IBM Cloud Infrastructure Center

إدارة سهلة للبنية التحتية كخدمة من خلال بوابة خدمة ذاتية وتكامل سلس مع أدوات أتمتة السحابة

البنية التحتية الحديثة كخدمة لنظامَي IBM Z وLinuxONE

تعمل IBM Cloud Infrastructure Center على تبسيط البنية التحتية كخدمة (IaaS) لنظامَي IBM Z وLinuxONE، من خلال إدارة الأجهزة الافتراضية التي تعمل بنظام Linux على ®IBM z/VM والجهاز الافتراضي المعتمد على النواة (KVM). من خلال واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenStack وبوابة الخدمة الذاتية، تساعد المنصة على تبسيط إدارة دورة حياة البنية التحتية وتُتيح التكامل مع السحابة الهجينة.

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تبسيط التحكم في البنية التحتية الافتراضية

إدارة موارد الحوسبة والتخزين والشبكة بسهولة من خلال واجهة مركزية. تقليل التعقيد من خلال الأتمتة والأدوات الموحدة عبر بيئات IBM Z وLinuxONE.
تسريع الوقت المناسب للقيمة

نشر البنية التحتية بسرعة باستخدام خدمات مؤتمتة وبوابة سهلة الوصول. تمكين الفرق من الحصول على الموارد ذاتيًا وتقليل وقت التهيئة لأعباء العمل في التطوير والإنتاج.
التكامل بسلاسة في السحابة

استخدام واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenStack للاتصال بأدوات إدارة السحابة مثل ®IBM Cloud Pak والأتمتة من ®Red Hat. دمج IBM Z وLinuxONE في السحابة الهجينة لديك دون الحاجة إلى خبرة خاصة بالمنصة.
دعم أعباء عمل الأجهزة الافتراضية

إدارة أعباء العمل التقليدية والمبنية على الحاويات من خلال منصة واحدة. الحفاظ على المرونة لدعم الأنظمة القديمة والتطبيقات السحابية الأصلية الحديثة ضمن بيئة موحدة للبنية التحتية كخدمة.

حالات الاستخدام

تعزيز طريقة نشر وإدارة وتكامل البنية التحتية كخدمة (IaaS).
إدارة مبسطة للبنية التحتية كخدمة لمزودي الخدمات

مساعدة مزودي الخدمات على تبسيط نشر صور Linux والتكامل عبر الأنظمة المؤسسية. الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenStack لخفض التكاليف وتقليل التعقيد في البيئات الافتراضية

 أتمتة نشر قاعدة البيانات كخدمة (DBaaS) في البيئات المحلية

تمكين الفرق من نشر خدمات قواعد البيانات بسرعة من خلال اختيار توزيع Linux وقاعدة البيانات، ثم الإطلاق عبر نموذج خدمة مؤتمت بالكامل وقابل للتوسع، ومثالي لتقديم قواعد البيانات كخدمة (DBaaS) في البيئة السحابية الخاصة.

 أتمتة نشر مجموعة Red Hat® OpenShift®‎

دعم نشر Red Hat OpenShift على أجهزة افتراضية تعمل بواسطة z/VM أو KVM من Red Hat. تبسيط إعداد البنية التحتية وضمان الاتساق عبر بيئات التطوير والإنتاج.

 إدارة موحدة عبر البيئات الهجينة

توحيد التحكم في البنية التحتية الافتراضية عبر البيئات المحلية والسحابة الهجينة. استخدام واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenStack لدمج IBM Z وLinuxONE مع الأدوات والحفاظ على سياسات إدارة موحدة.

الميزات

تم تصميم IBM Cloud Infrastructure Center لدعم أعباء العمل المعبأة بالحاويات وغير المعبأة بالحاويات، ما يوفر المرونة لإدارة التطبيقات الحديثة إلى جانب الأنظمة التقليدية. وهي تعمل على أتمتة التزويد والتكامل بسهولة عبر البيئات المؤسسية.
صورة لفريق عمل إبداعي يتعاون داخل المكتب
تكامل واجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenStack

استخدام واجهات برمجة التطبيقات القياسية للاتصال بالأدوات السحابية مثل VMware vRealize وIBM Cloud Pak وRed Hat. يُتيح هذا التكامل غير المعتمد على بائع محدد إدارة السحابة الهجينة دون الحاجة إلى تدريب إضافي.
شاب أنيق يعمل على جهاز كمبيوتر مكتبي
تجربة بوابة الخدمة الذاتية المبسطة

تمكين المستخدمين من خلال بوابة خدمة ذاتية حديثة لنشر وإدارة البنية التحتية الافتراضية. تساعد القوالب المحددة مسبقًا مثل مثيلات MongoDB على تسريع التهيئة وتبسيط عملية النشر.
صورة لفريق عمل إبداعي يتعاون داخل المكتب
تكامل واجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenStack

استخدام واجهات برمجة التطبيقات القياسية للاتصال بالأدوات السحابية مثل VMware vRealize وIBM Cloud Pak وRed Hat. يُتيح هذا التكامل غير المعتمد على بائع محدد إدارة السحابة الهجينة دون الحاجة إلى تدريب إضافي.
شاب أنيق يعمل على جهاز كمبيوتر مكتبي
تجربة بوابة الخدمة الذاتية المبسطة

تمكين المستخدمين من خلال بوابة خدمة ذاتية حديثة لنشر وإدارة البنية التحتية الافتراضية. تساعد القوالب المحددة مسبقًا مثل مثيلات MongoDB على تسريع التهيئة وتبسيط عملية النشر.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف تساعد IBM Cloud Infrastructure Center على إدارة البنية التحتية كخدمة (IaaS) بسهولة عبر بوابة خدمة ذاتية وتكامل سلس مع أدوات أتمتة السحابة.

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