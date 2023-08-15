ما هو Log4Shell؟

Log4Shell—معرّف الثغرات والتعرّضات الشائعة CVE: CVE-2021-44228—حصل على درجة 10 في نظام تقييم الثغرات الأمنية الشائعة (CVSS)، مما يشير إلى ثغرة أمنية حرجة. يعتبر واحًدا من أخطر الثغرات الأمنية على الإطلاق بسبب انتشاره الواسع وعواقبه المدمرة المحتملة.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 10 بالمائة من جميع الأصول الرقمية — بما في ذلك تطبيقات الويب والخدمات السحابية والنقاط الطرفية المادية مثل الخوادم—كانت عرضة لثغرة Log4Shell وقت اكتشافها. يمكن للمخترقين استخدام Log4Shell للقيام بأي شيء تقريبًا: سرقة البيانات (النقل غير المصرح للبيانات)، وتثبيت برامج الفدية، والسيطرة على الأجهزة لصالح شبكات الروبوتات وغير ذلك الكثير.

اكتشف باحثو أمن السحابة Log4Shell لأول مرة في نوفمبر 2021. أصدرت Apache تصحيحًا في ديسمبر 2021، وجميع إصدارات Log4J بدءًا من 2.17.1 فصاعدًا خالية من ثغرة Log4Shell والثغرات الأمنية المرتبطة بها. ومع ذلك ، أفادت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) أن Log4Shell لا يزال من بين الثغرات الأمنية الأكثر استغلالًا. Log4J منتشر على نطاق واسع في سلسلة توريد البرمجيات، لذا فإن العثور على كل نسخة ضعيفة وإصلاحها قد يستغرق سنوات.

في هذه الأثناء، يمكن لفرق الأمن اتخاذ خطوات أخرى لتقليل انكشاف الشبكة، والتي ستناقش بتفصيل أكبر أدناه.