ما هو تقييم الثغرات الأمنية؟

تقييم الثغرات الأمنية—يُشار إليه أحيانًا باسم اختبار الثغرات الأمنية—هو عملية منهجية تُستخدم لتحديد نقاط الضعف الأمنية في البيئة الرقمية للمؤسسة وتقييمها والإبلاغ عنها.



يمكن العثور على نقاط الضعف هذه (المعروفة باسم الثغرات الأمنية) في البرامج أو الأجهزة أو التكوينات أو العمليات. قد يعرضون الأنظمة للتهديدات السيبرانية بما في ذلك الوصول غير المصرح به أو اختراق أمن البيانات.

تقييمات الثغرات الأمنية هي أساس إدارة الثغرات الأمنية، وهي مجال فرعي لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات يمكّن المؤسسات من اكتشاف الثغرات الأمنية وتحديد أولوياتها وحلها باستمرار داخل بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

لتوضيح المفهوم، تخيل تقييمات الثغرات الأمنية كنماذج فحص روتينية للمباني:

يحتوي المبنى على العديد من الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية ونقاط الوصول—كل منها يمثل عنصرًا من عناصر بيئة تكنولوجيا المعلومات. بينما يمكن أن يحدث اقتحام من خلال أي منها، تساعد عمليات الفحص المنتظمة في تحديد ما إذا كانت آليات الأمان (مثل الأقفال والكاميرات وأجهزة الإنذار) تعمل أو تحتاج إلى اهتمام.

هذا هو جوهر تقييم الثغرات الأمنية: الوعي في الوقت الفعلي بنقاط الضعف الأمنية المحتملة، مدعومًا بالإجراءات.