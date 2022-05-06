ما المقصود بإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM)؟

بينما تتعلق إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات بمهام إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات طوال دورة حياتها، تتعلق إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) بإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وتقديمها.

إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات هي عملية إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة. وتشمل العديد من المكونات، بدءًا من تخطيط خدمات تكنولوجيا المعلومات وتنفيذها وحتى مراقبتها وتدقيقها للتأكد من أنها تعمل بسلاسة وكفاءة كما تشمل خدمات تكنولوجيا المعلومات دعم مكتب المساعدة ومكتب الخدمة (مثل إرشاد المستخدم حول كيفية تغيير كلمة المرور) وإجراءات إدارة التغيير، والتي تتعلق بالتعامل الفعال مع التغييرات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

يتمثل الهدف من إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات موثوقة وعالية الجودة تلبي احتياجات العمل والمستخدمين النهائيين، بما في ذلك العملاء والموظفون والشركاء التجاريون. وتهدف إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى تحسين تجربة المستخدم وجودة الخدمة.

تُعد مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) أفضل نهج لتقديم إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. فهي مكتبة توفر أفضل الممارسات والأطر اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) بكفاءة. ويتألف أحدث إصدار من مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وهو ITIL 4، من خمسة مجلدات وهي: إستراتيجية الخدمة وتصميمها وانتقالها وتشغيلها وإجراء التحسين المستمر لها، والتي تُفصَل 34 ممارسة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM).

بطريقة ما، تشمل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات. تُعد إدارة الأصول والتكوين من بين العديد من عمليات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتُعد قاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB)، وهي الأداة المخصصة لهذه العملية، مستودعًا مركزيًا لأصول تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة والعلاقات بينها.