ما المقصود بنقاط الضعف والتعرض الشائعة (CVE)؟

يعد كتالوج نقاط الضعف والتعرض الشائعة (CVE) أشبه بقاموس أكثر من كونه قاعدة بيانات لنقاط الضعف والتعرض الشائعة. حيث يوفر اسمًا واحدًا ووصفًا واحدًا لكل ثغرة أو تعرض. وبذلك، فإنه يتيح الاتصال بين الأدوات وقواعد البيانات المتباينة ويساعد على تحسين قابلية التشغيل البيني والتغطية الأمنية. يتوفر كتالوج CVE بشكل مجاني ومتاح للتنزيل والاستخدام العام. تغذي قائمة CVE قاعدة بيانات الثغرات الأمنية الوطنية الأمريكية (NVD).

نقاط الضعف والتعرض الشائعة (CVE)، كمنظمة، هي "جهد مجتمعي دولي يحتفظ بسجل بيانات مفتوح يستند إلى المجتمع يحتوي على الثغرات المعروفة علنًا في الأمن الإلكتروني المعروف باسم قائمة نقاط الضعف والتعرض الشائعة."1



يتمثل أحد التحديات الأساسية في مجال الأمن الإلكتروني في تحديد وتخفيف الثغرات التي يمكن أن يستغلها المخترقون لاختراق التطبيقات والأنظمة والبيانات. تساعد CVE في معالجة هذا التحدي من خلال توفير إطار عمل قياسي موحد لفهرسة وتتبع نقاط الضعف وثغرات الأمن الإلكتروني التي يمكن للمؤسسات استخدامه لتحسين عمليات إدارة الثغرات الأمنية.

يستخدم نظام CVE معرّفات فريدة من نوعها تُعرف باسم معرّفات CVE (تسمى أحيانًا أرقام CVE) لتسمية كل ثغرة أو نقطة ضعف تم الإبلاغ عنها. ويسهل ذلك التواصل والتعاون وإدارة التدفقات الأمنية بشكل فعال.

أنشأت شركة MITRE Corporation قائمة CVE في عام 1999 كفهرس مرجعي لتصنيف الثغرات الأمنية في البرمجيات والبرمجيات الثابتة. يساعد نظام CVE المؤسسات على مناقشة ومشاركة المعلومات المتعلقة بالثغرات في الأمن الإلكتروني، وتقييم مدى خطورة الثغرات الأمنية وجعل أنظمة الكمبيوتر أكثر أماناً.

يشرف مجلس CVE Editorial Board على برنامج CVE. ويضم مجلس الإدارة أعضاء من مؤسسات ذات صلة بالأمن الإلكتروني، وأعضاء من الأوساط الأكاديمية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية وغيرها من الخبراء البارزين في مجال الأمن. إلى جانب مهام أخرى، يوافق المجلس على مصادر البيانات، وتغطية المنتجات، وأهداف التغطية لإدخالات قائمة CVE، ويدير التخصيص المستمر للإدخالات الجديدة.2

ترعى US-CERT في مكتب الأمن الإلكتروني والاتصالات في وزارة الأمن القومي الأمريكية برنامج نقاط الضعف والتعرض الشائعة.3

