استغلال الواقع: تطور تقنية التزييف العميق

على مدار عقود من الزمن، كانت هجمات التصيد الاحتيالي تلعب على المشاعر البشرية لخداعها وسرقة بيانات اعتماد الحسابات والأموال، ولا تزال تفعل ذلك حتى اليوم. لكن مع تقدم التقنيات بشكل هائل منذ ظهور أولى حالات التصيد الاحتيالي في التسعينيات، لم يعد التعامل مع التصيد الاحتيالي يقتصر على اكتشاف رسالة الاحتيال الواضحة المليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية. فقد أصبح الآن يعني التساؤل عما إذا كانت هذه المكالمة الواردة من صديقك أو رئيسك في العمل حقيقية أم لا، حتى لو كانت تبدو أنها منهم بلا شك. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبحت العناصر الخبيثة أكثر تخفيًا وتطورًا، ويتعين على كل شخص إعادة التفكير فيما هو حقيقي، والتعود على البحث عن علامات التزييف، ومعرفة كيفية حماية هوياتهم بشكل أفضل على الإنترنت وخارجه.

الهندسة الاجتماعية هي المصطلح الشامل لعدد كبير من الطرق التي يتمكن من خلالها المهاجمون والمحتالون من خداع الأشخاص لحملهم على كشف معلومات قد تضر بهوياتهم وحساباتهم. ويظل هذا التهديد أيضًا أحد أهم نواقل الهجوم التي تؤدي إلى اختراق أمن البيانات. وقد جرى الحد من هذا الأمر من خلال تدريب الموظفين والتصفية المتقدمة للبريد العشوائي، ولكن هذا يبدو أنه لا ينطبق على تهديد التزييف العميق الشائع. في عام 2024، أفادت أكثر من 80% من الشركات بأنها ليس لديها بروتوكولات للتصدي للهجمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك هجمات التزييف العميق.

علاوة على ذلك، أظهر تقرير Pindrop حول الذكاء الصوتي لعام 2025 ارتفاعًا حادًا في عمليات الاحتيال عبر التزييف العميق مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث أُبلغ عن زيادة قدرها 1300%. تمثل هجمات التزييف العميق تحديًا جديدًا مخيفًا، حيث لم يعد بإمكانك الوثوق بما تراه—أو تسمعه.