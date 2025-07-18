ما المقصود بأمن الويب؟

8 دقائق
يشتمل أمن الويب على مجموعة من الحلول والسياسات الأمنية التي تعتمد عليها المؤسسات لحماية شبكاتها ومستخدميها وأصولها من مختلَف المخاطر الأمنية.
بالنسبة إلى المؤسسات، يعد أمن الويب أمرًا بالغ الأهمية لمنع الهجمات الإلكترونية المكلفة - مثل البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي والهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS) وغير لك الكثير - والتي يمكن أن تعطل الأعمال الأساسية وتتسبب في أضرار كارثية للسمعة.
لقد زاد عدد الطرق التي يمكن للمجرمين الإلكترونيين من خلالها الوصول بشكل غير مصرح به إلى بيانات وموارد المؤسسة - وهي نقاط الضعف المعروفة باسم "أسطح الهجوم" - بشكل كبير. عند تطبيقه بفاعلية، يحمي أمن الويب تطبيقات الويب التي تعتمد عليها الشركات من مجموعة واسعة من الأنشطة الضارة. وتتراوح هذه الأنشطة ما بين البرامج الضارة ومحاولات التصيد الاحتيالي التي تؤدي إلى سرقة البيانات والهجمات الإلكترونية المعقدة التي تستهدف ملايين المستخدمين ويمكن أن تؤدي إلى إيقاف عمليات الأعمال لأيام.
تتضمن حلول أمن الويب عادةً مجموعة من التقنيات، بما في ذلك جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات وأدوات أمن واجهة برمجة التطبيقات (API). كما أنها تستخدم أساليب أكثر تقدمًا تستخدم تقنيات أحدث مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) للحماية من مجموعة أوسع من الأنشطة الضارة.
مع زيادة عدد الهجمات الإلكترونية وتعقيدها كل عام ، يتزايد الطلب على حلول أمن الويب بسرعة. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا، ينمو السوق العالمي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 13% وسيصل إلى 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. 1
ويشهد سوق أمن التطبيقات وحده، والذي يركز على حلول أمن تطبيقات البرمجيات المستندة إلى الويب، نمواً بمعدل نمو سنوي مركب يزيد قليلاً عن 14%، ومن المرجح أن يصل إلى 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.2
إن أحد أهم أجزاء أمن الويب هو أمن الويب المستند إلى السحابة، والذي يُعرف أيضًا باسم أمن السحابة، وهو عبارة عن مجموعة من التقنيات وأفضل الممارسات التي تحمي الموارد التي تعتمد على البنية الأساسية السحابية لتتمكن من العمل.
كما هو الحال مع جميع التقنيات السحابية الأخرى، يعتمد أمن السحابة على الموارد المادية والافتراضية التي يتم تسليمها عبر الإنترنت. تعتمد حلول أمن السحابة على شبكة عالمية من الخوادم لتقديم أدوات وقدرات متخصصة، بما في ذلك فلترة الويب، وأمن البريد الإلكتروني المحسّن، ومنع فقدان البيانات (DLP) و أنظمة منع الاختراق (IPS).
يمثِّل التحول نحو أمن الويب المستند إلى السحابة تطورًا كبيرًا في كيفية تعامل المؤسسات مع الأمن الإلكتروني. يقدِّم هذا النهج مجموعة حلول أكثر ديناميكية وقابلية للتكيف مصممة لمواكبة مشهد التهديدات المتغيرة بسرعة التي تواجهها الشركات الحديثة.
على الرغم من كونها قابلة للتخصيص والتكيف بشكل كبير مع الاحتياجات الفردية للمؤسسة، إلا أن حلول أمن الويب لا تزال تعتمد على أربعة مبادئ أساسية لمنع الهجمات الإلكترونية:
إليك نظرة فاحصة على كل منها وكيف يمكن تنفيذها بفعالية.
تعد المصادقة، والمعروفة أيضاً باسم التحكم في الوصول، واحدة من أهم اللبنات الأساسية لأمن الويب. وبشكل أساسي، تتحكم المصادقة في الأشخاص والأشياء التي يمكنها الوصول إلى البيانات والأنظمة والتطبيقات من خلال التحقق من هوية المستخدم من خلال عدة خطوات، بما في ذلك المصادقة متعددة العوامل (MFA) والتحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC) وغير ذلك الكثير. عند تنفيذها بفعالية، تتحكم المصادقة في المستخدمين والتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى المعلومات الحساسة في الشبكة أو النظام.
التشفير، عملية تحويل النص إلى شكل غير قابل للقراءة، والتي تتطلب وجود مفتاح فك التشفير لكي تتم قراءته، هي طريقة أخرى لحماية البيانات الحساسة. من خلال التشفير، يمكن مشاركة المعلومات عبر شبكة أو نظام بشكل آمن، ولا يمكن قراءتها بواسطة الجهات الخارجية إلا التي لديها إمكانية الوصول إلى مفتاح فك التشفير. إلى جانب المصادقة، يعد التشفير أحد أهم الأدوات التي تتوفر للمستخدمين والمؤسسات لمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة.
أمن الشبكات هو نوع من الأمن الذي يركِّز على حماية شبكات الكمبيوتر والأنظمة من مختلَف التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية. مثل المصادقة والتشفير، يعتمد أمن الشبكات على ممارسات وأدوات مثل جدران الحماية وأنظمة اكتشاف التطفل (IDS) والشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) لتحديد ثغرة أمنية في الشبكة وحلها قبل أن تؤدي إلى وصول غير مصرح به.
على الرغم من اتباع أفضل الممارسات بشكل صارم وتنفيذ مجموعة من أدوات الأمن السيبراني الحديثة، لا تزال المؤسسات تعاني من عمليات اختراق متكررة من قبل المخترقين. تضمن قدرات الاستجابة للحوادث الفعالة مثل كشف التهديدات في الوقت الفعلي وإدارة الأحداث وتحليل السجلات أنه بغض النظر عن نوع التهديد الإلكتروني الذي تواجهه شبكة أو مؤسسة، فإنه يمكنها استعادة عمليات الأعمال وتعافيها بسرعة.
تكلِّف الهجمات الإلكترونية المؤسسات ملايين الدولارات من الإيرادات المفقودة كل عام. أشار تقرير تكلفة خرق البيانات إلى أن متوسط التكلفة العالمية لاختراق الأمن في عام 2024 سيصل إلى 4.9 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يمثِّل زيادة بنسبة 10% عن العام السابق. تعمل متجهات الهجوم والمستخدمون الخبيثون باستمرار على تطوير طرق جديدة لاستغلال الثغرات الأمنية في الموارد وواجهات برمجة التطبيقات والموارد الأخرى التي تعتمد عليها المؤسسات.
أحد أفضل الموارد المتاحة لأمن الويب هو مشروع أمن تطبيقات الويب المفتوح The Open Web Application Security Project (OWASP)، وهي منظمة غير ربحية تنشر قائمة "أخطر 10" تهديدات إلكترونية. فيما يلي نظرة على بعض التهديدات الأكثر إلحاحًا التي غالبًا ما تكون في قائمتهم.
البرنامج الضار، والمعروف أيضاً باسم البرامج الخبيثة، هو رمز برنامج تمت كتابته عمداً لإلحاق الضرر بأنظمة الكمبيوتر أو المستخدمين. تشمل الأنواع الشائعة من البرامج الضارة برامج الفدية وأحصنة طروادة وبرامج التجسس وغيرها من البرامج التي يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة عند استخدامها بشكل فعال.
التصيد الاحتيالي هو نوع من الهجمات التي تستخدم رسائل احتيالية، مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وحتى مواقع الويب المزيفة بالكامل لخداع الأشخاص ودفعهم إلى مشاركة بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو معلومات بطاقة الائتمان. على عكس البرامج الضارة وغيرها من الهجمات الإلكترونية الأكثر تعقيداً، فإن هجمات التصيد الاحتيالي بسيطة بشكل مخادع، حيث تستغل الأخطاء البشرية بدلاً من نقاط الضعف والثغرات الأمنية في الشبكات أو أنظمة البرمجيات.
نوع آخر شائع من الهجمات الإلكترونية هو اختطاف الصفحة أو المتصفح، حيث يوجه المخترقون المستخدمين إلى موقع ويب مزيف أو يستولون على متصفحهم عن بعد ويجعلونه يقوم بأعمال ضارة. عادة ما تسجل هجمات الاختطاف ضغطات مفاتيح المستخدم دون علمه حتى يتمكن المهاجم الخبيث من استخدام كلمات المرور الخاصة به وسرقة بيانات المستخدم.
تستخدم هجمات الحقن حقول الإدخال على مواقع الويب أو تطبيقات الويب لحقن تعليمات برمجية خبيثة في النظام يمكن أن تغير البرمجيات وتسمح للمهاجمين بالوصول غير المصرح به إلى البيانات والبرامج. لغة الاستعلام الهيكلية (SQL)، على سبيل المثال، هي نوع من اللغات المستخدمة خصيصاً لإدارة قواعد البيانات.
تستهدف هجمات حقن SQL قواعد البيانات التي تستخدمها تطبيقات الويب، مما يسمح للمهاجمين بالوصول إلى المعلومات الحساسة والمقيدة مثل السجلات المالية وأرقام الضمان الاجتماعي وغير ذلك.
تم تصميم هجمات هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS) لإغراق الموارد عبر الإنترنت مثل مواقع الويب والتطبيقات والخدمة السحابية بطلبات احتيالية، مما يتسبب في إغراقها بحركة الزيارات. يمكن أن يؤدي هذا الهجوم إلى إبطائها إلى مستوى الزحف أو حتى يتسبب في توقفها عن العمل تماماً. على الرغم من أن هجمات الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS) ليست شائعة مثل الأنواع الأخرى من الهجمات الإلكترونية، إلا أنها لا تزال مكلفة لأنها قد تتسبب في فترة التعطل التي تهدد عمليات الأعمال الأساسية.
تستغل هجمات النصوص البرمجية عبر المواقع (XSS) صفحات الويب التي لا يمكنها التحقق من صحة إدخال المستخدم بشكل فعال. تقوم هجمات XSS بحقن الرمز البرمجي، والذي يكون عادة بلغة JavaScript، والتي يتم تشغيلها بعد ذلك بواسطة متصفحات المستخدمين الذين يزورون الموقع. تستهدف هجمات XSS المواقع التي تحتوي على قدر كبير من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ويصعب التحقق من صحته، مثل المدونات أو منتديات الويب، لسرقة بيانات الاعتماد وتنفيذ إجراءات غير مصرح بها دون إذن المستخدم.
صُممت حلول أمن الويب المتقدمة لحماية المؤسسات من مجموعة واسعة من الهجمات الإلكترونية، بدءاً من مخططات التصيد الاحتيالي المباشرة التي تعرض بطاقات الائتمان للخطر ووصولاً إلى هجمات الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS) المتقدمة التي تؤدي إلى توقف مؤسسات بأكملها. فيما يلي بعض أهم الفوائد من الاستثمار في حلول أمن الويب على مستوى المؤسسات:
نظرًا لأن الشركات الحديثة تعتمد بشكل متزايد على التقنيات الرقمية في عملياتها الأساسية، فإنها تواجه أيضًا تعرضًا أكبر للهجمات الإلكترونية واحتمالية سرقة البيانات. يجب أن تعالج حلول أمن الويب اليوم الثغرات الأمنية في مجموعة واسعة من عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، المادية والافتراضية على حد سواء. فيما يلي نظرة على أهم حالات استخدام أمن الويب للمؤسسات:
أصبحت تطبيقات الويب مثل Salesforce وSAP وOracle Netsuite أساسية في العمليات اليومية للعديد من الشركات الناجحة. وكثيرًا ما يسعى المتسللون إلى التسبب في تعطُّل الخدمة أو سرقة البيانات الحساسة من خلال استهداف نقاط ضعفهم بشكل متكرر باستخدام أساليب متطورة مثل حقن SQL وXSS. تؤدي أدوات أمن الويب مثل جدران حماية تطبيقات الويب (WAFs) دورًا حاسمًا في إحباط هذه الهجمات والحفاظ على تشغيل التطبيقات.
إلى جانب فترة التعطل، يعد فقدان البيانات الحساسة أحد أكثر الآثار ضرراً ذهجوم إلكتروني ناجح. تتمكن حالات الوضع الأمني القوية على الويب، المزودة بأدوات متطورة لمنع فقدان البيانات، من أن تمنع بنجاح المشاركة غير المصرح بها للبيانات الحساسة من خلال البريد الإلكتروني والخدمة السحابية، مما يضمن للشركات الحفاظ على ثقة عملائها.
أصبحت بنية السحابة، وهي عناصر الأجهزة والبرمجيات التي تمكّن الحوسبة السحابية، ذات أهمية متزايدة مع سعي الشركات للاستفادة من مرونة السحابة وقابليتها للتوسع. تعمل حلول أمن السحابة على حماية مكونات البنية التحتية السحابية من خلال عناصر تحكم قوية في الوصول والتشفير وقدرات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها التي تستجيب للاختراقات في الوقت الفعلي تقريباً.
تعد هجمات الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS) من أكثر الهجمات الإلكترونية تعقيداً وخطورة في العالم. وعندما تم تنفيذها بنجاح، أحدثت تغييراً في ممارسات الأعمال الأساسية لبعض أكبر الشركات وأكثرها نجاحاً، بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) وNetflix وX (تويتر سابقاً).
تم تجهيز حلول أمن الويب الحديثة على مستوى المؤسسات بأحدث الأدوات لإيقاف الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS). وتشمل هذه الحلول تصفية حركة المرور، وتحديد المعدلات، وتحويل حركة المرور الاحتيالية على الويب إلى "مراكز التنظيف"، حيث يمكن إزالة العناصر الضارة.
