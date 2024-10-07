تصميم بنية تحتية لسحابة هجينة من أجل الذكاء الاصطناعي وباستخدامه

يميل قادة تقنية المعلومات أحيانًا إلى اعتبار التقنية القديمة عائقًا أمام الابتكار، ولكن عندما لا يتم تحديث هذه الأنظمة القديمة، فإن ذلك أشبه بإزالة جميع الطرق تمامًا.



في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تشرح Hillery Hunter كيف يمكن لتقنيتك الحالية، كجزء من بنية سحابية هجينة مصممة بعناية، أن تكون المحرك الذي يدفع استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بك ويأخذ أعمالك حيث تريد.