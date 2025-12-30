ما المقصود بنظام أحضر مفتاح التشفير الخاص بك معك (BYOK)؟

By Matthew Kosinski and Gregg Lindemulder

ما هو BYOK؟

أحضِر مفتاح التشفير الخاص بك معك (BYOK) هو نهج لإدارة مفاتيح التشفير حيث يقوم عملاء مزود الخدمة السحابية (CSP) بإنشاء وإدارة مفاتيح التشفير الخاصة بهم. في بيئات الحوسبة السحابية، يوفر BYOK للمؤسسات تحكمًا أكبر في أمن البيانات والرؤية والامتثال.

غالبًا ما يتحكم موفر الخدمة السحابية في مفاتيح التشفير التي توفر حماية البيانات للأصول السحابية للمؤسسة. ومع ذلك، في نموذج BYOK، تتحكم المؤسسة في مفاتيح التشفير الخاصة بها حتى لا يتمكن أي كيان خارجي من الوصول إلى البيانات السحابية الخاصة بها دون إذن منها.

تقوم مفاتيح التشفير بتحويل النص العادي إلى نص مشفر غير مفهوم لحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به. كما يمكنها أيضاً فك تشفير النص المشفر وإعادته إلى صيغته المقروءة للمستخدمين المصرح لهم.

يساعد نموذج أحضر مفتاح التشفير الخاص بك معك (BYOK) في ضمان إدارة مفاتيح التشفير وفقاً لسياسات الأمان الخاصة بالمؤسسة، وبما يتماشى مع المعايير الصناعية مثل إرشادات المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) ومعيار FIPS 140-2، بغض النظر عن مزود الخدمة السحابية.

معظم مزودي الخدمة السحابية الرئيسيين — بما في ذلك IBM Cloud و Microsoft Azure و Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud — يقدمون BYOK لعملائهم.

رسائل Think الإخبارية

هل سيستطيع فريقك اكتشاف الثغرة الأمنية الفورية القادمة في الوقت المناسب؟

انضم إلى قادة الأمن الإلكتروني الذين يعتمدون على الرسالة الإخبارية Think للحصول على أخبار مُنتقاة عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات والأتمتة. تعلم بسرعة من برامج تعليمية وشروحات يقدّمها خبراء - تُرسَل مباشرة إلى بريدك الإلكتروني. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجِع بيان الخصوصية لشركة IBM للمزيد من المعلومات.

https://www.ibm.com/qa-ar/privacy

كيف يعمل نظام BYOK؟

تتبع سياسة BYOK عادةً عملية تسمى "تشفير المغلف"، والتي تستخدم تسلسلًا هرميًا من المفاتيح لحماية البيانات. تدار هذه الوظيفة من قبل نظام إدارة المفاتيح (KMS) التابع لمزود السحابة، وهو خدمة آمنة تقوم بإنشاء وتخزين والتحكم في الوصول إلى مفاتيح التشفير.

فيما يلي الخطوات الأساسية لنظام BYOK.

إنشاء مفتاح رئيسي

يقوم العميل بإنشاء مفتاح رئيسي في بيئته الخاصة، وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام وحدة أمن الأجهزة (HSM) في الموقع لتعزيز الأمان. وتُعد وحدة الـ HSM جهازاً مقاومًا للاختراق، يعمل على إنشاء وتخزين المفاتيح التشفيرية بشكل آمن.

نقل المفتاح

باستخدام مفتاح عام يوفره مزود الخدمة السحابية، يقوم العميل بتشفير مفتاحه الرئيسي لحمايته أثناء النقل. يتم بعد ذلك استيراد المفتاح الرئيسي إلى خدمة إدارة المفاتيح الخاصة بمزود الخدمة السحابية من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) آمنة. عادةً ما يتم تخزين المفتاح في وحدة أمن الأجهزة الخاصة بمزود الخدمة السحابية.

تشفير بيانات العميل

يقوم نظام إدارة المفاتيح (KMS) الخاص بمزود الخدمة السحابية بإنشاء مفتاح تشفير بيانات مؤقت للاستخدام الواحد (DEK). يُستخدم هذا المفتاح لتشفير بيانات العميل. ثم يتم استخدام المفتاح الرئيسي للعميل لتشفير DEK. والنتيجة هي DEK مشفر (EDEK). يتم تخزين EDEK جنبًا إلى جنب مع البيانات المشفرة، بينما يتم التخلص من DEK من الذاكرة.

فك تشفير البيانات

عندما يحتاج العميل إلى الوصول إلى البيانات، يتم عكس العملية. يسترجع مزود الخدمة السحابية البيانات المشفرة و EDEK. يستخدم نظام إدارة المفاتيح (KMS) الخاص بمزود الخدمة السحابية المفتاح الرئيسي للعميل لفك تشفير EDEK، واسترجاع DEK. ثم يتم استخدام DEK لفك تشفير البيانات حتى يتمكن العميل من الوصول إليها.

مثال: BYOK أثناء العمل

تخيل شركة خدمات مالية ترغب في نقل سجلات معاملات عملائها وتفاصيل حساباتها وسجلات حساسة أخرى إلى سحابة عامة. ومع ذلك، وبسبب اللوائح الصارمة في هذا القطاع مثل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، لا يمكنها التنازل عن التحكم في مفاتيح التشفير الخاصة بها لطرف ثالث.

من خلال نظام BYOK، يمكن للشركة استخدام مفاتيح التشفير الخاصة بها للحفاظ على رقابة صارمة على بياناتها، على الرغم من تخزينها على البنية التحتية لمزود الخدمة السحابية. نظرًا لأن المهاجم لن يتمكن من الوصول إلى المفتاح الرئيسي اللازم لفك تشفير البيانات، فإن خطر اختراق أمن البيانات يكون في أدنى مستوياته. بإمكان الشركة أيضًا أن تثبت للجهات التنظيمية امتلاكها سيطرة كاملة على المفاتيح التي تؤمن بيانات العملاء.

فوائد BYOK

حماية البيانات

التشفير هو أداة أساسية لحماية المعلومات الحساسة، خاصة المعلومات المخزنة والمعالجة في السحابة. وفقا لتقرير تكلفة خرق أمن البيانات الصادر عن IBM®، يمكن للمؤسسات التي تستخدم التشفير تقليل الأثر المالي لاختراق أمن البيانات بأكثر من 200000 دولار أمريكي.

يعزز نظام BYOK حماية البيانات بشكل أكبر من خلال منح المؤسسات تحكماً مباشراً في مفاتيح التشفير المستخدمة لتأمين البيانات الحساسة في السحابة. يقلل هذا التحكم من خطر الوصول غير المصرح به إلى البيانات المشفرة من خلال منع مزودي الخدمة السحابية أو الأطراف الثالثة من فك تشفير البيانات.

تستخدم العديد من المؤسسات BYOK لحماية بيانات العملاء الحساسة المخزنة في منصة برمجية كخدمة (SaaS) مثل Salesforce.

الامتثال التنظيمي

غالبًا ما تتطلب اللوائح التنظيمية مثل قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA)، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ومعيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) رقابة صارمة على ممارسات الوصول إلى البيانات وتشفيرها. من خلال استخدام مفاتيح التشفير الخاصة بها، يمكن للمؤسسات المساعدة في ضمان تلبية هذه المعايير والاحتفاظ بسجلات التدقيق للوصول إلى المفاتيح واستخدامها.

غالباً ما يستخدم مقدمو الرعاية الصحية نظام BYOK عند تشفير سجلات المرضى، مما يساعدهم على إثبات الامتثال لقانون HIPAA من خلال ضمان أن الأطراف المصرح لها فقط هي من يمكنها فك تشفير البيانات.

إدارة المفاتيح في بيئات السحابة المتعددة

في بيئات السحابة المتعددة والسحابة الهجينة، يساعد نظام "أحضر مفتاح التشفير الخاص بك معك (BYOK) المؤسسات على توحيد إدارة المفاتيح عبر المنصات المختلفة، مما يحافظ على الاتساق والتحكم دون الاعتماد على أنظمة المفاتيح المنفصلة لكل مزود خدمة سحابية.

على سبيل المثال، يمكن للشركة التي تستخدم AWS و Azure و Google Cloud إدارة مفاتيح التشفير لجميع المنصات بشكل مركزي، مما يقلل التعقيد ويحسن الوضع الأمني.

زيادة الثقة

بالنسبة لشركات البرمجيات كخدمة وغيرها من البائعين، فإن تقديم BYOK يرسل إشارة إلى العملاء بأنهم يأخذون خصوصية البيانات وملكيتها على محمل الجد. هذه الإشارة مهمة لعملاء المؤسسات والصناعات الخاضعة للوائح التنظيمية حيث تعتبر الشفافية عنصرًا أساسيًا في الأمن.

المهام الجارية لنظام BYOK

نظرًا لأن العميل يمتلك المفتاح الرئيسي في نموذج BYOK، فإنه يتحمل المسؤولية عن إدارة دورة حياته بالكامل. تتضمن دورة الحياة هذه سلسلة من المهام المستمرة للمساعدة في الحفاظ على أمان المفتاح وسلامته. غالباً ما تقوم المؤسسات بأتمتة هذه المهام لتقليل النفقات التشغيلية والحد من مخاطر الأخطاء البشرية.

تدوير المفاتيح

تقوم المؤسسات باستبدال مفاتيح التشفير بانتظام بأخرى جديدة لتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به أو الكشف عنها أو سرقتها. تحديد عمر المفتاح يساعد في تحسين أمن السحابة.

النسخ الاحتياطي للمفاتيح

يُعد النسخ الاحتياطي الآمن للمفاتيح الرئيسية أمراً ضرورياً لمنع فقدان البيانات في حال ضياع المفتاح الأصلي أو تلفه. بدون مفتاح رئيسي صالح، يمكن أن تصبح البيانات المشفرة غير قابلة للوصول بشكل دائم.

التدقيق

تساعد مراقبة استخدام المفاتيح عبر سجلات التدقيق في اكتشاف الوصول غير المصرح به للبيانات أو إساءة استخدامها. كما يساعد تدقيق سياسات إدارة المفاتيح في التحقق من الامتثال للمتطلبات التنظيمية مثل GDPR وقانون HIPAA.

خطة التعافي

إن وجود خطة واضحة وموثقة يساعد المؤسسات على الاستعداد لمواقف مثل الحذف غير المقصود للمفاتيح، أو أعطال الأجهزة، أو الهجمات السيبرانية. نظرا لأن مزودي الخدمة السحابة لا يمكنهم استعادة المفتاح الرئيسي، فإن الاستعداد يقع على عاتق المؤسسة.

BYOK مقابل HYOK

أحضِر مفتاح التشفير الخاص بك معك (BYOK) وحمّل مفتاح التشفير الخاص بك (HYOK) كلاهما يمنح المؤسسات تحكماً أكبر في التشفير، لكنهما يختلفان، في كيفية ومكان تخزين وإدارة المفاتيح.

من خلال BYOK، تقوم المؤسسة بإنشاء وامتلاك مفاتيح التشفير، ولكنها ترفعها إلى نظام إدارة المفاتيح الخاص بمزود الخدمة السحابية لاستخدامها مع الخدمات السحابية.

من خلال HYOK، تحتفظ المؤسسة بمفاتيح التشفير بالكامل في بيئتها الخاصة ولا تشاركها أبداً مع مزود الخدمة السحابية. يوفر هذا الترتيب مستوى أعلى من التحكم والخصوصية، لكنه أكثر تعقيداً في الإدارة ولا تدعمه جميع الخدمات السحابية.

يوفر نظام أحضِر مفتاح التشفير الخاص بك معك (BYOK) الراحة مع التحكم ، بينما يوفر نظام حمّل مفتاح التشفير الخاص بك (HYOK) أقصى قدر من التحكم ولكن بمزيد من المسؤولية.

المؤلفون

Gregg Lindemulder

Staff Writer

IBM Think

Matthew Kosinski

Staff Editor

IBM Think

الموارد

تعرف على سبب تصنيف KuppingerCole لشركة IBM كشركة رائدة

يقدِّم تقرير منصات أمن البيانات من KuppingerCole إرشادات وتوصيات للعثور على منتجات حماية البيانات الحساسة وإدارتها التي تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل.
IBM X-Force® threat intelligence index 2025

احصل على رؤى للاستعداد والاستجابة للهجمات الإلكترونية بسرعة وفاعلية أكبر باستخدام IBM X-Force Threat Intelligence Index.
الأثر الاقتصادي الكلي لحماية بيانات Guardium®

اكتشف الفوائد وعائد الاستثمار لحل IBM® Security Guardium لحماية البيانات في هذه الدراسة التي أجرتها شركة Forrester حول التأثير الاقتصادي الكلي (TEI).
Gartner® Market Guide for AI TRiSM

يمكنك الوصول إلى تقرير Gartner® هذا لتتعرف على كيفية إدارة قائمة الذكاء الاصطناعي بالكامل، وتأمين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من خلال الضوابط، والحد من المخاطر، وإدارة عملية الحوكمة لتحقيق الثقة في الذكاء الاصطناعي لجميع حالات استخدامه في مؤسستك.
التنقل بين المشهد التنظيمي والتأثير في حماية البيانات وتخزينها

تعرَّف على استراتيجيات تبسيط وتسريع خارطة طريق مرونة البيانات الخاصة بك مع الالتزام بأحدث متطلبات الامتثال التنظيمي.

وسِّع مهاراتك من خلال البرامج التعليمية الأمنية المجانية

اتَّبِع خطوات واضحة لإكمال المهام وتعرَّف على كيفية استخدام التقنيات بفاعلية في مشاريعك.
ما المقصود بإدارة الهوية والوصول؟

تُعَد إدارة الهوية والوصول (IAM) أحد مجالات الأمن الإلكتروني وهي تختص بالتحكم في وصول المستخدمين وأذونات الموارد.
حلول ذات صلة
حلول أمن البيانات وحمايتها

حماية البيانات عبر بيئات متعددة، وتلبية لوائح الخصوصية وتبسيط التعقيدات التشغيلية.

         استكشف حلول أمن البيانات
    IBM Guardium

    اكتشف IBM Guardium، وهي مجموعة من برمجيات أمن البيانات التي تحمي البيانات الحساسة في البيئات المحلية والسحابية.

     

             استكشف IBM Guardium
      خدمات أمن البيانات

      توفر IBM خدمات شاملة لأمن البيانات لحماية بيانات المؤسسة وتطبيقاتها وتقنيات الذكاء الاصطناعي لديها.

             استكشف خدمات أمن البيانات
      اتخِذ الخطوة التالية

      تمكَّن من حماية بيانات مؤسستك عبر البيئات السحابية الهجينة وتبسيط متطلبات الامتثال باستخدام حلول أمن البيانات.

             استكشف حلول أمن البيانات احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا