينما يُعدّ بعضها آمنًا ويتعامل مع البيانات الشخصية بأقصى درجات الحذر، فإنّ العديد منها غير آمن. فقد تتعرض التطبيقات للاختراق.
يمكن أن تؤدي التطبيقات المخترقة إلى تسريب البيانات؛ إذ يمكن تحويل البيانات الشخصية أو بيانات الشركة إلى أطراف ثالثة عديمي الضمير من تطبيقات غير آمنة. ويمكن أن تتسرب البيانات في اتجاه واحد من خلال أذونات التطبيق المفرطة. إذ تحدد أذونات التطبيق الوظائف التي يمكن للتطبيق الوصول إليها على جهاز المستخدم، وبعض أذونات التطبيقات أكثر خطورة من غيرها، لذلك يحتاج المستخدمون إلى الانتباه إلى الأذونات التي يمنحونها.
وفقًا لدراسة لشركة Wandera بعنوان "Understanding the mobile threat landscape"، فإن 45% من أكثر الأذونات المطلوبة على نظام تشغيل Android تُعدّ عالية الخطورة. ولكن ما الأذونات عالية الخطورة وكيف ذلك؟ فيما يلي قائمة بالأذونات المقبولة بانتظام على نظام تشغيل Android والتي تعتبرها Wandera تنطوي على مخاطر أكبر:
- البحث عن الحسابات: يسمح للتطبيق بالوصول إلى قائمة الحسابات المعروفة لهذا الهاتف
- قراءة جهات الاتصال: يسمح للتطبيق بقراءة البيانات حول جهات الاتصال المخزنة على هذا الجهاز
- قراءة حالة الهاتف: يسمح للتطبيق بالوصول إلى الميزات الداخلية للجهاز، مثل أرقام الهواتف ومعرّفات الجهاز
- قراءة بطاقة SD: يسمح للتطبيق بقراءة محتويات بطاقة SD
- الكتابة على بطاقة SD: يسمح للتطبيق بتعديل محتويات بطاقة SD أو حذفها
- الموقع الدقيق: يسمح للتطبيق بالحصول على موقع دقيق باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو مصادر موقع الشبكة
- تسجيل الصوت: يسمح للتطبيق بتسجيل الصوت باستخدام الميكروفون في أي وقت
- التقاط الصور والفيديو: يسمح للتطبيق باستخدام الكاميرا في أي وقت