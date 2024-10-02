ما المقصود بمكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات (ITIL)؟

يرمز ITIL إلى مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات. وقد استُخدم هذا الاختصار لأول مرّة في أواخر الثمانينيات من قِبَل الوكالة المركزية للكمبيوتر والاتصالات (CCTA) التابعة للحكومة البريطانية عندما وثَّقت العشرات من أفضل الممارسات في إدارة خدمات تقنية المعلومات ووزعتها. ومع ذلك، لم يَعُد المختصر ITIL يشير إلى "مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات" منذ عام 2013، وأصبح مصطلحًا قائمًا بذاته.

شهدت مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات تطورًا كبيرًا منذ طرحها في أواخر القرن العشرين كسلسلة من الكتب التي امتدت لأكثر من 30 مجلدًا. وفي عام 2000، بسَّط الإصدار الثاني هذه المنشورات عن طريق جمعها في مجموعات تتناسب مع جوانب مختلفة من إدارة تقنية المعلومات، والخدمات والتطبيقات ذات الصلة بها. وفي هذا الوقت تقريبًا، وحَّدت Microsoft معايير مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات للمساعدة على تطوير إطار عمل Microsoft للعمليات. ومنذ ذلك الحين، تم تقديم إصدارات لاحقة من ITIL لمعالجة التحديات المرتبطة بالمشهد الحالي لتقنية المعلومات وتلبية احتياجات العمل المتطورة.