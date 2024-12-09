وفقًا لتقرير IBM Cost of a Data Breach Report، فإن متوسط تكلفة خرق البيانات على مستوى العالم هو 4,88 مليون دولار أمريكي. يساعد الوضع الأمني الشامل القوي في الدفاع ضد هذه الهجمات من خلال تحسين جاهزية المؤسسة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها والتعافي منها.

ولتحقيق الوضع الأمني القوي، تنشر المؤسسات ضوابط أمنية متداخلة وموجهة لحماية جوانب متعددة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، بما في ذلك أمن البيانات والسحابة والهوية.

كلما كانت ضوابط المؤسسة أكثر فعالية في الكشف عن التهديدات وسد الثغرات الأمنية وإيقاف الهجمات وتخفيف الأضرار، كلما كان وضعها الأمني أقوى.