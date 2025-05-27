يُعد IBM Maximo® Real Estate and Facilities حلاً شاملاً ومتكاملاً مُصممًا لرفع كفاءة عملياتك وفعاليتها، ما يوفر مصدرًا واحدًا للحقيقة لجميع بيانات العقارات والمرافق الخاصة بك.

من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) وتحليلات البيانات، يمكِّن Maximo Real Estate and Facilities فريقك من اتخاذ قرارات مستنيرة، ويحسِّن استهلاك الموارد، ويقلل التكاليف، ويعزز إعداد التقارير.