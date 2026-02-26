حلول وبرامج تقييم الثغرات الأمنية

منع استخدام الذكاء الاصطناعي الظلي من السهل عدم اكتشاف الذكاء الاصطناعي الظلي. تعرَّف على الكيفية.

تحسين الوضع الأمني للبيانات من خلال فحص المصادر واكتشاف الثغرات الأمنية وتنسيق المعالجة

ما هو تقييم الثغرات الأمنية؟

تتطور تهديدات الأمن السيبراني يومًا بعد يوم، كما أن البنى التحتية للبيانات ديناميكية للغاية - مع حدوث تغييرات في امتيازات المستخدمين أوالأدوار أو الإعدادات، وإصدار نسخ أو تحديثات أمنية جديدة بانتظام. تفتقر العديد من المؤسسات إلى الرؤية المركزية والتحكم أو الموارد الماهرة ضمن بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمراجعة التغييرات بشكل منهجي ومستمر لتحديد ما إذا كانت قد تسببت في ثغرات أمنية أو نقاط ضعف أمنية.

تساعد التقييمات الدورية المؤسسات على البقاء متقدمة بخطوة على هذه الثغرات من خلال تحديد نقاط الضعف في أنظمة التشغيل ومعالجتها قبل أن يستغلها المهاجمون.

تقييم الثغرات الأمنية هو عملية منهجية لتحديد وتصنيف وترتيب أولويات نقاط الضعف في البنى التحتية للبيانات وأمن التطبيقات والمنصات. يحدد تقييم الثغرات الأمنية من Guardium نقاط الضعف التي يمكن أن تستغلها الجهات الخبيثة، مثل المخترقين الذين يستخدمون برمجيات خبيثة، للوصول إلى البيانات الحساسة واستغلال ثغرات الشبكة.

كيف يعمل تقييم الثغرات الأمنية؟

  • التحديد: يقوم بفحص أنظمتك بحثًا عن الثغرات الأمنية المعروفة. فكّر في الأمر كفحص أمني شامل، يبحث عن نقاط الضعف مثل التحديثات الأمنية المفقودة أو الإعدادات القديمة.
  • التصنيف: بمجرد العثور على الثغرات الأمنية، تُصنف بناءً على درجة خطورتها. قد تكون بعض الثغرات حساسة، ما يسمح للمهاجمين بالوصول الكامل إلى نظامك، بينما قد يكون بعضها الآخر مجرد إزعاجات بسيطة.
  • تحديد الأولويات: يقوم التقييم بترتيب أولويات الثغرات بناءً على درجة خطورتها وتأثيرها المحتمل. يُتعامل أولاً مع الثغرات الحساسة التي قد تؤدي إلى اختراق ذي تأثير كبير.
  • التقارير: أخيرًا، يُعدُّ تقريرًا يفصّل جميع الثغرات المحددة، ومستوى خطورتها، وتوصيات حول كيفية معالجتها.
الفوائد
الكشف الاستباقي عن التهديدات

باستخدام حلول تقييم الثغرات، تستطيع المؤسسات فحص بنيتها التحتية الرقمية، بما في ذلك الأصول المحلية والسحابية، للكشف عن الثغرات الأمنية المحتملة. تسمح هذه الرؤية المستقبلية للمؤسسات باستخدام أدوات فحص الثغرات المناسبة، وممارسة إجراءات الحد من المخاطر، ومعالجة ثغرات التطبيقات قبل استغلالها، ما يضمن استمرارية الأعمال.
الإطار الأمني المحسّن

تتعرف المؤسسات على الثغرات الجديدة من خلال المراجعة الدورية وتحديث إستراتيجيات الأمن السيبراني وتقييم المخاطر، بما في ذلك إدارة التحديثات الأمنية ومعالجة ثغرات البرامج مفتوحة المصدر. تستطيع الشركات تعزيز دفاعاتها ضد الوصول غير المصرح به وتحسين وضعها الأمني العام باستخدام اختبارات الثغرات والأدوات الأمنية.
ضمان الامتثال التنظيمي

للمساعدة في دعم الامتثال، يوفر Guardium VA مهام سير العمل المدمجة للامتثال مع تقارير حول الثغرات الأمنية. ويتكامل النظام مع أدوات أخرى لإدارة الثغرات الأمنية من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو تحميل ملف CSV لمزيد من الارتباطات بين الثغرات الأمنية والمخاطر. استخدم هذا لدعم اللوائح مثل Sarbanes-Oxley وPayment Card Industry (PCI) وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA).
رسم توضيحي هجين لتقرير الثغرات في IBM Guardium - لوحة معلومات تقرير الثغرات مع التوصيات
Guardium Vulnerability Assessment معالجة الثغرات الأمنية

تحديد ثغرات قواعد البيانات بشكل استباقي ومعالجتها قبل استغلالها عبر الفحص التلقائي لمخازن البيانات.

الخدمات خدمات إدارة الثغرات الأمنية
اعتماد برنامج لحل إدارة الثغرات الأمنية يحدد ويرتب الأولويات ويدير معالجة العيوب التي قد تُعرّض أصول تكنولوجيا المعلومات الأكثر أهمية للخطر.
خدمات اختبار الاختراق
اختبار الاختراق لنماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والشبكات والأجهزة والموظفين لديك للكشف عن الثغرات الأمنية ومعالجتها داخل مؤسستك.
خدمات إدارة المخاطر والامتثال
تُعد خدمات الحوكمة النشطة (AGS) حلاً للأمن السيبراني يقدم خدمات ضد الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا.

الموارد تحديد الأولويات وإصلاح الثغرات الأمنية التي تشكل تهديدًا وشيكًا
تعرف على القيود الحالية مع تحديد أولويات الثغرات الأمنية ومعالجتها، والثغرات الأمنية الأكثر استهدافًا، والإستراتيجية الكامنة وراء X-Force Red VMS.
تقرير تكلفة خرق البيانات
يتزايد معدل اعتماد الذكاء الاصطناعي. لكن 63% من المؤسسات تفتقر إلى سياسات حوكمة الذكاء الاصطناعي.
مؤشر X-Force Threat Intelligence
تعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
حلول ذات صلة حلول خصوصية البيانات
عزز حماية خصوصية البيانات، وابنِ ثقة العملاء، وطور أعمالك بحلول تكتشف وتُصنف البيانات الحساسة عبر أجهزة المستخدمين وخوادم الويب لديك.
حلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها
استخدم حلول IBM لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها لتعزيز وضعك الأمني وتسريع اكتشاف التهديدات عبر أجهزة الشبكة ومحطات العمل لديك.
الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن الإلكتروني
حسّن سرعة ودقة وإنتاجية فرق الأمن بحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح اكتشاف الثغرات في الوقت الفعلي والتكامل السلس مع واجهات برمجة التطبيقات لتعزيز أمن الشبكة.
حدد موعدًا للتحدث مع أحد ممثلي IBM حول احتياجات الأمن السيبراني الفريدة لمؤسستك ومناقشة كيف يمكن للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعدك.

