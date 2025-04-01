في مواجهة الطلبات المتزايدة على البيانات والمخاوف الأمنية المتزايدة، يمكن أن يساعدك نظام KVM (KVM) القائم على النواة Virtual Machines (KVM) على تلبية هذه المتطلبات بفعالية على أنظمة IBM Z و LinuxONE الخاصة بك. إن مرونة KVM كبرنامج Hypervisor، إلى جانب طبيعة نظام المعلومات المفتوح يجعل من KVM خيارًا مثاليًا لمحاكاة افتراضية.
تصفح وثائق KVM لتتعلم كيفية البدء، واعثر على الأخبار واحصل على تلميحات حول تشغيل KVM على IBM Z و LinuxONE.
يعزز التوحيد القياسي التشغيلي من خلال خصائص بنية تكنولوجيا المعلومات الحيادية، والتي تجعل تكنولوجيا المعلومات متوافقة مع منصات مثل IBM Z و LinuxONE.
يوفر الحوسبة السرية للأجهزة الافتراضية المستندة إلى ®IBM Secure Execution لـ Linux لتحقيق أقصى درجات الأمان.
يوفر مجموعة قياسية من الأدوات والواجهات Linux التي توفر تجربة مستخدم مشتركة عبر مختلف الأنظمة الأساسية، مما يسهل على العملاء الذين يبحثون عن موظفين مدربين لإدارة نشر KVM الخاص بهم.
IBM يحمي التنفيذ الآمن بيانات أحمال التشغيل التي تعمل في KVM ويحمي الأجهزة الافتراضية من الفحص أو التعديل أو الاختراق من قبل الأجهزة الافتراضية الأخرى أو مسؤول KVM.
يتيح نقل Virtual Servers المباشرة نقل ضيوف Linux حول مجموعة KVM دون التأثير على Virtual Servers.
احصل على إدارة مبسطة للبنية التحتية كخدمة للبنية التحتية الافتراضية التي تعتمد على Red Hat® KVM.
يدعم KVM تسريع التشفير على الرقاقة ومهايئ Crypto Express المتوفر مع منصتي IBM Z و LinuxONE.
دمج الخوادم مع KVM على أنظمة KVM للتوسع IBM Z و LinuxONE للحصول على وفورات عالية الكثافة من حيث ®استهلاك الطاقة ومساحة الأرضية.
قم بحماية الأصولية رقمية من خلال استضافتها باستخدام KVM على IBM Z و LinuxONE، باستخدام IBM Hyper Protect Virtual Servers لسهولة نشر محلي سهل الاستخدام.
راجع الوثائق حول كيفية إعداد وتهيئة وتشغيل Linux كضيف على برنامج KVM hypervisor.
استكشف Red Hat Enterprise Linux كيف يمكن تشغيله في بيئة الكمبيوتر المركزي كما هو افتراضي بواسطة برنامج KVM hypervisor.
تعرّف على كيفية تشغيل SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER في بيئة الكمبيوتر المركزي كما هي افتراضية بواسطة برنامج KVM hypervisor.
استكشف كيف يمكن تشغيل خادم Canonical Ubuntu Server في بيئة الكمبيوتر المركزي كما هو افتراضي بواسطة برنامج KVM hypervisor.
قم بتثبيت منصة Red Hat OpenShift حاوية باستخدام الحد الأدنى من المتطلبات وبرنامج KVM hypervisor المقدم من Red Hat Enterprise Linux.
الاستفادة من إدارة دورة حياة البنية التحتية الافتراضية للبنية التحتية الافتراضية التي يوفرها Cloud Infrastructure Center ، استنادًا إلى Red Hat KVM (و IBM Z/ VM) وتم تمكينها بواسطة الأتمتة لخدمات البنية التحتية.
استخدم IBM z16 كمنصة أجهزة لـ KVM لاستيعاب القدرات مثل الأداء العالي والتوافر العالي والتوسع العالي والأمان.
اختر IBM LinuxONE 4 كمنصة أجهزة لـ KVM لتحقيق أقصى قدر من الفوائد من قابلية التوسع والاستدامة والإنتاجية الفائقة والأمان المتقدم.
Attain easy نشر of Secure Execution guests for أصول رقمية حالة الاستخدام and scale the نشر of isolated أحمال التشغيل protected by الحوسبة السرية.
استخدم نظام تشغيل مزود ببرنامج Hypervisor آمن للغاية للتشغيل الآمن للغاية ومجهز للتشغيل الآمن للغاية ومجهز للتشغيل الآمن للغاية ومصممة لتشغيل Linux و ®z/OS و ®z/VSE و z/VSE و z/TPF Virtual Machines ، بالإضافة إلىRed Hat OpenShift على خوادم IBM Z و LinuxONE.
تعرف على المزيد حول KVM مصدر مصدر مفتوح محاكاة افتراضية التقنية. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع أحد ممثلي IBM Z و LinuxONE.