النجاح في التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي يجب أن يبدأ بالأمن—بناء ذكاء اصطناعي موثوق به من أجل:
تضمن ضوابطنا الأمنية وخبراتنا المتخصصة في مجال البيانات والهوية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والسحابة الهجينة، والحوسبة الكمومية، أن يواكب عملاؤنا وتيرة الابتكار وتعقيدات الحوكمة.
يجب أن يتحول الأمن السحابي من كونه محددًا بمحيط إلى ديناميكي—بدون حدود واضحة. يجب على المؤسسات حماية البيانات الحساسة أينما وجدت، بغض النظر عن كيفية تكوينها، ومن ثم التحكم الدقيق في الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إليها.
وبالمثل، يجب أن يتمتع الذكاء الاصطناعي بضوابط أمنية ديناميكية قائمة على البيانات والهوية، يمكن لفرق الأمن ومالكي نماذج الذكاء الاصطناعي فهمها بسهولة. يعد تأمين نماذج الأساس ومجموعات البيانات والمخرجات أمرًا ضروريًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي الموثوق به والجاهز للمؤسسات.
سواء كنت بحاجة إلى حلول أمن البيانات أو إدارة نقاط النهاية أو إدارة الهوية والوصول (IAM)، فإن الخبراء مستعدون للعمل معك لتحقيق الوضع الأمني القوي.
نشر الذكاء الاصطناعي بثقة بمعرفتك أنك تحمي بيانات التدريب الخاصة بك، ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، واستخدامها ومخرجاتها.
تشير نسبة 82% من كافة حالات الاختراق إلى وجود بيانات في البيئات السحابية. إدارة التعقيد والتعرض من خلال الرؤية المُحسّنة، والتطبيقات الحديثة، والأمن، والعمليات الآلية.
البيانات هي الأصول الأكثر قيمة للشركات، وسيؤدي تأمين البيانات في جميع أشكالها ومراحلها إلى خلق الثقة اللازمة لتسريع عمليات النشر الناجحة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.
تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة من خلال ضمان وصول المستخدمين والآلات والتطبيقات المصرح لهم فقط إلى البيانات الحساسة والأنظمة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات
ستبقيك الحلول الأمنية الحديثة المزودة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة في المقدمة ولكن حان الوقت أيضاً للاستعداد للحوسبة الكمومية. إستراتيجية "التخزين الآن وفك التشفير لاحقاً" تعني أنك بحاجة إلى التشفير الكَمي الآمن اليوم لتأمين البيانات الحساسة والوصول إليها غداً.
دع خبراء الأمن السيبراني والتكنولوجيا المحسّنة بالذكاء الاصطناعي يعززون برنامج الأمان الخاص بك. من خلال التعامل مع الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات من القدرات والتقنيات الأمنية، إلى جانب عمليات تكامل غير محدودة تقريباً، يحافظ فريقنا على حمايتك من التهديدات ويمنحك الوقت للتركيز على أعمالك.
طوّر برنامجك الأمني بشكل غير مسبوق بفضل الحلول المقدمة من أكبر موفري خدمات الأمن المؤسسي.
يحمي ®IBM® Guardium بيانات الأصول الأكثر قيمة لديك من أكبر المخاطر—المستخدمين المميزين—من خلال أتمتة الاكتشاف ومراقبة أسطح الهجوم وكشف الثغرات الأمنية في التشفير.
يساعدك IBM® Verify على حماية الهويات السحابية المتعددة والوصول إلى الشبكة من خلال المصادقة الفورية والقائمة على المخاطر. يمكنك بناء نسيج هوية فعّال باستخدام أدواتك الحالية للتخلص من صوامع الهوية وتوسيع نطاق آليات المصادقة الحديثة لتشمل التطبيقات التقليدية.
تحديد الثغرات الأمنية في بيانات الذكاء الاصطناعي ونماذجه واستخدام تطبيقاته بشكل مستمر وإصلاحها باستخدام IBM Guardium AI Security.
احصل على رؤية شاملة حول وضع التشفير لديك. يمكنك تقييم الثغرات الأمنية في تقنيات التشفير وتحديد أولوياتها للمساعدة على تأمين بياناتك الحساسة.
تتضمن حلول IBM Verify إدارة الهوية والوصول (IAM) للعملاء وإدارة الوصول للقوى العاملة والوصول المميز وحوكمة الهوية واكتشاف تهديدات الهوية والاستجابة لها وإدارة الوضع الأمني للهوية وأدوات نسيج الهوية المستقلة عن البائع والتي تحل تحديات الهوية الهجينة اليوم. إنشاء وصول آمن وبسيط يسعد القوى العاملة والمستهلكين لديك. المساعدة في منع الهجمات المستندة إلى الهوية من خلال إدارة الوضع الأمني الشامل في وقت شبه فعلي واكتشاف التهديدات والاستجابة لها مع تأمين الذكاء الاصطناعي.
تجد الشركات الحديثة التي تعمل بنظام القوى العاملة عن بُعد صعوبة في إدارة أجهزتها الموزَّعة وحمايتها. وهنا يأتي دور MaaS360 في إدارة هذه الأجهزة ومراقبتها بحثًا عن الأنشطة الضارة ونشر الإجراءات الأمنية. اكتشِف كيف يمكنك دمج الأمن والإنتاجية باستخدام MaaS360.
تحولت تحديات العملاء من التركيز على الاحتيال إلى إيجاد توازن بين تقديم تجربة مستخدم سلسة وضمان أمان التفاعلات الرقمية. يساعد IBM Trusteer في إرساء ثقة الهوية بسلاسة عبر رحلة العميل متعددة القنوات. يوفر Trusteer نهجًا شاملاً لتحديد العملاء الجُدد والحاليين من دون التأثير سلبًا على تجربة المستخدم وذلك من خلال الاستعلامات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي المشمول ببراءة اختراع.
تتبع IBM نهجًا متمايزًا يتطور وفقًا لعملك. قارِن بين الخيارات للبدء في استخدام منتجات وحلول الأمن، بما في ذلك الإصدارات التجريبية المجانية والخدمات والشركاء.
البدء بإصدار تجريبي مجاني لمدة 90 يومًا من IBM Verify. أضف السياق العميق والذكاء والأمان إلى قرارات تحديد المستخدمين الذين يجب أن يتمتعوا بإمكانية الوصول إلى بيانات وتطبيقات مؤسستك—سواءً محليًا أو في السحابة.
تعمل IBM Consulting بصفتها شريكًا موثوقًا، حيث تقدم الاستشارات وخدمات الأمن المُدارة والتكامل، بالإضافة إلى قدرات هجومية ودفاعية لمساعدتك في إنشاء برامج أمنية قابلة للمواءمة ومصمَّمة خصوصًا لتلبي احتياجاتك.
استكشِف شبكة شركائنا واسعة النطاق واحصل على المساعدة من أحد شركاء الأعمال في شركة IBM المتخصصين في الأمن والأمن المُدار في جميع أنحاء العالم.
تواصَل مع المستشارين الموثوقين لتسترشد بخبراتهم في مبادرات أمن التقنيات السحابية باستخدام نهج متكامل.
رتِّب للقاء مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM لمناقشة خيارات الأمن السيبراني المتاحة.
تعرف على مشهد الأمن السيبراني لديك وامنح الأولوية للمبادرات في ورشة عمل التأطير والاستكشاف من IBM.
اكتشف كيف تحمي مؤسستك من خلال حلول تحليل الاستعلامات، والكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي، وحماية البيانات، وحلول أمن الأجهزة المحمولة في البيئات المحلية أو متعددة السحابة.