Maximo real estate and facilities management

تمكين إعادة تنظيم محفظة العقارات والاستجابة السريعة للأحداث الحساسة.

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Maximo real estate and facilities management - رسم توضيحي لمخطط

حصلت شركة IBM على الريادة من شركة Verdantix

صنفت منصة Verdantix 2025 Green Quadrant Connected Portfolio Intelligence Platforms (CPIP / IWMS) شركة IBM كإحدى أفضل الشركات أداءً في السوق.

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توحيد الأنظمة المتباينة في عمليات المرافق 

يُعد IBM Maximo® Real Estate and Facilities حلاً شاملاً ومتكاملاً مُصممًا لرفع كفاءة عملياتك وفعاليتها، ما يوفر مصدرًا واحدًا للحقيقة لجميع بيانات العقارات والمرافق الخاصة بك.

من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) وتحليلات البيانات، يمكِّن Maximo Real Estate and Facilities فريقك من اتخاذ قرارات مستنيرة، ويحسِّن استهلاك الموارد، ويقلل التكاليف، ويعزز إعداد التقارير.
تعزيز كفاءة مساحة العمل

تصوّر مخططات المساحات المحسّنة وتخطيطها وتنفيذها بما يسرّع من الإنتاجية والاستخدام.
إتقان تخصيص الموارد

اكتشاف المناطق غير المستغلة وتخصيص أصول المرافق بشكل استراتيجي، ما يؤدي إلى تحقيق أعلى معدل إنتاج مع تقليل التكاليف إلى الحد الأدنى.
صناعة القرار القائمة على البيانات

اتخذ قرارات مستنيرة بشأن الموارد لتعزيز المواءمة الاستراتيجية مدعومًا ببيانات الممتلكات في الوقت الفعلي ورؤى الحالة.
تبسيط المشتريات والامتثال

تبسيط اختيار المورّدين لمشروعات التجديد، وضمان نتائج فعالة من حيث التكلفة ومتوافقة مع ضوابط إدارة الإيجار المتكاملة.
ibm maximo: فيديو يعرض نظرة عامة على العقارات والمرافق انقر لتشغيل الفيديو (1:54 دقيقة)

ما يمكنك فعله

تصوّر تخطيطات مساحات العمل المحسّنة وتصميمها وتنفيذها

في البيئات الهجينة، تعمل مراقبة الإشغال الذكية على تعزيز سلاسة العمليات، في حين تعمل أدوات خدمة مكان العمل على تمكين المستخدمين من تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

استفد من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) المتصلة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي، ما يضمن توافق المساحة الخاصة بك مع الاحتياجات الديناميكية.
اتخذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات بشأن مشاريعك الرأسمالية

تساعد الرؤى في الوقت الفعلي وأدوات التقييم المتقدمة على التخطيط الاستراتيجي من خلال المقارنات التفصيلية.

تعمل عمليات الشراء المُبسطة، والحد من المخاطر، ومهام سير العمل المؤتمتة للمشروع على تعزيز الكفاءة في المشروعات الرأسمالية.

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تبسيط إدارة الإيجار والمحاسبة على الإيجار

استخدم إدارة المستندات المتقدمة والمستودع المركزي والتحليلات التنبؤية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سيناريوهات الإيجار المعقدة. 

حقِّق أقصى قدر من الدقة في إدارة الإيجار والامتثال المحاسبي من خلال اعتاد ضوابط قوية، وتسوية مؤتمتة، وإعداد التقارير شاملة.

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عزِّز قدرتك على الصيانة والسرعة التشغيلية

مراقبة المرافق والأصول في الوقت الفعلي، ما يتيح عمليات تشغيل سريعة وفعالة واستجابة معززة.

التحكّم في الصيانة وإدارتها من خلال نظام مركزي مُحسّن للأجهزة المحمولة، ما يبسّط سير العمل لتحقيق الإشراف الأمثل على المرافق.
مركزية البيانات لإدارة البيئة والطاقة

استخدام منصة موحدة لإدارة التأثير البيئي واستهلاك الطاقة، ما يُسهل العمليات المستدامة.

استفد من قوة نماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤية في تحديد فرص توفير الطاقة، وخفض التكاليف، وتعزيز جهود الاستدامة الخاصة بك.
تصوّر تخطيطات مساحات العمل المحسّنة وتصميمها وتنفيذها

في البيئات الهجينة، تعمل مراقبة الإشغال الذكية على تعزيز سلاسة العمليات، في حين تعمل أدوات خدمة مكان العمل على تمكين المستخدمين من تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

استفد من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) المتصلة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي، ما يضمن توافق المساحة الخاصة بك مع الاحتياجات الديناميكية.
اتخذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات بشأن مشاريعك الرأسمالية

تساعد الرؤى في الوقت الفعلي وأدوات التقييم المتقدمة على التخطيط الاستراتيجي من خلال المقارنات التفصيلية.

تعمل عمليات الشراء المُبسطة، والحد من المخاطر، ومهام سير العمل المؤتمتة للمشروع على تعزيز الكفاءة في المشروعات الرأسمالية.

 مشاهدة الفيديو
تبسيط إدارة الإيجار والمحاسبة على الإيجار

استخدم إدارة المستندات المتقدمة والمستودع المركزي والتحليلات التنبؤية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سيناريوهات الإيجار المعقدة. 

حقِّق أقصى قدر من الدقة في إدارة الإيجار والامتثال المحاسبي من خلال اعتاد ضوابط قوية، وتسوية مؤتمتة، وإعداد التقارير شاملة.

 مشاهدة الفيديو
عزِّز قدرتك على الصيانة والسرعة التشغيلية

مراقبة المرافق والأصول في الوقت الفعلي، ما يتيح عمليات تشغيل سريعة وفعالة واستجابة معززة.

التحكّم في الصيانة وإدارتها من خلال نظام مركزي مُحسّن للأجهزة المحمولة، ما يبسّط سير العمل لتحقيق الإشراف الأمثل على المرافق.
مركزية البيانات لإدارة البيئة والطاقة

استخدام منصة موحدة لإدارة التأثير البيئي واستهلاك الطاقة، ما يُسهل العمليات المستدامة.

استفد من قوة نماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤية في تحديد فرص توفير الطاقة، وخفض التكاليف، وتعزيز جهود الاستدامة الخاصة بك.

الصناعات

شاهد كيف يمكن أن توفر قدرات IBM Maximo Real Estate and Facilities إدارة شاملة لدورة حياة المرافق على مستوى الصناعات المختلفة.

تواجه الوكالات الحكومية تحديات في إدارة المباني المتقادمة، تشمل الصيانة المؤجلة، وانخفاض التمويل، وزيادة الرقابة، وارتفاع التكاليف، ونقص العمالة، وارتفاع الطلب على تقديم الخدمات. يقدّم IBM Maximo Real Estate and Facilities حلاً شاملاً وفعّالاً من حيث التكلفة لإدارة العقارات والمرافق، مما يمكّن من التكيف السريع والاستجابة الفعّالة للأحداث غير المتوقعة، مع ضمان استمرارية العمليات الأساسية.

تواجه المستشفيات والمرافق الطبية صعوبة في توفير الرعاية الشاملة دون تكبد خسائر مالية، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والتوريد والتأمين وتشغيل المباني، إلى جانب انخفاض تعويضات التأمين وتراجع التمويل الحكومي. يساعد IBM Maximo Real Estate and Facilities على تحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال تسريع دوران المرضى، وجدولة الفحوصات، وإدارة غرف العمليات بفعالية، بما يُعظم كفاءة البنية التحتية ويزيد من عائد الاستثمار. من خلال الحفاظ على مرافق عصرية، يدعم الحل الامتثال لمعايير السلامة والصحة التنظيمية، ويُسهم في تحقيق عائد إيجابي على الاستثمار.

وصف- يتوجب على المؤسسات التعليمية تخريج مواطنين متميّزين وإعداد القوى العاملة المستقبلية، رغم مواجهتها لتخفيضات تمويل سنوية. ولخفض النفقات، تضطر العديد من هذه المؤسسات إلى تقليل عدد الموظفين، أو زيادة عدد الطلاب، أو تقليص نفقات المرافق. يمكن لحلول IBM Maximo Real Estate and Facilities معالجة هذه التحديات. فمن خلال تحسين الصيانة والعمليات، يمكن للمؤسسات خفض متطلبات التوظيف، والتعامل مع عدد أكبر من الطلاب والأنشطة، وتخطيط صيانة المرافق وتنفيذها بشكل أفضل.

تواجه العديد من الشركات انخفاضًا في استغلال المساحات المكتبية نتيجة العمل الهجين، والمكاتب المفتوحة، ومتطلبات بيئات العمل الصحية، إلى جانب متغيرات إدارة الطاقة والبيئة وديناميكيات القوى العاملة. يوفّر IBM Maximo Real Estate and Facilities حلاً شاملاً لإدارة المساحات، يتيح إنشاء بيئات عمل منتجة، وفعّالة من حيث التكلفة، ومستدامة. يعمل هذا الحل على تحسين استخدام المساحات داخل المباني وفيما بينها، ما يعزز تخطيط رأس المال، ويدير شروط إيجار المباني، ويقلل من نفقات الصيانة والتكاليف التشغيلية عبر مختلف المرافق.

تواجه الوكالات الحكومية تحديات في إدارة المباني المتقادمة، تشمل الصيانة المؤجلة، وانخفاض التمويل، وزيادة الرقابة، وارتفاع التكاليف، ونقص العمالة، وارتفاع الطلب على تقديم الخدمات. يقدّم IBM Maximo Real Estate and Facilities حلاً شاملاً وفعّالاً من حيث التكلفة لإدارة العقارات والمرافق، مما يمكّن من التكيف السريع والاستجابة الفعّالة للأحداث غير المتوقعة، مع ضمان استمرارية العمليات الأساسية.

تواجه المستشفيات والمرافق الطبية صعوبة في توفير الرعاية الشاملة دون تكبد خسائر مالية، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والتوريد والتأمين وتشغيل المباني، إلى جانب انخفاض تعويضات التأمين وتراجع التمويل الحكومي. يساعد IBM Maximo Real Estate and Facilities على تحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال تسريع دوران المرضى، وجدولة الفحوصات، وإدارة غرف العمليات بفعالية، بما يُعظم كفاءة البنية التحتية ويزيد من عائد الاستثمار. من خلال الحفاظ على مرافق عصرية، يدعم الحل الامتثال لمعايير السلامة والصحة التنظيمية، ويُسهم في تحقيق عائد إيجابي على الاستثمار.

وصف- يتوجب على المؤسسات التعليمية تخريج مواطنين متميّزين وإعداد القوى العاملة المستقبلية، رغم مواجهتها لتخفيضات تمويل سنوية. ولخفض النفقات، تضطر العديد من هذه المؤسسات إلى تقليل عدد الموظفين، أو زيادة عدد الطلاب، أو تقليص نفقات المرافق. يمكن لحلول IBM Maximo Real Estate and Facilities معالجة هذه التحديات. فمن خلال تحسين الصيانة والعمليات، يمكن للمؤسسات خفض متطلبات التوظيف، والتعامل مع عدد أكبر من الطلاب والأنشطة، وتخطيط صيانة المرافق وتنفيذها بشكل أفضل.

تواجه العديد من الشركات انخفاضًا في استغلال المساحات المكتبية نتيجة العمل الهجين، والمكاتب المفتوحة، ومتطلبات بيئات العمل الصحية، إلى جانب متغيرات إدارة الطاقة والبيئة وديناميكيات القوى العاملة. يوفّر IBM Maximo Real Estate and Facilities حلاً شاملاً لإدارة المساحات، يتيح إنشاء بيئات عمل منتجة، وفعّالة من حيث التكلفة، ومستدامة. يعمل هذا الحل على تحسين استخدام المساحات داخل المباني وفيما بينها، ما يعزز تخطيط رأس المال، ويدير شروط إيجار المباني، ويقلل من نفقات الصيانة والتكاليف التشغيلية عبر مختلف المرافق.
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