يتكون FIDO2 من بروتوكولَين: مصادقة الويب (WebAuthn) وبروتوكول العميل إلى المصادق 2 (CTAP2). معًا، يمكِّن هذان البروتوكولان المستخدمين من تسجيل الدخول إلى موقع إلكتروني أو تطبيق دون الحاجة إلى استخدام كلمات المرور التقليدية.

بدلًا من كلمات المرور، يستخدم التحقق من الهوية عبر FIDO2 الطرق نفسها التي يستخدمها الأشخاص لفتح أجهزتهم مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. يمكن لمستخدمي FIDO2 التحقق من هويتهم عبر التعرُّف على الوجه، أو قارئ بصمة الإصبع، أو إدخال رمز PIN. ويمكنهم أيضًا استخدام جهاز مادي يُعرَف بمفتاح أمان FIDO2.

نظرًا لأن FIDO2 يعتمد على تشفير المفتاح العام، فإنه يوفر طريقة مصادقة أكثر أمانًا من كلمات المرور التي كثيرًا ما يستهدفها المهاجمون. يُفيد IBM® X-Force Threat Intelligence Index أن نحو ثلث الهجمات الإلكترونية تتضمن اختراق حسابات مستخدمين صالحة.

من خلال التخلص من كلمات المرور، يقلِّل FIDO2 من العديد من تهديدات الأمن لإلكتروني مثل التصيد الاحتيالي، وهجمات الوسيط، والاستيلاء على الحسابات. كما يوفر تجربة مستخدم أكثر سهولة، إذ لا حاجة لتذكر كلمات المرور أو تغييرها بانتظام أو التعامل مع عمليات إعادة التعيين والاسترداد.