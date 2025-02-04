النجاح في التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي يجب أن يبدأ بالأمن—بناء ذكاء اصطناعي موثوق به من أجل:

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حماية الاستثمارات المحلية والسحابية

إدارة المخاطر المالية والمتعلقة بالسمعة

تأمين البيانات والهويات عبر البيئات

تضمن ضوابطنا الأمنية وخبراتنا المتخصصة في مجال البيانات والهوية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والسحابة الهجينة، والحوسبة الكمومية، أن يواكب عملاؤنا وتيرة الابتكار وتعقيدات الحوكمة.

يجب أن يتحول الأمن السحابي من كونه محددًا بمحيط إلى ديناميكي—بدون حدود واضحة. يجب على المؤسسات حماية البيانات الحساسة أينما وجدت، بغض النظر عن كيفية تكوينها، ومن ثم التحكم الدقيق في الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إليها.

وبالمثل، يجب أن يتمتع الذكاء الاصطناعي بضوابط أمنية ديناميكية قائمة على البيانات والهوية، يمكن لفرق الأمن ومالكي نماذج الذكاء الاصطناعي فهمها بسهولة. يعد تأمين نماذج الأساس ومجموعات البيانات والمخرجات أمرًا ضروريًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي الموثوق به والجاهز للمؤسسات.

سواء كنت بحاجة إلى حلول أمن البيانات أو إدارة نقاط النهاية أو إدارة الهوية والوصول (IAM)، فإن الخبراء مستعدون للعمل معك لتحقيق الوضع الأمني القوي.