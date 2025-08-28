يُعيد AI تعريف قواعد المخاطر الإلكترونية استكشِف ساحة المعركة الجديدة بين المهاجمين والمدافعين

جمع فرق أمن الذكاء الاصطناعي وحوكمة الذكاء الاصطناعي معًا 

يشارك دليل Gartner® Market Guide for AI TRiSM الإرشادات حول جمع الفرق معًا.

الذكاء الاصطناعي لتسريع دفاعاتك الأمنية

تواجه فرق الأمن اليوم العديد من التحديات—المتسللين المتمرسين، وسطح الهجوم المتوسع، وانفجار البيانات وتعقيد البنية التحتية المتزايد—مما يعيق قدرتهم على حماية البيانات، وإدارة وصول المستخدمين، والكشف السريع عن تهديدات أمن الذكاء الاصطناعي والاستجابة لها.

توفر ®IBM Security حلولاً تحويلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تَحسّن استخدام وقت المحللين—من خلال تسريع اكتشاف التهديدات والتخفيف منها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاستجابات، وحماية هوية المستخدم ومجموعات البيانات—مع إبقاء فرق الأمن الإلكتروني على إطلاع وتحكم كامل.
الذكاء الاصطناعي الذكي يبدأ بأمن وحوكمة أكثر ذكاءً

انضم إلى هذه المحادثة مع أحد قادة الأمن الإلكتروني في مؤسسة رعاية صحية مدرجة ضمن أكبر 20 شركة على قائمة Fortune للاستماع إلى أفضل الممارسات في تأمين الذكاء الاصطناعي.

الفوائد
حماية البيانات عبر بيئات السحابة الهجينة

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحديد البيانات الظلية ومراقبة الخلل في الوصول إلى البيانات وتنبيه المتخصصين في الأمن السيبراني بشأن التهديدات المحتملة من قِبل الجهات الخبيثة التي تصل إلى البيانات أو المعلومات الحساسة—مما يوفر وقتاً ثميناً في اكتشاف المشكلات ومعالجتها في الوقت الفعلي.
توليد تهديدات أكثر دقة وذات أولوية

يمكن لتحليل المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي إنتاج ملخصات للحوادث للتنبيهات عالية الدقة، وأتمتة الاستجابات للحوادث، مما يسرع من تحقيقات التنبيهات والفرز بنسبة 55% في المتوسط. كما تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي أيضاً في تحديد الثغرات الأمنية عبر مختلف منصات التهديد والدفاع ضد مجرمي الإنترنت والجرائم الإلكترونية. 

 
تحقيق التوازن بين احتياجات وصول المستخدم والأمان

يمكن أن تساعد نماذج الذكاء الاصطناعي في تحقيق التوازن بين الأمان وتجربة المستخدم من خلال تحليل مخاطر كل محاولة تسجيل دخول والتحقق من المستخدمين من خلال البيانات السلوكية، وتبسيط الوصول للمستخدمين الذين تم التحقق منهم وتقليل تكلفة الاحتيال بنسبة تصل إلى 90%.  كما تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة والأنشطة الخبيثة الأخرى، مما يضمن مستوى عالٍ من الأمن داخل أنظمة الأمان.
الحلول خدمات IBM للكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR)
تسخّر هذه الخدمات الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الحوادث الأمنية والاستجابة لها بسرعة. وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، فإنها توفر الكشف الاستباقي عن التهديدات والاستجابة للحوادث، وتنسيق الدفاعات ضد التهديدات الإلكترونية والمتسللين، وبالتالي حماية البيانات الحساسة.
®IBM Guardium
IBM Guardium هي منصة أمن البيانات التي توفر رؤية كاملة طوال دورة حياة البيانات وتساعد على تلبية احتياجات الامتثال للبيانات. تتميز بميزة الكشف عن القيم المتطرفة بالذكاء الاصطناعي المدمجة استنادًا إلى عوامل خطر متعددة، مع وظائف توفر للمؤسسات مراقبة فائقة للبيانات وتحديدًا أسرع لتهديدات البيانات.
IBM QRadar SIEM
ينشر IBM QRadar SIEM الذكاء الاصطناعي لتوفير تقنيات متقدمة لاكتشاف التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها. تم إنشاؤه على أساس مفتوح المصدر، وهو يُمَكّن محللي الأمن من خلال الأتمتة واستعلامات التهديدات المُحسّنة، مما يُمكّنهم من العمل بسرعة وكفاءة ودقة أكبر عبر أدوات الأمن الخاصة بهم.
IBM Verify
يستخدم IBM Verify تطورات الذكاء الاصطناعي لتوفير تحليل متعمق لكل من إدارة الهوية والوصول (IAM) للمستهلكين والقوى العاملة (IAM). فهو يحمي المستخدمين والتطبيقات، ويعمل بكفاءة داخل المؤسسة وخارجها على حد سواء، من خلال منهجية البرمجيات كخدمة (SaaS) السحابية الأصلية والسلسة.
®IBM MaaS360
يسهّل MaaS360، الذي يستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي، إدارة أجهزة المؤسسة وأمنها. ويوفر رؤية واسعة النطاق وتحكمًا في مختلف الأجهزة والمنصات. من خلال التصحيح التنبؤي، وإنفاذ السياسات القائمة على المخاطر، وإجراءات الأجهزة السياقية، مما يعزز الوضع الأمني العام.
خدمات IBM المُدارة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها
تستخدم خدمات IBM Security Managed Security الاكتشاف والاستجابة (MDR) إجراءات آلية يبدأها عنصر بشري لتوفير الرؤية وإيقاف التهديدات عبر الشبكات ونقاط النهاية. باستخدام نهج موحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن لصائدي التهديدات اتخاذ إجراءات حاسمة والاستجابة للتهديدات بشكل أسرع.
®IBM Trusteer
تستخدم Trusteer الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإرساء ثقة الهوية الرقمية. من خلال تحليل نقاط البيانات المختلفة وسلوك المستخدم، يمكنه التمييز بدقة بين المستخدمين الشرعيين والممثلين الضارين المحتملين، مما يوفر أمانًا سلسًا لا يؤثر على تجربة المستخدم.
Watsonx.governance™
مجموعة أدوات متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تغطي دورة حياته بالكامل لضمان إدارة المخاطر والامتثال تساعد هذه الأدوات في فهم البيانات الحساسة وتصنيفها وحمايتها، مما يضمن الامتثال للأنظمة والقوانين.

أحدث العروض التوضيحية للمنتجات

العرض التوضيحي لـ Guardium AI Security العرض التوضيحي لـ Guardium Quantum Safe العرض التوضيحي لخدمة Verify العرض التوضيحي لخدمة MaaS360 العرض التوضيحي لخدمة QRadar العرض التوضيحي لخدمة Trusteer
دراسات حالة
شباب يستخدمون أجهزة كمبيوتر محمولة خاصة بهم ويتناولون البيتزا في مكتب عصري
Sutherland Global Services
توفر Sutherland تجارب عملاء رائعة لعملائها من خلال مجموعة من الاستشارات والخدمات وتنفيذ حلول البرامج الخاصة والبرامج المملوكة لجهات خارجية، وعروض البرمجيات كخدمة (SaaS) والمنصة كخدمة (PaaS)، بما في ذلك تنفيذ الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن البيانات.
موظف يرتدي سماعة رأس في مكالمة جماعية على المكتب باستخدام كمبيوتر محمول
Credico
شركة Credico، وهي شركة خدمات احترافية، حققت التزامًا بنسبة 100% بسياسة الأجهزة اللوحية وعززت أمان نقاط النهاية باستخدام IBM MaaS360 – وهو حل إدارة نقاط النهاية الموحَّدة (UEM) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما أتاح لهم إدارة ما بين 2,000 و3,000 جهاز لوحي لمجموعة متنوعة من مكاتب المبيعات المستقلة (ISOs) المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وغيرها.
مريض يجري استشارة افتراضية مع طبيب على كمبيوتر محمول
United Family Healthcare
لتحسين حماية بيانات المرضى والتطبيقات والامتثال للوائح التنظيمية، قامت United Family Healthcare بنشر منصة عمليات أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي زادت من الرؤية وسرعت من وقت الكشف والاحتواء والاستجابة لهجمات الفدية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.
الموارد IBM X-Force 2025 Threat Intelligence Index
اكتشِف كيف يمكنك حماية موظفيك وبياناتك من الهجمات الإلكترونية. اكتسِب رؤى أعمق فيما يتعلق بأساليب المهاجمين وتوصيات لحماية مؤسستك بشكل استباقي.
قوة الذكاء الاصطناعي: الحلول الأمنية
أظهرت الأبحاث أن المؤسسات التي طبقت الذكاء الاصطناعي والأتمتة الأمنية بالكامل شهدت انخفاضًا في تكاليف انتهاكات البيانات بمتوسط 3 ملايين دولار أمريكي.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي من IBM
تعرف على عناصر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات بما في ذلك الثقة والشفافية والحوكمة.
