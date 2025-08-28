حسِّن سرعة الفرق الأمنية ودقتها وإنتاجيتها بالحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تواجه فرق الأمن اليوم العديد من التحديات—المتسللين المتمرسين، وسطح الهجوم المتوسع، وانفجار البيانات وتعقيد البنية التحتية المتزايد—مما يعيق قدرتهم على حماية البيانات، وإدارة وصول المستخدمين، والكشف السريع عن تهديدات أمن الذكاء الاصطناعي والاستجابة لها.
توفر ®IBM Security حلولاً تحويلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تَحسّن استخدام وقت المحللين—من خلال تسريع اكتشاف التهديدات والتخفيف منها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاستجابات، وحماية هوية المستخدم ومجموعات البيانات—مع إبقاء فرق الأمن الإلكتروني على إطلاع وتحكم كامل.
يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحديد البيانات الظلية ومراقبة الخلل في الوصول إلى البيانات وتنبيه المتخصصين في الأمن السيبراني بشأن التهديدات المحتملة من قِبل الجهات الخبيثة التي تصل إلى البيانات أو المعلومات الحساسة—مما يوفر وقتاً ثميناً في اكتشاف المشكلات ومعالجتها في الوقت الفعلي.
يمكن لتحليل المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي إنتاج ملخصات للحوادث للتنبيهات عالية الدقة، وأتمتة الاستجابات للحوادث، مما يسرع من تحقيقات التنبيهات والفرز بنسبة 55% في المتوسط. كما تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي أيضاً في تحديد الثغرات الأمنية عبر مختلف منصات التهديد والدفاع ضد مجرمي الإنترنت والجرائم الإلكترونية.
يمكن أن تساعد نماذج الذكاء الاصطناعي في تحقيق التوازن بين الأمان وتجربة المستخدم من خلال تحليل مخاطر كل محاولة تسجيل دخول والتحقق من المستخدمين من خلال البيانات السلوكية، وتبسيط الوصول للمستخدمين الذين تم التحقق منهم وتقليل تكلفة الاحتيال بنسبة تصل إلى 90%. كما تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة والأنشطة الخبيثة الأخرى، مما يضمن مستوى عالٍ من الأمن داخل أنظمة الأمان.
تأمين نماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي. اكتشاف تلقائي للذكاء الاصطناعي الخفي. وحد فرق العمل من أجل ذكاء اصطناعي جدير بالثقة.
احصل على رؤية شاملة حول وضع التشفير لديك. يمكنك تقييم الثغرات الأمنية في تقنيات التشفير وتحديد أولوياتها للمساعدة على تأمين بياناتك الحساسة.
يوفر حل IBM Verify النموذجي المحدّث سياقًا عميقًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من إدارة الهوية والوصول (IAM) للقوى العاملة والمستهلك. فهو يحمي المستخدمين والتطبيقات داخل المؤسسة وخارجها، من خلال منهجية البرمجيات كخدمة (SaaS) السحابية الأصلية والتي تتطلب مجهودًا بسيطًا.
تجد الشركات الحديثة التي تعمل بنظام القوى العاملة عن بُعد صعوبة في إدارة أجهزتها الموزَّعة وحمايتها. وهنا يأتي دور MaaS360 في إدارة هذه الأجهزة ومراقبتها بحثًا عن الأنشطة الضارة ونشر الإجراءات الأمنية. اكتشِف كيف يمكنك دمج الأمن والإنتاجية باستخدام MaaS360.
شاهِد عرضًا توضيحيًا لتستكشف كيفية قيام QRadar Suite بتسريع زمن الاستجابة باستخدام تجربة تحليلية موحَّدة، والذكاء الاصطناعي المتقدم والأتمتة، ومنصة مفتوحة للاتصال بأدواتك الحالية.
تدرك IBM أن مشاكل العملاء قد تحولت من التركيز على الاحتيال إلى الحاجة الآن إلى تحقيق توازن بين تقديم تجربة مستخدم سلسة وضمان أمان هذه التفاعلات الرقمية. يساعد Trusteer على إرساء ثقة الهوية بسلاسة عبر رحلة العميل متعددة القنوات. يوفر Trusteer نهجًا شاملاً لتحديد العملاء الجُدد والحاليين من دون التأثير سلبًا على تجربة المستخدم وذلك من خلال الاستعلامات القائمة على السحابة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي المشمول ببراءة اختراع.
حدد موعدًا للتحدث مع أحد ممثلي IBM حول احتياجات الأمن السيبراني الفريدة لمؤسستك ومناقشة كيف يمكن للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعدك.