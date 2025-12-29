ما المقصود بناقل الهجوم؟

في علم الأوبئة، النواقل هي عوامل تنقل الأمراض المعدية. يمكن أن تكون هذه النواقل كائنات حية مثل البعوض أو الخفافيش، أو أشياء غير حية مثل الإبر أو النقود الورقية.1 فهم هذه الناقلات يساعد على توجيه جهود الوقاية من الأمراض ومنع انتقالها في مجال الصحة العامة.

وبالمثل، يساعد فهم تنوع نواقل الهجوم الإلكتروني المؤسسات (وخبراء الأمن الإلكتروني العاملين معها) على وضع ونشر استراتيجيات وأدوات فعَّالة للكشف عن التهديدات الإلكترونية ومعالجتها.

ودون هذا الكشف والمعالجة، قد تترتب عواقب وخيمة. غالبًا ما تمكِّن نواقل الهجوم من حدوث اختراقات أمن البيانات، حيث تتمكَّن عناصر التهديد من الوصول إلى معلومات حساسة أو سرية.

وفقًا لتقرير IBM تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2025، يبلغ متوسط تكلفة اختراق البيانات 4.44 ملايين دولار أمريكي. تنشأ التكاليف من تحقيقات الاختراق والتدقيق، والإبلاغ عن الاختراقات للعملاء والجهات التنظيمية والأطراف المعنية، وتسوية النزاعات والرسوم القانونية، وفقدان العملاء. تميل الحوادث إلى أن تكون مكلِّفة بشكل خاص في القطاعات ذات التنظيم الصارم، حيث يمكن أن تؤدي اختراقات أمن البيانات إلى فرض غرامات تنظيمية. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير IBM، يبلغ متوسط تكلفة اختراق بيانات الرعاية الصحية في عام 2025 نحو 7.42 ملايين دولار أمريكي.

يمكن للقراصنة أيضًا استخدام نواقل الهجوم لتعطيل أو تدمير الأصول، ما يتسبب في اضطرابات كبيرة للأعمال والاقتصاد. على سبيل المثال، في سبتمبر 2025، تسبب هجوم إلكتروني على أنظمة تسجيل الوصول في المطارات في إلغاء وتأخير الرحلات في مطارات عدة مدن أوروبية كبرى. في وقت سابق من الشهر نفسه، أجبر هجوم إلكتروني شركة سيارات بريطانية كبيرة على إغلاق استمر لأسابيع.