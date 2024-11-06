ما المقصود بمعايير CIS؟

تم تطوير معايير CIS من خلال عملية قائمة على الإجماع تشمل مجتمعات من متخصصي الأمن الإلكتروني من جميع أنحاء العالم. يعمل الخبراء باستمرار على تحديد أفضل الممارسات الأمنية وتحسينها والتحقق من صحتها في مجالات تركيزهم لمساعدة المؤسسات على حماية أصولهم الرقمية من المخاطر الإلكترونية.

نشرت CIS أكثر من 100 معيار، تغطي 8 فئات تقنية وتغطي أكثر من 25 عائلة من منتجات البائعين.1 وهي متوفرة من خلال تنزيل ملف مجاني بتنسيق PDF للاستخدام غير التجاري.

تساعد معايير CIS المؤسسات على تعزيز وضعها الأمني من خلال اتباع معايير أمان وإرشادات دفاع إلكتروني موصوفة ومعترف بها عالميًا. تدعم معايير CIS أيضًا حالات الاستخدام مثل الامتثال التنظيمي وحوكمة تكنولوجيا المعلومات وسياسة الأمن.