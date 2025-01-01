برامج وحلول إدارة دورة حياة الأصول (ALM)

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تتزايد التكاليف الناجمة عن فترات التعطل غير المخطط لها، ويؤثر نقص المهارات سلبًا في الإنتاجية، كما أن إدارة نظام معقد من الأصول لتحقيق النجاح التشغيلي قد يمثل مهمة شاقة، ما يبرز الحاجة إلى إدارة أصول استباقية وشاملة .
إدارة دورة حياة الأصول هي نهج إستراتيجي للمنظمات للحفاظ على تشغيل الأصول بسلاسة طوال عمرها الافتراضي. يوفر حل إدارة دورة حياة الأصول من IBM قدرات موحدة للتخطيط للأصول وتشغيلها وصيانتها وتحسين أدائها داخل المنظمات باستخدام تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تتوقع IDC أن تتمكن المنظمات من تحقيق انخفاض بنسبة 47% في فترات التعطل غير المخطط لها، وزيادة بنسبة 17% في متوسط العمر الافتراضي للأصل، وزيادة بنسبة 26% في إنتاجية الفنيين وغيره الكثير، وذلك بفضل قدرات إدارة الأصول الأكثر تقدمًا.
تمتع بإدارة الأصول بدءًا من مرحلة التثبيت ووصولاً إلى مرحلة التصرف فيها وقم بأتمتة سير العمل لتقليل فترات التعطل والمخاطر والتكاليف المرتبطة بها، مع تحسين الإنتاجية.
قدِّم تجربة خدمة ميدانية استثنائية من خلال الجدولة المتقدمة، وإرسال معلومات الأصول الحساسة والوصول إليها عبر الأجهزة المحمولة.
حلِّل البيانات المختلفة لتحديد الأعطال المحتملة وتأثيراتها، ما يتيح اتخاذ تدابير استباقية لتخفيف آثار المخاطر وزيادة الموثوقية.
راقب عمليات الإنتاج ونفِّذ إجراءات ضمان الجودة وعمليات التفتيش لضمان الامتثال والحد من العيوب.
تقدم IBM مجموعة من المنتجات لإدارة أنواع مختلفة من الأصول والعمليات لتقليل المخاطر والتكاليف والأثر البيئي مع تعزيز إنتاجية القوى العاملة.
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