في عصر التحول الرقمي، تتبنى المؤسسات المزيد من حلول البرمجيات كخدمة (SaaS)، والتحول إلى بيئات السحابة المتعددة الهجينة وتبنّي العمل عن بُعد. تحتوي النظم البنائية لتكنولوجيا المعلومات في الشركات اليوم على مزيج متعدد البائعين من التطبيقات والأصول القائمة على السحابة والتطبيقات المحلية التي تخدم مختلف المستخدمين، بداية من الموظفين والمقاولين إلى الشركاء والعملاء.

وفقًا لأحد التقارير، يستخدم قسم الأعمال متوسط الحجم 87 تطبيقًا مختلفًا من تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS).1 غالبًا ما تحتوي هذه التطبيقات على أنظمة هوية خاصة بها، والتي قد لا تتكامل بسهولة مع بعضها البعض. ونتيجة لذلك، تتعامل العديد من المؤسسات مع مشاهد الهوية المجزأة وتجارب المستخدم المحرجة.

على سبيل المثال، قد يكون لدى الموظف حسابات منفصلة لنظام إدارة التذاكر الخاص بالشركة وبوابة إدارة علاقات العملاء (CRM). وهذا يمكن أن يجعل مهمة بسيطة، مثل حل تذاكر خدمة العملاء، أمرًا صعبًا. يجب على المستخدم التوفيق بين الهويات الرقمية المختلفة للحصول على تفاصيل التذكرة من نظام وسجلات العملاء ذات الصلة إلى نظام آخر.

وفي الوقت نفسه، تكافح فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني لتتبع نشاط المستخدم وفرض سياسات التحكم في الوصول المتسقة في جميع أنحاء الشبكة. في المثال السابق، يمكن أن ينتهي الأمر بالموظف إلى الحصول على امتيازات أكثر مما يحتاج إليه في نظام إدارة المشاريع، في حين أن أذونات إدارة علاقات العملاء الخاصة به منخفضة للغاية بحيث لا يمكنه الوصول إلى سجلات العملاء الذين يخدمهم.

يساعد برنامج تنسيق الهوية Identity Orchestration على تبسيط إدارة الهوية والوصول من خلال تنظيم خدمات الهوية والمصادقة المتباينة في مهام سير عمل متماسكة ومؤتمتة.

تتكامل جميع أدوات الهوية بالشركة مع برنامج التنسيق، والذي يتمثل دوره في إنشاء وإدارة الاتصالات بينهما. تُمكِّن هذه القدرة المؤسسة من بناء بنية مخصصة لإدارة الهوية والوصول (IAM)، مثل أنظمة تسجيل الدخول الموحد (SSO) غير المتصلة بالمورّد، دون استبدال الأنظمة الحالية أو إعادة تجهيزها.

بالعودة إلى المثال السابق، يمكن للمؤسسة استخدام منصة لتنسيق الهوية لربط حسابات الموظف في أنظمة إدارة التذاكر وإدارة علاقات العملاء (CRM) بمنصة تسجيل الدخول الموحد (SSO) وربطها جميعاً بدليل مستخدم مركزي. بهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى خدمة تسجيل الدخول الموحد (SSO) مرة واحدة للوصول إلى كلا التطبيقين، ويتحقق الدليل المركزي تلقائياً من هوياتهم ويفرض أذونات الوصول الصحيحة لكل خدمة.