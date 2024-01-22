ما المقصود بإدارة الهوية والوصول (IAM)؟

لا تساعد الهويات الرقمية المميزة المؤسسات على تتبع المستخدمين فحسب، بل تساعد أيضًا على تمكين الشركات من وضع سياسات وصول أكثر دقة وإنفاذها. تسمح إدارة الهوية والوصول (IAM) للشركات بمنح أذونات نظام مختلفة لهويات مختلفة بدلاً من منح كل مستخدم معتمد نفس الامتيازات.

واليوم، تستخدم العديد من أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC). في التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC)، تستند امتيازات كل مستخدم إلى مهام وظيفته ومستوى مسؤولياته. يساعد التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC) على تبسيط عملية تعيين أذونات المستخدمين والتخفيف من مخاطر منح المستخدمين امتيازات أعلى مما يحتاجون إليه.

لنفترض أن الشركة تقوم بتعيين أذونات لجدار حماية الشبكة. من المحتمل ألا يتم منح مندوب المبيعات صلاحية الوصول إليها على الإطلاق، لأن وظيفته لا تتطلب ذلك. قد يتمكن محلل أمان من المستوى المبتدئ من عرض تكوينات جدار الحماية ولكن لا يمكنه تغييرها. وسيكون لدى المدير التنفيذي لأمن المعلومات (CISO) حق الوصول الإداري الكامل. قد تتمكن واجهة برمجة التطبيقات API التي تدمج SIEM الخاص بالشركة مع جدار الحماية من قراءة سجلات نشاط جدار الحماية دون رؤية أي شيء آخر.

لمزيد من الأمان، يمكن لإدارة الهوية والوصول (IAM) أيضًا تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات على أذونات وصول المستخدم. غالبًا ما يرتبط مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات باستراتيجيات الأمن السيبراني القائمة على الثقة الصفرية، حيث ينص على أنه يجب أن يكون لدى المستخدمين أقل الأذونات اللازمة لإكمال مهمة ما، ويجب إلغاء الامتيازات بمجرد الانتهاء من المهمة.

تماشيًا مع مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، لدى العديد من أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) أساليب وتقنيات متميزة لإدارة الوصول المميز (PAM). إدارة الوصول المميز (PAM) هو نظام الأمن السيبراني الذي يشرف على أمن الحسابات والتحكم في الوصول لحسابات المستخدمين ذوي الامتيازات، مثل مسؤولي النظام.

يتم التعامل مع الحسابات الحاصلة على امتيازات بعناية أكبر مقارنة بأدوار إدارة الهوية والوصول (IAM) الأخرى لأن سرقة بيانات الاعتماد هذه من شأنها أن تسمح للمخترقين بفعل ما يريدون. تقوم أدوات إدارة الوصول المميز (PAM) بعزل الهويات المميزة عن بقية الهويات، باستخدام خزائن بيانات الاعتماد وبروتوكولات الوصول في الوقت المناسب لمزيد من الأمان.

عادةً ما يتم تخزين المعلومات حول حقوق الوصول الخاصة بكل مستخدم في قاعدة البيانات المركزية لنظام إدارة الهوية والوصول (IAM) كجزء من الهوية الرقمية لكل مستخدم. يستخدم نظام إدارة الهوية والوصول (IAM) هذه المعلومات لفرض مستويات الامتياز المتباينة لكل مستخدم.