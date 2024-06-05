يُعَد أمن التطبيقات جزءًا لا يتجزأ من هندسة البرمجيات وإدارة التطبيقات. فهو لا يعالج الثغرات البسيطة فحسب، بل يمنع أيضًا استغلال الثغرات الأمنية الخطيرة في التطبيق. يُعَد أمن التطبيقات عملية مستمرة وليست مجرد تقنية واحدة، ويُعَد جزءًا أساسيًا من الأمن الإلكتروني، يشمل ممارسات تهدف إلى منع الوصول غير المصرح به وتسريب البيانات والتلاعب بكود برمجيات التطبيقات. ومع تزايد تعقيد التطبيقات، أصبح أمن التطبيقات أكثر أهمية وتحديًا بشكل متزايد. يستلزم هذا التطور أساليب جديدة في تطوير البرمجيات الآمنة. يجب أن تتم ممارسات عمليات التطوير والأمن بشكل متزامن، بدعمٍ من محترفين يمتلكون فهمًا عميقًا لدورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).

بشكل أساسي، يهدف أمن التطبيقات إلى حماية البيانات الحساسة وكود التطبيق من السرقة أو التلاعب. يشمل ذلك تطبيق التدابير الأمنية خلال مرحلتَي تطوير وتصميم التطبيقات، مع الحفاظ على الحماية أثناء النشر وبعده.

بدءًا من الإجراءات الأمنية على الأجهزة مثل أجهزة التوجيه ووصولًا إلى الدفاعات القائمة على البرمجيات مثل جدران حماية التطبيقات، يتم دعم هذه التدابير بإجراءات إضافية تشمل إجراءات اختبار الأمن الروتينية المنتظمة. تساعد أساليب إضافية، مثل المراجعات الدقيقة للكود وأدوات التحليل، على تحديد الثغرات الأمنية داخل قاعدة الكود ومعالجتها. تحمي الإجراءات الدفاعية مثل آليات المصادقة القوية وتقنيات التشفير من الوصول غير المصرح به والهجمات الإلكترونية. تضمن عمليات التقييم الأمنية المنتظمة واختبارات الاختراق إدارة الثغرات الأمنية بشكل استباقي.

تستخدم المؤسسات استراتيجيات متنوعة لإدارة أمن التطبيقات وفقًا لاحتياجاتها. وتؤثِّر عوامل مثل التكلفة والخبرة والتحديات الخاصة بكل بيئة (مثل الأمن السحابي وأمن تطبيقات الأجهزة المحمولة، وأمن تطبيقات الويب التي يتم الوصول إليها عبر المتصفح) في أساليبهم. تختار بعض المؤسسات إدارة أمن التطبيقات داخليًا، ما يُتيح لها التحكم المباشر في العمليات وتطبيق تدابير أمنية مخصصة من قِبَل الفرق الداخلية.

عندما لا تتم إدارتها محليًا، تستعين المؤسسات بمصادر خارجية لأمن التطبيقات كجزء من الخدمات الأمنية المُدارة (MSS) من خلال مقدِّم خدمات أمنية مُدار (MSSP). يمكن لمقدِّم الخدمات الأمنية المُدار (MSSP) توفير مركز عمليات أمنية (SOC) متقدِّم، وحلول إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM)، بالإضافة إلى الوصول إلى مهارات متخصصة وأدوات أمن التطبيقات. ويمكن أن تُفيد هذه الخدمات المؤسسات التي تفتقر إلى الموارد والخبرات الداخلية. وسواء تمت إدارتها داخليًا أو تمت الاستعانة بمصادر خارجية، فإن التدابير الأمنية القوية ضرورية لحماية التطبيقات من التهديدات والثغرات الإلكترونية المتطورة.