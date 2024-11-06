ما المقصود بمعايير CIS؟

تأسست CIS في أكتوبر 2000، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى "جَعْل العالم المتصل أكثر أمانًا من خلال تطوير حلول أفضل الممارسات واعتمادها وتعزيزها في الوقت المناسب، لمساعدة الأفراد والشركات والحكومات على حماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية المنتشرة".2
مجتمعات معايير CIS، وهي مجموعة تضم أكثر من 12,000 متخصص في أمن تكنولوجيا المعلومات يساهمون في تطوير أفضل الممارسات لمعايير CIS، متاحة لأي شخص يريد المساهمة. تتكون المجتمعات من متطوعين وتضم خبراء وبائعين وكتّاب تقنيين ومختبِرين وأعضاء آخرين في CIS من جميع أنحاء العالم.
كما تضم CIS مركز Multi-State Information Sharing and Analysis Center (MS-ISAC)، والذي يوفر موارد الوقاية من التهديدات الإلكترونية والحماية والاستجابة والاسترداد للكيانات الحكومية على مستوى الولايات والحكومات المحلية والقبلية والإقليمية (SLTT) في الولايات المتحدة. وهي أيضًا المقر الرئيسي لمركز Elections Infrastructure Information Sharing and Analysis Center (EI-ISAC)، الذي يدعم احتياجات الأمن الإلكتروني لمكاتب الانتخابات الأمريكية.3