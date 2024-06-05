يُجري المطورون اختبار أمن التطبيقات كجزء من عملية تطوير البرمجيات للتأكد من عدم وجود ثغرات أمنية في النسخة الجديدة أو المحدَّثة من التطبيق. بعض الاختبارات والأدوات المتعلقة بأمن التطبيقات تشمل ما يلي:
اختبار أمن التطبيقات الثابت (SAST): يستخدم هذا النوع من اختبار أمن التطبيقات حلولًا تحلل الكود المصدر للتطبيق دون تشغيل البرنامج. يمكن لاختبار SAST الكشف عن الثغرات الأمنية المحتملة وأخطاء البرمجة ونقاط الضعف في قاعدة كود التطبيق في مراحل مبكرة من دورة تطويره. يمكن للمطورين بعد ذلك إصلاح هذه المشكلات قبل النشر.
اختبار أمن التطبيقات الديناميكي (DAST): على عكس SAST، تعمل أدوات DAST على تقييم التطبيقات في أثناء تشغيلها. توفر هذه الاختبارات رؤًى حول الوضع الأمني للتطبيقات في بيئات الإنتاج، من خلال محاكاة سيناريوهات هجوم واقعية للكشف عن الثغرات الأمنية مثل أخطاء التحقق من المدخلات وثغرات المصادقة ونقاط ضعف التكوين التي يمكن للمهاجمين استغلالها.
اختبار أمن التطبيقات التفاعلي (IAST): يجمع IAST بينSAST وDAST ويحسِّنهما من خلال التركيز على الاختبار الديناميكي والتفاعلي، وفحص التطبيق باستخدام مدخلات وإجراءات المستخدم الفعلية في بيئة خاضعة للرقابة والإشراف. ويتم الإبلاغ عن الثغرات الأمنية في الوقت الفعلي.
أبرز عشرة تهديدات وفق OWASP: قائمة OWASP لأبرز عشرة مخاطر أمنية تشكِّل تهديدًا حرجًا لتطبيقات الويب. تم تجميع هذه القائمة بواسطة Open Web Applications Security Project (OWASP)، وهي منظمة غير ربحية دولية تهدف إلى تحسين أمن البرمجيات، وتقدِّم هذه القائمة إرشادات محدَّثة بشكل دوري للمطورين والمتخصصين في الأمن والمؤسسات حول أكثر الثغرات الأمنية شيوعًا وتأثيرًا التي قد تؤدي إلى اختراقات أمنية.
الحماية الذاتية للتطبيقات أثناء التشغيل (RASP): تحمي حلول RASP التطبيقات أثناء التشغيل من خلال مراقبة سلوكها للكشف عن أي نشاط مشبوه أو خبيث. يمكنها اكتشاف الهجمات والاستجابة لها في الوقت الفعلي، كما يمكن لبعض أشكال RASP حظر الأنشطة الخبيثة عند اكتشافها.
تحليل تكوين البرمجيات (SCA): تعمل أدوات SCA على تحديد وإدارة العناصر مفتوحة المصدر والمكتبات الخارجية المستخدمة في التطبيق. تحلِّل هذه الأدوات التبعيات وتقيّم وضعها الأمني، بما في ذلك الثغرات المعروفة ومشكلات الترخيص والامتثال.
أدوات دورة حياة التطوير الآمن (SDL): تعمل أدوات SDL على دمج الأمن ضمن عملية التطوير. وتوفِّر هذه الأدوات للمطورين إرشادات وعمليات فحص مؤتمتة؛ لضمان مراعاة الاعتبارات الأمنية طوال دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
جدران حماية تطبيقات الويب (WAFs): تم تصميم جدران حماية تطبيقات الويب لحماية التطبيقات وواجهات برمجتها (APIs) من خلال تصفية ومراقبة حركة مرور HTTP بين التطبيق والإنترنت على مستوى طبقة التطبيق. ويمكنها اكتشاف وصدّ الهجمات الشائعة على الويب مثل حقن SQL، وكتابة البرامج النصية عبر المواقع (XSS)، وتزوير الطلبات عبر المواقع (CSRF). ويُتيح ذلك التخفيف من مخاطر اختراق أمن البيانات والوصول غير المصرح به.
تُعَدُّ هذه الأدوات والتقنيات، إلى جوانب أخرى مثل التشفير وآليات المصادقة وأطر اختبار الأمن، ضروريةً لحماية التطبيقات من مجموعة واسعة من التهديدات والثغرات الأمنية. وغالبًا ما تستخدم المؤسسات مزيجًا من هذه الاختبارات والأدوات كجزء من استراتيجية أمن التطبيقات الخاصة بها.