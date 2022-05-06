ما المقصود بإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM)؟

إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) هي عملية تتبع وإدارة شاملة لأصول تكنولوجيا المعلومات لضمان استخدام كل أصل بشكل صحيح وصيانته وترقيته والتخلص منه في نهاية دورة حياته.
تشمل إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات استخدام البيانات المالية والعقدية وبيانات المخزون لتتبع الأصول واتخاذ قرارات إستراتيجية بشأنها. إذ يتمثل الهدف الرئيسي في ضمان استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وفعالية. كما تساعد إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات أيضًا في تحسين التكاليف من خلال تقليل العدد الإجمالي للأصول المستخدمة وإطالة عمر هذه الأصول، ما يجنب الحاجة إلى ترقيات مكلفة. يُعد فهم إجمالي تكلفة الملكية وإيجاد طرق لتحسين استخدام الأصول جزءًا مهمًا من إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات.
أصل تكنولوجيا المعلومات هو أي قطعة من المعلومات أو البرمجيات أو الأجهزة التي تستخدمها المؤسسة في سياق أنشطتها التجارية. تشمل أصول الأجهزة معدات الحوسبة المادية مثل الخوادم المادية في مراكز البيانات، وأجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة ولوحات المفاتيح والطابعات. ومن ناحية أخرى، تشمل أصول البرمجيات التطبيقات التي تُصدر التراخيص لها عادةً لكل مستخدم أو جهاز، بالإضافة إلى أنظمة البرمجيات وقواعد البيانات المبنية باستخدام الموارد مفتوحة المصدر. كما تشمل أصول البرمجيات أيضًا الأصول السحابية، مثل تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS).
عادةً ما تتضمن عملية إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) الخطوات التالية:
لكل أصل من أصول تكنولوجيا المعلومات دورة حياة محدودة. تتعلق إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات بإدارة دورة حياة الأصل لضمان أقصى إنتاجية. فبينما قد تحدد كل مؤسسة مراحل دورة حياة مميزة، فإن دورة حياة أصل تكنولوجيا المعلومات عادةً ما تشمل المراحل التالية:
يمكن أن تساعد إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات الفعالة (ITAM) المؤسسات على اتخاذ قرارات عمل أفضل. تتضمن بعض الميزات الرئيسية ما يلي:
مع نمو أصول تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة، تصبح إدارتها عبر أنظمة يدوية أو قائمة على الورق أو جداول البيانات أمرًا مرهقًا. برنامج إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات هو تطبيق مركزي يُستخدم لإدارة دورة حياة الأصول وتتبعها.
عادةً ما تتضمن حلول برامج إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات ميزات تمنح المؤسسات تحكمًا أفضل في بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وتمكنها من تتبع الأصول داخل المنشأة وفي السحابة:
بينما تتعلق إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات بمهام إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات طوال دورة حياتها، تتعلق إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) بإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وتقديمها.
إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات هي عملية إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة. وتشمل العديد من المكونات، بدءًا من تخطيط خدمات تكنولوجيا المعلومات وتنفيذها وحتى مراقبتها وتدقيقها للتأكد من أنها تعمل بسلاسة وكفاءة كما تشمل خدمات تكنولوجيا المعلومات دعم مكتب المساعدة ومكتب الخدمة (مثل إرشاد المستخدم حول كيفية تغيير كلمة المرور) وإجراءات إدارة التغيير، والتي تتعلق بالتعامل الفعال مع التغييرات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
يتمثل الهدف من إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات موثوقة وعالية الجودة تلبي احتياجات العمل والمستخدمين النهائيين، بما في ذلك العملاء والموظفون والشركاء التجاريون. وتهدف إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى تحسين تجربة المستخدم وجودة الخدمة.
تُعد مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) أفضل نهج لتقديم إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. فهي مكتبة توفر أفضل الممارسات والأطر اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) بكفاءة. ويتألف أحدث إصدار من مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وهو ITIL 4، من خمسة مجلدات وهي: إستراتيجية الخدمة وتصميمها وانتقالها وتشغيلها وإجراء التحسين المستمر لها، والتي تُفصَل 34 ممارسة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM).
بطريقة ما، تشمل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات. تُعد إدارة الأصول والتكوين من بين العديد من عمليات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتُعد قاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB)، وهي الأداة المخصصة لهذه العملية، مستودعًا مركزيًا لأصول تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة والعلاقات بينها.
