تمكين إعادة تنظيم محفظة العقارات والاستجابة السريعة للأحداث الحساسة.
يُعد IBM Maximo® Real Estate and Facilities حلاً شاملاً ومتكاملاً مُصممًا لرفع كفاءة عملياتك وفعاليتها، ما يوفر مصدرًا واحدًا للحقيقة لجميع بيانات العقارات والمرافق الخاصة بك.
من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) وتحليلات البيانات، يمكِّن Maximo Real Estate and Facilities فريقك من اتخاذ قرارات مستنيرة، ويحسِّن استهلاك الموارد، ويقلل التكاليف، ويعزز إعداد التقارير.
تصوّر مخططات المساحات المحسّنة وتخطيطها وتنفيذها بما يسرّع من الإنتاجية والاستخدام.
اكتشاف المناطق غير المستغلة وتخصيص أصول المرافق بشكل استراتيجي، ما يؤدي إلى تحقيق أعلى معدل إنتاج مع تقليل التكاليف إلى الحد الأدنى.
اتخذ قرارات مستنيرة بشأن الموارد لتعزيز المواءمة الاستراتيجية مدعومًا ببيانات الممتلكات في الوقت الفعلي ورؤى الحالة.
تبسيط اختيار المورّدين لمشروعات التجديد، وضمان نتائج فعالة من حيث التكلفة ومتوافقة مع ضوابط إدارة الإيجار المتكاملة.
شاهد كيف يمكن أن توفر قدرات IBM Maximo Real Estate and Facilities إدارة شاملة لدورة حياة المرافق على مستوى الصناعات المختلفة.
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