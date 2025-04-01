يمثل أمن البيانات أساس كل المعاملات التجارية. تعتمد الشركات منذ عقود على التشفير التقليدي وأساليب التشفير القياسية لحماية بياناتها وتطبيقاتها ونقاط النهاية الخاصة بها. لكن خوارزميات التشفير التقليدية التي كان اختراقها يتطلب قرونًا باستخدام الحواسيب التقليدية، أصبح يمكن اختراقها في غضون بضع ساعات باستخدام الحوسبة الكمية. ومع تقدم الحوسبة الكمية، من المحتمل أن تصبح جميع المعلومات الحساسة المؤمنة وفقًا لمعايير وممارسات التشفير الحالية عرضة للاختراق.

تحتل شركة IBM موقعًا رائدًا في مجال التحول الكمي الآمن، حيث طوّرت معيارين من معايير التشفير ما بعد الكمي بالتعاون مع الشركاء في المجال، والتي نشرها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) مؤخرًا. يعمل IBM Guardium Quantum Safe -الذي يُقدَّم عبر IBM Guardium Data Security Center- على مراقبة أولويات الثغرات التشفيرية وكشفها وتحديدها للمساعدة على حماية بياناتك من المخاطر التقليدية والمخاطر المدعومة بالحوسبة الكمية.