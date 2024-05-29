ما هو الكشف عن الاحتيال؟

يوجد لدى العديد من المؤسسات فريق مخصص لمنع الاحتيال. قبل تنفيذ نظام الكشف عن الاحتيال، يجري هذا الفريق في أغلب الأحيان تقييمًا لإدارة المخاطر. يساعد هذا التقييم على تحديد المجالات الوظيفية للأعمال التي قد تكون أهدافًا لأنواع مختلفة من الاحتيال.

يخصص فريق منع الاحتيال درجات المخاطر لكل خطر من مخاطر الاحتيال لتحديد المخاطر التي تشكل أكبر التهديدات، وينبغي أن تكون لها الأولوية. تقيس درجات المخاطر عادةً مدى احتمالية حدوث تهديد ومقدار الضرر الذي قد يسببه.

ويقيم الفريق بعد ذلك تدابير منع الاحتيال وحلول الكشف عن الاحتيال التي يمكن أن يستخدمها الفريق في مواجهة تهديدات الاحتيال بناءً على نوعها وخطورتها. تشمل تقنيات الكشف عن الاحتيال الأكثر شيوعًا مراقبة المعاملات، وتحليل البيانات الإحصائية، والذكاء الاصطناعي.

مراقبة المعاملات

بالنسبة للعديد من الشركات، فإن المكان الأكثر وضوحًا للبحث عن الاحتيال المحتمل هو بين المعاملات المالية. تعمل أداة مراقبة المعاملات على أتمتة عملية الكشف عن الاحتيال من خلال مراقبة وتحليل سير عمل بيانات المعاملات في الوقت الفعلي. يمكن لهذه الأدوات إجراء التحقق من الهوية والمصادقة على الحساب لمقاطعة المعاملات الاحتيالية عند حدوثها.

قد تستخدم أدوات مراقبة المعاملات أيضًا كشف الحالات الشاذة لاكتشاف الأنماط أو السلوكيات غير العادية التي تتطلب مزيدًا من التحقيق. تساعد المتغيرات مثل تكرار الشراء وعدد المعاملات والمواقع الجغرافية للمستخدمين، والقيمة النقدية للمعاملات، في التمييز بين النشاط العادي والسلوك الاحتيالي المحتمل.

التحليل الإحصائي للبيانات

لا يُكشف عن الاحتيال دائمًا على الفور. يمكن أن يكشف تحليل البيانات الإحصائية عن الاحتيال بعد فترة طويلة من حدوثه من خلال تدقيق البيانات التاريخية.

يستخدم المحققون في عمليات الاحتيال تقنيات مثل التنقيب عن البيانات وتحليل الانحدار، وتحليلات البيانات؛ لتحديد وعزل أنماط الاحتيال في مجموعات كبيرة من البيانات. يمكن أن يساعد توزيع الاحتمالات ومطابقة البيانات المحققين في تحديد مكان وزمان حدوث الاحتيال بالفعل أو متى يمكن أن يحدث في المستقبل.

من خلال إضافة مقاييس الاحتيال ونقاط البيانات إلى المخططات والرسوم البيانية وغيرها من الرسوم المرئية، يمكن للمحققين مساعدة حتى المستخدمين غير التقنيين على فهم تهديدات الاحتيال في مؤسستهم.

الذكاء الاصطناعي

تستخدم العديد من المؤسسات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الآن لتسريع وتحسين قدرات الكشف عن الاحتيال.

يمكن للشبكة العصبية وهي نوع من نماذج التعلم الآلي مراقبة المعاملات، وتحليل البيانات والكشف عن السلوك الاحتيالي (أو التنبؤ به) بشكل أسرع وأكثر كفاءة من تقنيات الكشف عن الاحتيال التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخوارزميات التعلم الآلي أن تبقى على اطلاع باتجاهات الاحتيال المتطورة من خلال التعلم المستمر من البيانات الجديدة. وتقدر إحدى الدراسات أن عدد المؤسسات التي تستخدم هذه التقنيات لمكافحة الاحتيال سيتضاعف ثلاث مرات تقريبًا بحلول عام 2026.4